Les gros sous que les sous-traitants militaires américains gagnent pendant la guerre en Ukraine, expliqués par une invitation

L’invitation disait la partie calme à haute voix.

L’ambassade d’Ukraine a organisé une réception la semaine dernière en l’honneur du 31e anniversaire des forces armées du pays. Des événements comme celui-ci font partie du calendrier social de l’ensemble intelligent de Washington, avec des diplomates, des penseurs, des journalistes et des responsables américains. Les invités ont pris des photos avec l’ambassadeur d’Ukraine. Même le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley s’est montré.

Mais il y avait quelque chose de si manifeste que certains observateurs ont éclaté de rire à l’invitation du rassemblement.

Les logos des entrepreneurs militaires Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney et Lockheed Martin figuraient sur l’invitation en tant que sponsors de l’événement, sous les emblèmes ukrainiens officiels et l’élégante écriture bleue indiquant que l’ambassadeur ukrainien et attaché de défense “demande le plaisir de votre compagnie.”

“C’est vraiment bizarre pour moi qu’ils mettent ça sur une invitation”, m’a dit un expert d’un groupe de réflexion. « Le fait qu’ils ne se sentent pas penauds, c’est intéressant », explique un universitaire. (Tous deux ont parlé sous couvert d’anonymat et assistent régulièrement aux événements de l’ambassade à Washington.)

Que l’Ukraine et ces sous-traitants militaires américains aient une relation solide n’est pas surprenant. Les alliés et partenaires de l’Amérique dans le monde ont acheté pour quelque 50 milliards de dollars d’armes américaines l’année dernière. Ces quatre sociétés produisent certains des systèmes de défense antimissile et des missiles antichars les plus en vue que le président Joe Biden ait envoyés en Ukraine depuis l’invasion du président russe Vladimir Poutine en février. Il n’est pas non plus surprenant que le gouvernement ukrainien, qui affirme que son pays a déjà subi des centaines de milliards de dollars de dommages, ne veuille pas vider ses coffres.

Mais le parrainage explicite indique à quel point les principaux sous-traitants militaires sont devenus intimes avec l’Ukraine et combien ils ont à gagner de la guerre.

L’invitation est une expression claire de la façon dont la guerre en Ukraine a été bonne pour les affaires. Alors que l’Ukraine mène une guerre défensive contre l’invasion brutale de la Russie, les Ukrainiens à Washington font pression pour que les États-Unis envoient plus d’armes à l’Ukraine. Jusqu’à présent, l’administration du président Joe Biden a engagé une aide militaire substantielle de 19,3 milliards de dollars depuis février.

Cette aide a fait partie intégrante du succès de l’Ukraine sur le champ de bataille ; leurs forces armées ont d’abord repoussé les avancées de la Russie, puis lancé des contre-offensives qui ont repris une grande partie du territoire initialement revendiqué par la Russie.

Cependant, personne ne voulait parler de l’invitation à la fête. Un haut responsable de l’ambassade d’Ukraine à Washington a confirmé que les logos des entreprises figuraient sur l’invitation, mais a refusé de s’exprimer officiellement. Ils m’ont dirigé vers le ministère ukrainien de la Défense, qui n’a pas immédiatement répondu. Lockheed a refusé de commenter officiellement et s’est reporté à Ukraine House, une entité liée à l’ambassade qui figurait également sur l’invitation. Raytheon a également refusé de commenter. Les e-mails adressés à Northrop Grumman et Pratt & Whitney n’ont pas été renvoyés.

Même certains partisans américains de l’Ukraine disent que le parrainage manifeste est une mauvaise image. “Le maintien du soutien populaire américain est absolument essentiel pour la défense continue de l’Ukraine”, m’a dit Matt Duss, un boursier du Carnegie Endowment for International Peace qui a précédemment conseillé le sénateur Bernie Sanders. “Ainsi, les diplomates ukrainiens devraient probablement réfléchir davantage à la façon dont ils ont l’air d’organiser des fêtes avec les entrepreneurs de la défense qui tirent profit de cette horrible guerre.”

19,3 milliards de dollars d’aide américaine à la sécurité de l’Ukraine, brièvement expliqués

L’administration Biden a augmenté l’aide militaire à l’Ukraine à un degré sans précédent. Cela a eu un effet indéniable sur le champ de bataille.

Cela a également été une bonne affaire pour les entrepreneurs américains de la défense. Parmi les plus grands gagnants figurent Lockheed Martin, Raytheon et Northrop Grumman. Chacun de leurs stocks a grimpé depuis l’invasion de la Russie, avec Lockheed en hausse d’environ 38 % cette année.

