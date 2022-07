Les gros camions autonomes que vous verrez bientôt sur l’autoroute

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Si vous êtes blasé par les voitures autonomes, ne jetez pas les camions autonomes avec elles. Les deux visent à automatiser l’activité sur les mêmes routes, mais l’utilité et la probabilité de succès des camions surpassent celles des voitures personnelles. La Entreprise de camionnage de 720 milliards de dollars aux États-Unis qui emploie 900 000 chauffeurs (et aimerait employer plus) est au cœur de pratiquement tout dans notre économie; comme l’a dit Jimmy Hoffa, “Si vous l’avez, un camion l’a apporté.” Voici les principales entreprises qui peuvent réécrire ce bromure en “un camion l’a apporté – tout seul”.

Otto



Otto

Il peut sembler étrange de commencer cette liste avec une entreprise disparue qui a été absorbée par Uber puis dissipée quand Uber a abandonné ses rêves de conduite autonomemais Otto a ouvert la porte aux plates-formes autonomes en 2017 avec un course de bière qui fait la une des journaux qui a couvert avec succès 132 miles à travers le Colorado. Avant cela, peu de gens pensaient à de gros camions autonomes, essayant toujours de comprendre les voitures particulières autonomes. Depuis lors, je dirais que les camions commerciaux de toutes sortes ont fait un bond en avant dans la course pour atteindre et justifier l’autonomie des véhicules, et Otto a aidé à mettre cette table.

Aurore



Aurora s’appuie en partie sur son acquisition en 2020 de la technologie de conduite autonome d’Uber et appelle désormais son offre de flotte Aurore Horizon. Comme beaucoup sur cette liste, il sera proposé sous forme de service d’abonnement aux opérateurs de flotte via des camions de marques établies. Aurora Horizon commence au Texas, puis s’étend autour de la Sunbelt avant d’atteindre le reste du pays en tant que la commercialisation débute fin 2023.

Einride



Einride est développer un camion autonome appelé le Pod mais est peut-être tout aussi remarquable pour son remorque électrique intelligente, qui peut être attelé à un camion électrique pour fournir jusqu’à 400 miles d’autonomie supplémentaire ainsi que des informations sur ses charges et son utilisation. Une autre ride intéressante est la vision d’Einride d’utiliser assistance à la conduite à distanceun peu comme ce que l’on voit appliqué aux drones militaires.

Embarquer



Embark se concentre sur le logiciel qui permet aux camions de se conduire eux-mêmes ainsi que sur l’établissement d’un réseau d’itinéraires solides comme le roc sur lequel ils le feront. Les partenariats avec Volvo, International, Freightliner et Peterbilt suggèrent qu’un large réseau est jeté pour offrir les 10 % d’économies de carburant, 40 % de gain de temps et 300 % de croissance des revenus par camion promis par Embark.

Kodiak



Kodiak Robotics se vante de dans quelle mesure son autonomie peut arrêter un camion, pas seulement faire avancer les choses. Kodiak soutient que toute autonomie de véhicule va rencontrer des pannes d’équipement ou des scénarios routiers irréalisables qui doivent être gérés avec un plan de secours sûr et solide. Cela répond à la crainte n ° 1 que j’entends des conducteurs moyens à propos d’avoir des plates-formes autonomes sur la route autour d’eux.

Localisation



Locomation se démarque par une vision centrée sur l’humain : Convois relais autonomes qui associent deux camions et deux conducteurs dans un arrangement de suivi de tête. Le camion avant est piloté par un conducteur supervisant activement l’autonomie tandis que le camion arrière fonctionne comme une sorte de drone suiveur avec un conducteur de relève au repos. Cela double l’intelligence du camion de tête à l’avant tout en faisant tourner les conducteurs d’une manière qui peut augmenter l’utilisation du camion à 20 à 22 heures par jour. La technique du double driver rappelle comment les compagnies aériennes exécutent les vols transcontinentaux les plus longs efficacement.

De plus, la technologie de conduite autonome est conçue pour être adaptée aux camions existants ou installée en tant qu’option d’aménagement sur un nouveau camion. Cela reflète une prise de conscience que les camions commerciaux sont rarement échangés sur un coup de tête comme les voitures personnelles. Plus promet que sa technologie PlusDrive peut faire économiser aux opérateurs 10% de leur consommation actuelle de carburant, une incitation majeure sur les véhicules qui en consomment beaucoup.

Torque



Torc est né de équipe de conduite autonome chez Virginia Tech qui a été couronné de succès lors de l’historique DARPA Urban Challenge 2007, dont beaucoup se souviennent comme le big bang pour les véhicules autonomes. Torc envisage un chauffeur pleinement qualifié être toujours disponible pour prendre le relais si besoin est en vrai Niveau 4 style.

TuSimple



TuSimple fait partie des entreprises axées sur développer un réseau de routes et de dépôts, ou rampes de lancement comme il les appelle, qui sont desservies par ses camions. Le transport de marchandises le long de ces itinéraires de grande valeur vers les rampes de lancement où d’autres camions récupèrent la remorque pour la livraison finale rappelle un modèle de chemin de fer. Les expéditeurs à volume élevé auraient la possibilité de gérer leurs propres flottes de camions activés par TuSimple pour desservir directement leurs emplacements.

Waymo



Waymo Via fait la une des journaux puisqu’il s’agit d’un Effort technologique sans conducteur de Google récemment jumelé avec Uber dans lequel Waymo fournira l’autonomie tandis qu’Uber contribuera à “l’Uberisation”, ce qui signifie optimiser les besoins et la capacité de la même manière qu’il a contribué à révolutionner l’appariement des trajets et des passagers. Waymo Via est un duo redoutable, du moins en réputation.

Les gens demandent souvent laquelle de ces entreprises enverra de gros camions sur les autoroutes sans âme à bord, frissonnant à la perspective. La plupart de ces efforts sont de niveau 4, ce qui signifie qu’un conducteur est toujours disponible, mais même les entreprises imaginant une autonomie complète de niveau 5 ne prendront pas cette décision par elles-mêmes : les exploitants de flotte, leurs assureurs et les régulateurs fédéraux auront le dernier mot, en particulier dans un secteur de véhicules aussi fortement réglementé que les gros camions.

En ce qui concerne les délais, une bulle claire de commercialisation se développe autour de la fenêtre de 2023 à 2024, lorsque la plupart de ces entreprises suggèrent qu’elles atteindront leurs objectifs avec des offres à une certaine échelle.