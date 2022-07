Les gros gains de masse salariale poussent les craintes de récession dans le coin – pour l’instant

“Je pense que nous avons du chemin à faire”, a déclaré Vincent Reinhart, économiste en chef chez Dreyfus et Mellon. “Il s’agissait d’un rapport long sur les preuves de la demande globale et court sur les preuves de l’offre globale. Mais quatre mois consécutifs de près de 400 000 emplois créés vous font vous sentir un peu différent quant à la possibilité de deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. “

“L’économie américaine est toujours en expansion et la croissance de l’emploi est suffisamment forte pour éviter une récession pour le moment, mais des hausses de taux agressives pourraient entraîner un ralentissement important”, a déclaré Wilmington Trust dans une réponse au rapport sur l’emploi. “Nous nous attendons à ce que les économies américaine et mondiale évitent la récession au cours des 9 à 12 prochains mois, mais les risques ont augmenté.”

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, mais il a tout de même augmenté de 5,1 % sur 12 mois. Il est peu probable que les chiffres des salaires et de l’emploi plus élevés que prévu dissuadent les responsables de la Fed d’approuver une augmentation de 75 points de base des taux d’intérêt lors de leur réunion plus tard en juillet.

Les investisseurs surveillent de près les rapports sur l’emploi et l’inflation, et surveillent également la jauge du PIB de la Fed d’Atlanta, qui s’ajuste régulièrement avec les données entrantes et devient plus fiable à mesure que les données de fin de trimestre arrivent. pour une baisse de 1,9% au deuxième trimestre, mais les données de vendredi ont amélioré cette image à une baisse de 1,2%.

Bien que cela place toujours les États-Unis dans ce qui est traditionnellement considéré comme une récession, le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré à CNBC que les économistes de la branche considéraient la situation économique comme assez brillante.

“Le cœur de l’économie américaine semble toujours très solide, et c’est sur cela que nous devrions nous concentrer”, a-t-il déclaré à Steve Liesman de CNBC lors d’une interview “Squawk Box”.

Bostic a souligné la nécessité de maîtriser l’inflation, mais en ce qui concerne l’indicateur GDPNow, il a déclaré qu’il y avait “beaucoup plus que ce qu’un seul chiffre peut vous dire”.

“Notre objectif est toujours assez positif quant à la situation de l’économie”, a-t-il déclaré. “Nous sommes préoccupés par l’inflation, et c’est pour moi ce vers quoi nous nous sommes vraiment concentrés au cours des derniers mois. … Nous allons essayer de faire baisser l’inflation tout en maintenant l’économie aussi forte que possible.”