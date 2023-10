Les gros titres économiques du lundi – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) – Voici un aperçu des gros titres économiques de lundi avec Jane King.

Sondage : de plus en plus de jeunes Américains signent des contrats prénuptiaux

Les accords prénuptiaux deviennent de plus en plus populaires, les résultats d’un nouveau sondage Harris indiquant que les millennials sont plus susceptibles d’en conclure un. Les experts associent cette tendance aux taux de divorce élevés aux États-Unis comme une des raisons.

Les salariés affirment que les images fantômes ont doublé

Le nombre d’incidents fantômes signalés par les employeurs a doublé dans de nombreux secteurs par rapport à avant la pandémie, selon Revelio Labs, une société de renseignement sur la main-d’œuvre.

United Pilots approuve un nouveau contrat record

Les United Pilots ont approuvé vendredi un nouveau contrat record, donnant le sceau d’approbation à un contrat de 10,2 milliards de dollars, le plus coûteux jamais signé pour un accord de travail dans une compagnie aérienne.

Apple dit qu’il réparera la surchauffe de l’iPhone 15

Apple publiera une mise à jour logicielle pour résoudre un problème de surchauffe avec son nouvel iPhone 15 Pro, rapporte le Wall Street Journal. Apple attribue le problème au processus de configuration, à un bug iOS et à des applications tierces, notamment Instagram et Uber.

Le Dow Jones a chuté vendredi alors que les investisseurs suivaient les dernières nouvelles concernant une éventuelle fermeture du gouvernement. Les principaux indices étaient en baisse de 3,5 à 6 % pour le mois de septembre.

L’IA va augmenter considérablement la consommation d’énergie

L’influence de l’intelligence artificielle augmente, tout comme sa demande sur le réseau électrique américain.