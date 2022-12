Les gros paris d’Amazon, Google et Meta n’ont pas porté leurs fruits en 2022

Ce n’était pas une grande année pour Big Tech. En 2022, l’économie s’est effondrée, les actions ont chuté, l’inflation est montée en flèche et les ceintures se sont resserrées. La Silicon Valley a été l’un des endroits les plus durement touchés, en partie parce que certaines de ses entreprises avaient connu une croissance si explosive et soutenue pendant si longtemps qu’il semblait presque impossible que cette croissance s’arrête ou même ralentisse. Et pourtant, nous y sommes.

Alors que les appels trimestriels sur les résultats commençaient à utiliser des expressions inquiétantes telles que “vents contraires économiques” et que les modèles commerciaux étaient bouleversés, les entreprises technologiques ont réalisé qu’il était peut-être temps de réduire quelques projets et initiatives déficitaires. Certains d’entre eux étaient de grands projets dans lesquels les entreprises ont investi beaucoup de ressources, espérant que quelques-uns pourraient porter leurs fruits et, selon les mots de Google, “redéfinir l’humanité”. Avec le tarissement de ces ressources, des efforts qui pourraient ne jamais voir le jour sont devenus des cibles évidentes pour les coupes. Certains de ceux qui ont été coupés étaient des produits ou des services beaucoup moins ambitieux qui n’étaient tout simplement pas rentables et la détérioration de l’économie a rendu la piste beaucoup plus courte pour les y amener.

Et puis il y a Meta, qui continue d’investir énormément d’argent dans le métaverse – quelque chose qui ne rapportera peut-être jamais – parce que Mark Zuckerberg insiste sur le fait que c’est l’avenir de son entreprise et aussi d’Internet. Mais même ces fonds doivent maintenant provenir d’ailleurs dans l’entreprise.

Alors que la fin de certaines choses ne fera probablement pas grand-chose pour l’avenir de notre planète, la fin de certains de ces coups de lune qui redéfinissent l’humanité pourrait être une plus grande perte. Là encore, aucun d’entre eux, à l’exception peut-être de Waymo, n’a jamais vraiment réussi. Au moins l’un d’entre eux – un projet Alphabet appelé Mineral qui veut rendre la production alimentaire plus durable – est maintenant utilisé par un producteur de baies pour examiner les fraises, ce qui semble être le genre de chose qui aidera le producteur de baies et Google plus que le reste d’entre nous.

Voici quelques-uns des paris ambitieux et des projets plus fondés qui n’ont pas porté leurs fruits en 2022 :

Meta a eu de gros problèmes en 2022. Les changements de confidentialité des applications qu’Apple a déployés en 2021, qui permettaient aux utilisateurs de ne pas être suivis dans les applications, ont coûté des milliards à l’entreprise. Meta s’appuie sur certaines de ces données pour cibler les publicités sur vous et pour être en mesure de dire aux entreprises comment ces publicités ont fonctionné, leur permettant ainsi de vendre plus de publicités pour plus d’argent.

Meta a licencié plus de 11 000 employés en novembre alors que son action continuait de chuter à des niveaux historiquement bas. Cette réduction signifiait également dire au revoir à certains de ses matériels non métavers, une division qui n’a jamais fait grand-chose pour Meta de toute façon. RIP Portal, la caméra que Facebook a mise dans votre cuisine. Aussi la smartwatch qui n’a jamais eu la chance de voir le monde. Les lunettes de soleil intelligentes de Meta pourraient-elles être les prochaines ? Le service de newsletter Bulletin, qui n’a jamais été diffusé comme Substack, a également été coupé (Twitter a coupé sa propre newsletter, Revue, bien qu’il ne soit pas clair si l’économie est à blâmer pour cela ou si le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, l’est). La branche de produits expérimentaux de Meta se réduirait désormais pour se concentrer uniquement sur de courtes vidéos (très TikTok !) et elle a récemment fermé sa division de connectivité, qui a développé ou amélioré des moyens d’accéder à Internet.

Google et sa société mère, Alphabet, ont mieux réussi que Meta en 2022. Mais les choses n’allaient toujours pas bien, et il y a des rumeurs selon lesquelles Google devrait bientôt licencier également. Sa célèbre “usine de moonshot”, X, a un palmarès de flops même dans le meilleur des cas. Le projet One X, Loon, qui tentait d’utiliser des ballons météo pour diffuser Internet dans des régions éloignées et a été arrêté en 2021, a été transformé en une société indépendante. La zone 120, l’incubateur de Google où les employés ont pu travailler sur des idées expérimentales pour l’entreprise, a été réduite. Le Pixelbook, la tentative de Google de fabriquer un Chromebook coûteux, a été abandonné. Il y a de grosses coupes dans l’équipe de Google Assistant. Et Stadia, le service de cloud gaming de Google, fermera ses portes en janvier. Google vient également de se retirer de la construction d’un centre de données prévu de longue date (Meta a également annulé les travaux sur les centres de données).

