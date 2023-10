Pour 2023, vous pouvez consacrer 22 500 $ à votre 401(k), plus 7 500 $ supplémentaires si vous avez 50 ans ou plus. Mais les cotisations dites après impôt peuvent dépasser ces limites. La limite maximale 401(k) pour 2023 est de 66 000 $, y compris les reports d’employés, les cotisations après impôt, les contreparties de l’entreprise, la participation aux bénéfices et autres dépôts.

Cependant, seulement 10 % des employés bénéficiant de reports après impôt ont profité de cette fonctionnalité en 2022, et ceux qui ont cotisé avaient généralement des revenus plus élevés et une ancienneté d’emploi plus longue, selon l’étude 2023 de Vanguard. Rapport Comment l’Amérique sauve.

« Il y a de nombreux avantages, à moins que vous n’ayez besoin d’argent d’ici la retraite », a déclaré Galli.

Pourtant, de nombreux régimes 401(k) n’offrent pas de cotisations après impôt en raison de restrictions liées à la conception du régime, a-t-il déclaré. En effet, seulement 22 % des régimes prévoyaient cette option en 2022, selon le même rapport de Vanguard.