Les sous-traitants ont accéléré la production pour remplacer les armes que les États-Unis ont envoyées à l’Ukraine. Le missile Javelin, par exemple, est devenu un mème en Ukraine. Il est tellement demandé que Lockheed a déclaré qu’il passerait de 2 100 fabrications par an à 4 000. L’administration Biden a utilisé ce qu’on appelle une autorité de retrait présidentiel pour s’approvisionner rapidement en armes haut de gamme auprès des stocks américains et les faire entrer en Ukraine, puis utiliser le financement du Congrès pour les reconstituer.

“Vous permettez au peuple ukrainien de se défendre sans que nous ayons à risquer une troisième guerre mondiale en envoyant des soldats américains combattre des soldats russes”, a déclaré Biden aux employés de l’usine de Lockheed à Troy, en Alabama, en mai. “Et chaque travailleur de cette installation et chaque contribuable américain contribue directement à la cause de la liberté.”

Lockheed produit également les systèmes défensifs de haute technologie qui protègent les villes ukrainiennes sous les bombardements aériens russes. Dans des appels à Washington, l’Ukraine a demandé le système de fusée d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) de Lockheed. Les États-Unis ont envoyé à l’Ukraine 20 des systèmes de défense antimissile et travaillent à en produire 18 autres, qui coûteront environ 1,1 milliard de dollars, selon Defense News. Lockheed fabrique également un autre système de missile de précision qui a été envoyé en Ukraine ; le mois dernier, l’armée américaine a accordé à Lockheed 521 millions de dollars de contrats pour réapprovisionner ses propres fournitures, qui avaient été envoyées en Ukraine.

“Nous sommes confiants dans la croissance à long terme car la demande nationale et internationale pour une large gamme de nos produits et services reste forte”, a déclaré le PDG James Taiclet lors de l’appel aux résultats de la société en octobre.

Raytheon, pour sa part, vient de remporter un contrat de 1,2 milliard de dollars pour six systèmes de missiles sol-air. La société coproduit des missiles Javelin et fabrique également des missiles Stinger, pour lesquels les États-Unis ont attribué un contrat de 624 millions de dollars en mai – le premier en deux décennies, selon le Financial Times. “Au cours des 10 premiers mois de la guerre, l’Ukraine a consommé autant de missiles anti-aériens Stinger que Raytheon en fabrique en 13 ans”, a noté la publication commerciale Breaking Defence. Pratt & Whitney, une société aérospatiale dont le logo figurait également sur l’invitation à l’ambassade, est l’une des filiales de Raytheon.

Dans son dernier appel aux résultats, le PDG de Raytheon, Greg Hayes, a décrit une “demande mondiale importante de systèmes avancés de défense aérienne, en particulier en Europe de l’Est, alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se poursuit malheureusement”.

L’ensemble de la base industrielle militaire a été confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement résultant de la pandémie de Covid et des pénuries de micropuces. Mais Northrop Grumman, l’un des principaux producteurs de munitions, pourrait bénéficier à long terme de la guerre en cours en Ukraine. “L’un est la croissance que nous constatons dans les munitions et en particulier cette demande qui devrait encore augmenter avec le conflit en Ukraine”, a déclaré la PDG Kathy Warden lors d’une conférence téléphonique.

Armer l’Ukraine est un bon récit pour ces entreprises, surtout après avoir fait l’objet de vives critiques pour avoir vendu des bombes à des pays comme l’Arabie saoudite, qui auraient été utilisées pour tuer des civils au Yémen. Et un événement à l’ambassade de l’Ukraine est l’occasion pour les entrepreneurs militaires de montrer qu’ils soutiennent le soi-disant arsenal de la démocratie.

Les sous-traitants militaires soutiennent de nombreuses institutions de recherche et organisations à but non lucratif à Washington, mais ce parrainage a tendance à être plus subtil. Leurs noms apparaissent dans les listes de donateurs ou sur la dernière page d’un rapport – et non sur une invitation sous le nom d’un ambassadeur.

“Je n’ai jamais vraiment vu ce genre d’adhésion publique à un pays et à des fournisseurs d’armes comme c’est le cas avec l’Ukraine”, m’a dit Bill Hartung, chercheur au Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Je ne peux pas imaginer une autre situation où les entrepreneurs parraineraient un événement pour un pays qu’ils arment en pleine guerre.”

“C’est une chose d’aider l’Ukraine à se défendre, ce qui, je pense, est certainement légitime”, a-t-il ajouté. « Mais je pense que les entreprises veulent aller au-delà. Ils veulent tirer profit de cette réputation.