Amazon a également rencontré quelques problèmes. Des licenciements se profilent et le cours de son action a baissé de 50% rien qu’en 2022. L’entreprise ferme ou ne va pas de l’avant avec des projets de construction de plusieurs entrepôts et installations de livraison. Il y a aussi des réductions de produits, y compris la réduction signalée de l’assistant vocal Alexa d’Amazon, qui coûte cher et ne rapporte pas grand-chose (un peu comme Google Assistant). Glow, un appareil d’appel vidéo pour les enfants, est terminé un an seulement après ses débuts. Le service de télésanté Amazon Care prendra fin en 2022 – bien qu’Amazon ait également dépensé des milliards pour acquérir un autre service de soins primaires et de télésanté, One Medical, cette année. Le laboratoire Grand Challenge, le bras semblable à Moonshot d’Amazon, aurait fermé trois de ses cinq projets en octobre. Et Wickr, une application de messagerie cryptée de bout en bout acquise par Amazon l’année dernière, mettra fin à sa version gratuite fin 2023, ce qui verra également la fin du service de stockage en nuage Drive.

Et puis il y a Apple et Microsoft. Ils existent depuis plus longtemps et ont donc plus d’expérience avec les ralentissements économiques, ce qui explique peut-être pourquoi ils s’en sortent tous les deux mieux que leurs rivaux. La prise d’Apple sur le casque VR serait toujours en cours en 2023, bien que la mystérieuse Apple Car ait apparemment été réduite (elle ne sera pas entièrement autonome) et retardée d’une autre année. Cela pourrait être davantage lié à l’absence de technologie qu’à l’économie. Apple élargit cependant ses offres publicitaires, ce qui pourrait être un moyen de générer des revenus supplémentaires à un moment où les gens réduisent leurs dépenses, y compris éventuellement sur leurs achats d’appareils Apple. Quant à Microsoft, il a procédé à quelques licenciements en 2022 et semble mettre en pause ses efforts pour revenir sur le marché grand public. Son casque HoloLens VR semble également avoir quelques problèmes. Mais la société a traversé des moments bien pires et a connu des flops bien plus coûteux au fil des ans.

Il y a aussi quelques coupes adjacentes à Big Tech. Snap, qui a été particulièrement touché par les changements dans l’industrie de la publicité, a arrêté son drone selfie de courte durée, Pixy, alors que son stock s’effondrait et qu’il licenciait des milliers d’employés. Snap devient également plus agressif dans la monétisation de son bras AR. Kitty Hawk, une tentative soutenue par Larry Page de créer des voitures volantes, a fait d’un atterrissage d’urgence une réalité et s’est arrêtée. Twitter a été décimé, mais nous pouvons en toute sécurité blâmer cela sur d’autres facteurs.

Certaines plateformes de streaming sont également en difficulté. Netflix, autrefois l’une des plus grandes réussites de l’entreprise, perd des abonnés et a dû introduire des publicités, ce qui était interdit depuis longtemps pour l’entreprise. Disney + vient de déployer son propre niveau d’annonces à bas prix tout en augmentant le prix de son offre sans publicité. La fusion Warner Media-Discovery a entraîné des changements et des réductions majeurs. CNN + était en ligne depuis moins d’un mois, tandis que HBO Max a fermé plusieurs projets en cours et supprimé entièrement d’autres émissions de la plate-forme.

Donc, oui, pas une bonne année pour les Big Tech, les entreprises adjacentes aux Big Tech et les expériences sympas qui ont nécessité de nombreuses années et de l’argent pour avoir une chance de réussir. Les mots à la mode qui promettaient d’être l’avenir de l’industrie au début de cette année – Web3, le métaverse, crypto – se sont éteints pour l’instant, sinon pour toujours. Nous ne voyons que le potentiel de l’IA générative, un effort qui n’est pas dirigé par un géant de la technologie mais par une société relativement nouvelle appelée OpenAI. Pour tous ses projets Moonshot brûlant de l’argent, Big Tech a peut-être raté le coche sur son propre avenir. Au moins jusqu’à ce que la prochaine grande chose arrive.