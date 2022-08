Les gros jeux donnent le ton alors qu’Amboy domine le champion en titre à huit Polo en ouverture – Shaw Local

POLO – L’équipe de football Amboy-LaMoille-Ohio a repris en 2022 là où elle s’était arrêtée en 2021.

Après avoir remporté six de leurs huit derniers matchs lors d’une course vers les demi-finales à huit l’automne dernier, les Clippers ont ouvert cette saison avec une victoire de 28-12 sur le double champion en titre de l’Illinois 8-Man Football Association, Polo, vendredi soir.

Amboy a marqué trois de ses touchés sur des jeux de 30 verges ou plus, y compris sur des jeux offensifs consécutifs au cours des quatre premières minutes du match.

«Je pense que nous les avons vraiment pris au dépourvu. Nous sommes sortis et l’avons couru au milieu, l’avons frappé dans l’intestin, puis nous sommes revenus et avons exécuté des bootlegs et des décharges d’extrémités serrées, et je pense que cela les a un peu laissés deviner », a déclaré le quart-arrière principal d’Amboy, Tucker Lindenmeyer. « Il est parti [receiver Brennan] Blaine est grand ouvert, et cela nous a ouvert les choses.

Amboy a utilisé de gros jeux pour donner le ton tôt. Lors du quatrième jeu de la mêlée, Lindenmeyer a pris le cliché et a sprinté sur 33 mètres jusqu’à la zone des buts pour une avance de 6-0 à peine une minute et demie après le début du match.

Après avoir arrêté Polo sur les downs, les Clippers ont pris le relais sur la ligne des 30 mètres de Polo, et Lindenmeyer s’est connecté avec un Blaine grand ouvert lors du premier jeu pour une avance de 12-0 avec 8:16 à faire au premier quart.

“C’était un bon début… un excellent match des garçons”, a déclaré l’entraîneur d’Amboy, Scott Payne. “Je suis fier d’eux et ils ont fait un travail formidable ce soir.”

Brennan Blaine d’Amboy a réussi un attrapé vendredi pour son premier touché du match contre Polo. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Les Marcos se sont dirigés vers la ligne des 27 verges d’Amboy lors de leur deuxième possession, mais une quatrième passe était incomplète. Cependant, Polo a capté une passe de Lindenmeyer près du milieu de terrain lors du tout prochain jeu et a parcouru 48 verges en 10 jeux. Avery Grenoble a couronné l’entraînement avec une course de touché de 11 verges où il a rebondi sur quelques plaqueurs au milieu de la ligne de mêlée et s’est retrouvé tout seul sur le chemin de la zone des buts.

Amboy a répondu, parcourant 69 verges en 10 jeux pour son troisième touché, celui-ci une passe de 10 verges de Lindenmeyer à Blaine dans la zone des buts pour une avance de 20-6. L’entraînement comportait des courses consécutives de 11 et 13 verges par l’arrière Quinn Leffelman, et un tremplin de 11 verges par Lindenmeyer sur le troisième et le 4 de profondeur dans le territoire de Polo.

“C’était juste une mauvaise première mi-temps, beaucoup d’erreurs, nous manquions de blocs”, a déclaré Grenoble. « C’est tout ce que nous pouvions faire pour riposter. Mais nous n’avons pas abandonné une seule fois, c’était un combat aérien jusqu’à la fin, quel que soit le score.

Polo a de nouveau réussi à mâcher l’horloge et les verges, parcourant 57 verges vers l’Amboy 23. Brock Soltow a récupéré un échappé de Grenoble pour maintenir le lecteur en vie, mais la troisième passe de Cayden Webster a été basculée dans les airs lorsque Lindenmeyer et Soltow ont tous deux sauté. pour cela, et Lindenmeyer a fait une interception en plongeon spectaculaire à la ligne des 5 mètres.

Les Clippers ont remporté quelques premiers essais pour courir le dernier 1:14 de la première mi-temps et conserver leur avance de deux points.

«Ne pas obtenir ce score avant la mi-temps fait mal. Nous avons en quelque sorte comblé les lacunes là-bas, et nous avons pu prendre pied en attaque et mettre en place une belle conduite », a déclaré l’entraîneur de Polo Ted Alston. «C’était juste une balle frappée qui a été interceptée. Si nous marquons là-bas, c’est un match d’un score et nous récupérons le ballon pour commencer la deuxième mi-temps.

Avery Grenoble de Polo l’exécute pour un touché contre Amboy vendredi. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Amboy a ensuite coupé le vent des voiles de Polo au début du troisième quart-temps. Les Marcos ont décroché un premier essai lors de la possession d’ouverture, mais ont été contraints de dégager. Amboy a pris le relais sur sa propre ligne de 45 verges, et le premier jeu a vu Kye Koch sprinter sur la ligne de touche gauche pour un TD de 55 verges, mettant les Clippers en tête 28-6 avec 7:35 à faire au troisième quart.

