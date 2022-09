Les gros jeux de South Elgin ont coûté à Glenbard East dans l’épreuve de force de l’Upstate Eight – Shaw Local

SOUTH ELGIN – L’entraîneur de Glenbard East, John Walters, a qualifié la confrontation de football de la conférence Upstate Eight de vendredi soir avec South Elgin de « match de poids lourds ».

C’était exactement ça.

Le Storm (2-0, 2-0) a livré un coup précoce lorsque le quart-arrière Jake Sullivan s’est connecté avec l’aîné Mason Montgomery pour un touché de 40 verges sur la possession d’ouverture pour une avance de 8-0.

Ensuite, South Elgin a livré le KO tardif sur deux autres gros jeux, une passe de touché de 47 verges de Sullivan à Montgomery avec 15 secondes à faire au troisième quart – et le touché de 39 verges de Jordan Green a couru au milieu avec 4:45 restant sur le chemin vers une victoire de 22-6 contre les Rams (1-1, 1-1) à South Elgin.

Entre les scores des gros jeux, aucune des équipes n’a pu se mettre sur la bonne voie offensivement, car les deux défenses étaient prêtes à jouer.

La première mi-temps comportait une position sur la ligne de but des Rams, seulement trois premiers essais combinés et neuf bottés de dégagement.

“Je pensais que Glenbard East était physique et difficile ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Storm, Dragan Teonic, dont l’équipe a enregistré sa 16e victoire consécutive en conférence et a prolongé sa séquence de victoires à domicile à 15. “C’est généralement l’équipe la plus physique que nous affrontons dans notre conférence. année après année, et cela s’est encore manifesté ce soir.

« Le défi pour nous était de l’égaler. Notre défense est également très bonne.

Mené par les secondeurs Michael Tringali (15 ½ plaqués, dont 3 sacs) et Christian Tecza, le Storm a tenu les Rams en échec pendant une grande partie de la nuit jusqu’à ce que le quart-arrière Dillon Williams passe TD de 31 verges à Gianbiagio Brusca avec 2:24 restants.

Le touché était le premier accordé par South Elgin cette saison.

“Michael (Stringali) est, sans exception, le meilleur joueur défensif de notre conférence”, a déclaré Teonic, dont l’équipe a ajouté des interceptions de Shawn Clausen et Frankie Melchiorre, et un échappé récupéré par Isaiah Alejandre.

Montgomery, qui a capté trois passes pour 87 verges et une paire de points, a maintenant sept touchés en deux matchs – six touchés par réception.

“Nous avons été un peu frappés à la bouche, alors nous savions que nous devions intensifier”, a déclaré Montgomery, qui a également joué un rôle dans le secondaire défensif. « C’est ce que nous avons fait.

“Leur défensive est dure – probablement la plus dure que j’ai jouée au lycée. Ils ont une ligne de front physique.

Troy Cooper, Demontay Mack, Delmario Taylor et Jordan Boykin (interception) ont rythmé la défense des Rams.