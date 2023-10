Les gros titres économiques de mercredi – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) — Voici un aperçu des gros titres économiques de mercredi avec Jane King.

LES OFFRES D’EMPLOI A AUGMENTÉ DE MANIÈRE INATTENDUE EN AOÛT

On estime que 9,61 millions d’emplois ont été créés en août, selon une enquête Jolts. Les plus fortes augmentations d’affichages concernaient des emplois tels que les services professionnels aux entreprises et la finance.

63% DES TRAVAILLEURS DEMANDENT UNE AUGMENTATION

63 % des travailleurs américains envisagent de demander une augmentation d’ici la fin de l’année, citant l’incertitude économique et la lourde charge de travail comme principaux facteurs. Ceci est selon le guide salarial Robert Half 2024.

Brandi Britton, de l’entreprise, affirme que le salaire est une priorité pour les travailleurs américains en raison de l’inflation.

« Nous le ressentons tous. C’est ce qui pousse les travailleurs à demander une augmentation, mais c’est une voie à double sens dans la mesure où cela a également un impact tout aussi important sur les employeurs. a déclaré Britton dans un communiqué.

Britton affirme également que les entreprises qui ne peuvent pas égaler les salaires proposent un travail hybride à distance.

NETFLIX AUGMENTERA LES PRIX APRÈS LA FIN DE LA GRÈVE DES ACTEURS

Netflix prévoit d’augmenter les prix de son service sans publicité quelques mois après la fin de la grève continue des acteurs hollywoodiens, selon le Wall Street Journal.

Le rapport ne précise pas de combien Netflix augmentera les prix ni quand ils entreront en vigueur. Netflix a refusé de commenter. Au cours de la dernière année, les coûts des principaux services de streaming sans publicité ont augmenté de 25 %.

APPELEBEE’S VA RAMENER LES DOLLARITAS

Applebee’s ramène le Dollarita pour une durée limitée. La dernière promotion Dollar Magarita d’Applebee a eu lieu il y a trois ans.

WALLETHUB : INDIANAPOLIS A LA 5ÈME BIÈRE LA MOINS CHER AUX ÉTATS-UNIS

Selon une nouvelle enquête WalletHub, Indianapolis se classe au cinquième rang des bières les moins chères du pays. Trois des cinq moins chers se trouvaient au Texas.

En termes de ville gastronomique, Indianapolis se classe au 43e rang, avec Orlando en tête de liste.