“Tout le plan était de sortir et de les empêcher de marquer, puis de récupérer le ballon et d’essayer d’en frapper un et de vraiment sécuriser le jeu, et c’est ce que nous avons fait”, a déclaré Lindenmeyer.

“C’était un ajustement à la mi-temps. Nous avons changé la façon dont nous bloquions notre jeu de puissance, et les enfants ont fait un excellent travail d’exécution, et Kye a eu une excellente course », a ajouté Payne. “Cela a totalement changé l’élan pour la seconde mi-temps.”

Après un autre botté de dégagement, Polo a forcé son deuxième revirement d’Amboy, cette fois en lâchant le ballon après que Blaine ait capté une passe et grondé 34 mètres sur le terrain; le ballon a été projeté dans la zone des buts, où les Marcos l’ont récupéré.

Kye Koch d’Amboy se bat pour des yards contre Polo vendredi. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Les équipes ont échangé des revirements contre des downs, puis Polo a eu le contrôle du match. Prenant le relais avec 11:16 restants, les Marcos ont parcouru 89 verges en 15 jeux, avec Grenoble courant à partir de 13 verges pour réduire le déficit à 28-12.

«Cela montre à quel point la ligne est dure et à quel point nous sommes durs en général. Évidemment, nous étions en retard de trois points et cela aurait été bien de marquer plus vite, mais nous ne sommes pas une équipe qui va simplement abandonner, baisser la tête et se retourner », a déclaré Grenoble. « Nous avons intensifié notre défensive au troisième quart après ce gros jeu, et je pense que notre attaque l’a compris et s’est dit : « Nous devons intensifier », et c’est ce que nous avons fait. Je pense que c’est de là que vient ce long trajet.

Mais cela a essentiellement mis fin aux chances de retour de Polo. Il a fallu 8h22 de retard, ne laissant que 2h49 à jouer lorsque Grenoble a franchi la ligne de but. Amboy a ensuite récupéré le coup de pied en jeu, a remporté un premier essai avec la course de deux verges de Lindenmeyer sur le quatrième et le premier, et est passé en formation pour la victoire.

“Je disais aux garçons:” C’est parfaitement bien, laissez-les continuer à pousser sur trois mètres à chaque jeu, ils ralentissent le temps et c’est vraiment bon pour nous “”, a déclaré Lindenmeyer à propos de la possession chronophage de Polo.

Cayden Webster de Polo lance une passe vendredi contre Amboy.

(Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Pourtant, la conduite était une bonne note pour une jeune équipe de Polo pour terminer son ouverture de saison.

“Nos entraîneurs nous ont dit après le match qu’ils allaient nous entraîner dur et continuer à nous pousser. Nous avons beaucoup de talent, ce n’était tout simplement pas notre meilleur match. Je pense que les prochains matchs, vous allez commencer à nous voir grandir et nous améliorer », a déclaré Grenoble. “Nous allons travailler plus dur que nous n’avons travaillé dans les entraînements, nous allons nous améliorer et vous allez le voir ici sur le terrain.”

Lindenmeyer a terminé avec 74 verges et deux scores sur des passes de 3 en 6, et il a également couru huit fois pour 76 verges et un touché. Koch a terminé avec 75 verges en 10 courses, mais a quitté le match au début du quatrième quart après être entré en collision avec un coéquipier lors d’une passe de Polo. Leffelman a ajouté 10 courses pour 61 verges, et Blaine a réussi les trois attrapés pour 74 verges et les deux touchés.

Grenoble a terminé avec 82 verges et deux touchés en 21 courses, et Soltow a réalisé 10 courses pour 60 verges. Webster a couru pour 41 verges en 13 courses et a lancé pour 74 verges sur 8 en 14 passes. Grenoble a réussi cinq attrapés pour 49 verges et Soltow a eu trois réceptions pour 25 verges, dont une paire d’attrapés bondissants, un dans chaque mi-temps.

« Blaine est un si bon joueur, Tucker est un si bon joueur, leur tailback est un si bon joueur. Ils ont des armes, et ce qui fait peur, c’est à quel point ils sont jeunes. Mais ils sont jeunes et expérimentés ; nous sommes jeunes, mais nous sommes aussi très inexpérimentés, et notre inexpérience s’est manifestée ce soir », a déclaré Alston. « Nous avons fait beaucoup d’erreurs. Je pense que nous pouvons le réparer, je pense que nous pouvons nous améliorer. Je pensais que nous avions joué dur, joué avec tout notre cœur pour ce que nous avions. Nous étions un peu dépassés surtout en attaque, donc nous allons travailler la semaine prochaine et essayer de nous améliorer. C’est tout ce que nous pouvons vraiment faire.