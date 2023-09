Les gros donateurs abandonnent les conservateurs et se tournent vers le parti travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un donateur majeur du Parti conservateur a déclaré qu’il ouvrirait son portefeuille au Parti travailliste à l’approche des prochaines élections, dernier signe que le soutien de Rishi Sunak diminue.

Mohamed Amersi, qui avec son partenaire a fait don de 750 000 £ aux conservateurs, a révélé qu’il donnerait de l’argent aux politiciens travaillistes en avertissant qu’une grande partie du Royaume-Uni souffrait d’« énormes problèmes », notamment la criminalité et le chômage.

Le magnat des télécommunications, M. Amersi, a déclaré L’indépendant: « Je sens que le pays a besoin d’aide dans de nombreux endroits au Nord, à l’Est, où les sociétés sont brisées. La criminalité, le chômage, la pauvreté… ce sont autant de problèmes énormes. Donc, celui qui est le mieux placé et qui a une stratégie sur la meilleure façon de traiter avec sa circonscription, je suis heureux de le soutenir.

« Si un député travailliste vient et dit : ‘Écoutez, j’ai été député ici et j’ai besoin d’argent pour m’aider dans mes actions de sensibilisation, pouvez-vous m’aider ?’ Je le ferai. »

Son intervention intervient alors qu’une nouvelle analyse révèle que le Premier ministre est contraint de s’appuyer sur un bassin de donateurs de plus en plus restreint, alors que le soutien aux conservateurs s’amenuise et que les sondages d’opinion montrent que le parti est sur le point d’être éliminé aux prochaines élections.

Rishi Sunak s’appuie de plus en plus sur un bassin de donateurs conservateurs en diminution (Getty/PA)

Selon une analyse de L’indépendant.

Ce chiffre était bien inférieur sous ses prédécesseurs Boris Johnson, Theresa May et David Cameron – et suggère que le parti devient plus « fortement dépendant » d’un petit groupe de partisans sous M. Sunak que sous d’autres premiers ministres conservateurs récents.

Sir Rocco Forte, qui a donné 100 000 £ au parti pour l’aider à financer les dernières élections générales, a accusé le parti d’avoir récolté ce qu’il avait semé, affirmant que « l’incompétence » du gouvernement avait fait fuir les donateurs.

« Ce n’est pas un gouvernement conservateur – ce sont des sociaux-démocrates insensés dont le message et la politique n’aident pas la Grande-Bretagne. Pourquoi quelqu’un voudrait-il soutenir un parti qui ne défend pas les intérêts des entreprises ? il a dit.

« Il y a un manque d’impulsion et de compétence, ce qui ne me surprend pas, qui a conduit à un manque croissant de donateurs conservateurs et à un déclin des caisses conservatrices. »

Mohamed Amersi, qui a fait des dons importants au Parti conservateur, a déclaré qu’il donnerait de l’argent aux députés travaillistes (Getty Images)

Il a ajouté : « Je ne donnerai pas d’argent au parti conservateur lors de cette élection. »

Un autre donateur conservateur, qui a également décidé de ne pas les soutenir financièrement lors de cette élection, s’est dit consterné par leur incompétence et le parfum de corruption que M. Sunak n’a pas réussi à déloger.

Tout en fustigeant « l’échec majeur » des conservateurs en matière de logement, il a déclaré : « Je ne peux pas soutenir un parti qui compte des gens comme Nadine Dorries, qui s’intéresse avant tout à elle-même. Je veux des gens qui donneront la priorité à leur pays. Ils ne méritent pas l’argent qu’ils avaient auparavant.

« Treize ans, c’est long et cela s’est terminé par un sentiment d’échec. »

Les 10 super-riches bailleurs de fonds ont donné une somme totale de 10,6 millions de livres sterling aux conservateurs depuis que M. Sunak est devenu Premier ministre – ce qui représente 83 pour cent des 12,7 millions de livres sterling reçus des particuliers depuis qu’il a pris les rênes.

Sous M. Johnson, les 13,4 millions de livres sterling versés par les 10 principaux donateurs ne représentaient que 24 pour cent des 55,4 millions de livres sterling acceptés par tous les individus au cours de son mandat de Premier ministre, qui a duré un peu moins de trois ans.

Sous Mme May, les 10 principaux bailleurs de fonds ont donné 16,8 millions de livres sterling, soit 34 pour cent des 48,7 millions de livres sterling acceptés de tous les donateurs individuels. Sous M. Cameron, les 23,8 millions de livres sterling versés par les 10 premiers individus représentaient 27 pour cent des 86,3 millions de livres sterling acceptés au total.

M. Amersi a déclaré qu’il avait cessé de faire des dons au parti central en faveur de députés conservateurs individuels.

« Je dis maintenant que je ne veux pas donner d’argent aveugle au CCHQ », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait « aucune responsabilité » sur la façon dont l’argent était dépensé.

Sir Rocco Forte, qui a donné 100 000 £ au parti pour l’aider à financer les dernières élections générales, a affirmé que « l’incompétence » du gouvernement avait fait fuir les donateurs. (Shutterstock)

« J’ai donc décidé de soutenir et j’ai soutenu des députés individuels et des associations de circonscription conservatrices locales. »

Il a déclaré qu’il « envisagerait de faire un don aux députés conservateurs, travaillistes ou libéraux-démocrates s’ils démontraient un historique de services exceptionnels envers leurs électeurs ou … (avaient) une vision puissante et convaincante ».

Il a déclaré qu’il n’avait pas encore fait de don à un député travailliste, mais a suggéré que c’était parce que « personne ne m’est venu du Parti travailliste ».

Alors que les travaillistes sont en passe de remporter les clés de Downing Street l’année prochaine, M. Amersi a nié avoir agi pour un « gain » politique à court terme.

