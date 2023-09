Les gros titres économiques de mardi – WISH-TV | Nouvelles d’Indianapolis | Météo à Indianapolis

INDIANAPOLIS (WISH) – Voici un aperçu des gros titres économiques de mardi avec Jane King.

LES VENTES DE MUSIQUE DE JIMMY BUFFETT A SAUTÉ DE 7 000 % APRÈS LA MORT DE L’ARTISTE

La semaine après la mort de Jimmy Buffet d’un cancer de la peau, les ventes des morceaux de l’auteur-compositeur ont augmenté de plus de 7 000 %. C’est selon la date de Luminate présentée par Billboard.

Buffet a été placé dans le classement des ventes de chansons numériques comme il ne l’avait jamais été au cours de ses six décennies de carrière.

COSTCO PROPOSE DES VISITES DE SANTÉ EN LIGNE

Costco propose désormais à ses membres des bilans de santé en ligne pour seulement 29 $.

Ceci est réalisé en partenariat avec Sesame, un marché de soins de santé s’adressant directement aux consommateurs qui relie les prestataires médicaux du pays aux consommateurs. Les membres de Costco qui commencent lundi peuvent réserver des visites médicales via leur adhésion dans les 50 États.

RÉSERVE DE LA FED : LES GENS À MANQUE D’ÉPARGNE PANDÉMIQUE

Pendant la pandémie, l’argent liquide que certains Américains ont accumulé pendant les confinements n’est plus qu’un souvenir dans la plupart des ménages.

Une étude de la Réserve fédérale le révèle désormais après ajustement à l’inflation. Ceux dont les revenus se situent dans les 80 % les plus pauvres avaient plus d’épargne en mars 2020 qu’en juin de cette année.

LA PROPRIÉTÉ D’UNE VOITURE POUR ADOLESCENTS COÛTE 11 378 $ PAR AN

Selon l’application automobile Jerry Shows, la possession d’une voiture pour les adolescents coûte plus cher que les frais de scolarité dans une université publique.

Il en coûte désormais 11 378 $ par an à un adolescent pour posséder et conduire une nouvelle voiture. C’est plus que les frais de scolarité moyens dans une université publique de quatre ans, estimés à 10 940 dollars.

SOUTHWEST ORGANISE LA SEMAINE DES VENTE WOW

Southwest Airlines se prépare pour sa populaire semaine de ventes wow. Les économies passées au cours de la semaine de promotions wow comprenaient des tarifs aussi bas que 29 $ pour un aller simple.

Chaque jour, Southwest Airlines dévoilera une offre différente.