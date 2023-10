INDIANAPOLIS (WISH) — Voici un aperçu des gros titres économiques de vendredi avec Jane King.

UPS ÉMET UN AVERTISSEMENT SUR L’ÉCONOMIE

UPS émet un avertissement concernant l’économie, la société de livraison a annoncé des bénéfices en forte baisse et s’attend à un ralentissement de l’économie mondiale.

LES MÉNAGES EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AVEC ENFANTS AUGMENTENT D’UN MILLION

L’insécurité alimentaire parmi les familles avec enfants a augmenté par rapport à l’année dernière.

Les enfants étaient en situation d’insécurité alimentaire dans 3,3 millions de ménages en 2022, soit une augmentation d’un million de familles par rapport à 2021, selon le ministère de l’Agriculture.

L’USDA ne se penche pas sur les facteurs à l’origine de l’évolution de l’insécurité alimentaire, mais les experts soulignent que la perte de l’aide fédérale due à la pandémie de COVID-19 est l’une des principales raisons de cette augmentation en 2022.

LE BÉNÉFICE D’AMAZON A TRIPLÉ DE JUILLET À SEPTEMBRE

Amazon a déclaré que ses bénéfices avaient triplé pour atteindre près de 10 milliards de dollars de juillet à septembre. Amazon tente de provoquer un rebond de son activité de commerce électronique après un ralentissement après des sommets induits par la pandémie.

L’entreprise a maîtrisé ses coûts dans l’ensemble de son unité nord-américaine, supprimant environ 27 000 emplois et rationalisant ses opérations.

LE PREMIER GRAND PROJET DE LOI DU PRÉSIDENT JOHNSON RÉDUIT LE FINANCEMENT POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le premier grand projet de loi du président de la Chambre, Mike Johnson, réduit le financement de Biden pour le changement climatique. la mesure mettrait fin aux remises sur les appareils économes en énergie.

Il réduit également les fonds destinés à d’autres programmes de lutte contre le changement climatique.

LES PRIX PLUS ÉLEVÉS DE CHIPOTLE ONT AIDÉ LES PROFITS

Les bénéfices de Chipotle’s Mexican Grill ont dépassé les attentes, aidés par la hausse des prix des menus pour ses burritos et ses bols.

Les prix du bœuf et du queso ont augmenté ce trimestre, compensant largement la hausse des prix des menus de l’année dernière. Plus tôt ce mois-ci, la chaîne de restaurants a augmenté les prix de ses menus pour la première fois depuis plus d’un an, invoquant l’inflation.