Il a ajouté : « Même si je continue d’être membre du parti conservateur, [the] La constitution me permet, si je comprends bien, d’être membre ou de faire un don à un autre parti politique.

M. Amersi a déjà accusé les conservateurs de mettre en place un système de « capitalisme d’accès » en matière de dons, ce que le parti nie.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer pourrait récolter les fruits des donateurs conservateurs qui désertent le parti (Kirsty O’Connor/PA) (Archives PA)

Plus tôt cette année, l’ancien ministre conservateur David Davis a utilisé le privilège parlementaire pour accuser le magnat des télécommunications de « tentative de chantage, de pots-de-vin, de corruption et d’argent sale », incitant M. Amersi, furieux, à le qualifier de « lâche » et de « menteur ».

Bien qu’il propose de financer des députés travaillistes individuels plutôt que le parti lui-même, on pense que le Parti travailliste refuserait tout don de M. Amersi.

Gareth Quarry, un ancien donateur conservateur qui a rejoint le parti travailliste, a déjà déclaré L’indépendant que des « dizaines » de personnalités du monde des affaires – y compris des partisans des conservateurs – l’avaient approché pour lui demander comment ils pourraient aider à placer Sir Keir Starmer au n°10.

Les dons des conservateurs ont chuté de 3,6 millions de livres sterling à seulement 18,1 millions de livres sterling en 2022, la dernière année tumultueuse à la tête de M. Johnson. Liz Truss n’a récolté que trois dons importants de plus de 100 000 £ au cours de ses six semaines désastreuses à la tête du numéro 10.

Le grand conservateur Michael Heseltine, ancien vice-premier ministre, a déclaré L’indépendant il souhaite voir « un soutien plus large », avertissant qu’un éventail plus large de petits dons pourrait s’être tari à cause du gâchis laissé par M. Johnson et Mme Truss, ainsi que de la pression sur les portefeuilles des donateurs.

Mohamed Mansour a donné 5 millions de livres sterling aux conservateurs plus tôt cette année (USA Today Sports via Reuters)

Il a déclaré : « Le parti traverse une période difficile. Je pense [Mr Sunak]a ramené un certain degré de raison – mais il a hérité d’une position difficile. Et compte tenu de la pression exercée sur le niveau de vie, il est compréhensible que les dons soient réservés à ceux qui ont la plus grande capacité de les faire.»

Il a ajouté : « On souhaiterait voir un soutien plus large. Mais il faut collecter des fonds comme on peut et traverser les périodes difficiles lorsqu’elles surviennent.»

Les conservateurs ont été à la traîne des travaillistes dans les sondages entre 15 et 20 points ces derniers mois. M. Sunak a réussi à remettre les finances du parti sur les rails grâce à un petit nombre de nouveaux sponsors majeurs – tels que les 5 millions de livres sterling donnés par le milliardaire d’origine égyptienne Mohamed Mansour et les 2 millions de livres sterling d’Amit Lohia, le magnat de la chimie d’origine indienne.

Mais les groupes de campagne ont également déclaré L’indépendantL’analyse de – basée sur les données de la Commission électorale – était « dangereuse pour la démocratie » car elle risquait de donner l’impression que M. Sunak était « redevable » envers un petit nombre de personnes très riches.

Des dons importants ont aidé à stabiliser le navire après Boris Johnson et Liz Truss (Archives PA)

Tom Brake, directeur du groupe de pression Unlock Democracy, a déclaré : « Cela prouve exactement à quel point le Premier ministre est dépendant des caprices d’un petit nombre de donateurs très riches et influents. C’est très dangereux pour la démocratie. Leur générosité n’est pas de la charité.

Steve Goodrich, de Transparency International UK, a également affirmé que la dépendance des conservateurs à l’égard d’un petit groupe de personnes très riches était dangereuse. « Lorsque les partis politiques deviennent fortement dépendants d’un petit nombre de grands donateurs, cela crée l’impression, et très probablement la réalité, qu’ils sont redevables à des intérêts sectoriels étroits. »

Lubov Chernukhin reste l’un des plus grands soutiens des conservateurs (Guilhem Baker/Londres News Pictures)

M. Mansour, ancien ministre du gouvernement égyptien d’Hosni Moubarak, est le plus grand soutien de l’ère Sunak. Le magnat du commerce de détail basé au Royaume-Uni a déclaré avoir donné 5 millions de livres sterling en mai parce que le Premier ministre « comprend comment la croissance est générée ».

Alasdair Locke – le neuvième donateur de l’ère Sunak après avoir donné 100 000 £ en février – a déclaré L’indépendant qu’il voulait soutenir l’actuel Premier ministre parce qu’il faisait un « travail parfaitement compétent ».

Parmi les autres donateurs figurant sur la liste des 10 principaux donateurs de l’ère Sunak figurent des partisans conservateurs de longue date tels que Lubov Chernukhin – épouse de l’ancien oligarque russe Vladimir Chernukhin – qui a donné 136 000 £.

Un porte-parole des conservateurs a déclaré que « la collecte de fonds en 2023 a été extrêmement forte pour le parti, avec les dons les plus élevés au premier trimestre en dehors d’une année électorale ».

Ils ont déclaré que tous les partis « ont l’obligation légale de s’assurer qu’ils ne reçoivent que des dons provenant de sources autorisées ».

Ils ont ajouté : « Les dons étrangers sont déjà illégaux et les partis politiques n’ont pas, et ne devraient pas avoir, le même accès aux dossiers financiers ou fiscaux que le HMRC. Le gouvernement s’est engagé à envisager des pouvoirs accrus en matière de partage d’informations entre les agences compétentes et avec les partis politiques, afin de les aider à identifier toutes les sources irrégulières.