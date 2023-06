Les gros buveurs peuvent ne pas mieux retenir leur alcool

« Nous avons soutenu cela un peu, mais avec beaucoup de nuances. Lorsqu’ils ont bu de l’alcool dans notre étude à une dose similaire à leur mode de consommation habituel, nous avons constaté des altérations significatives des tests de motricité fine et cognitifs qui étaient encore plus altérées qu’un buveur léger à la dose enivrante.

« Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque les buveurs expérimentés (ceux qui souffrent de troubles liés à la consommation d’alcool) consomment de l’alcool, ils sont tolérants à ses effets néfastes », Andrea King, PhD, professeur de psychiatrie et de neurosciences comportementales à l’Université de Chicago et auteur principal de l’étude étudier, dit dans une université communiqué de presse.

L’équipe de recherche a testé 397 personnes qui ont été classées comme buveurs légers qui ne font pas de binge drink, gros buveurs sociaux qui se gavent plusieurs fois par mois et personnes souffrant d’un trouble lié à la consommation d’alcool – également connu sous le nom d’alcoolisme – qui se gavent fréquemment, environ un tiers des temps.

Les participants ont reçu une boisson contenant de l’alcool, un stimulant, un sédatif ou un placebo et l’ont consommée pendant 15 minutes. Le niveau d’alcool de la boisson alcoolisée était basé sur le poids corporel et équivalait à quatre ou cinq verres.

Les participants ont passé un alcootest et ont subi des tests à des intervalles de 30, 60, 120 et 180 minutes. Un test d’habileté motrice consistait à mettre des chevilles dans des trous et un test cognitif leur demandait de faire correspondre des symboles sur une feuille de papier. Les participants ont également été invités à 30 et 180 minutes à évaluer leur déficience, de « pas du tout » à « extrêmement ».

L’AUD et les gros buveurs ont déclaré qu’ils étaient moins altérés que les buveurs légers. À 30 minutes, les gros buveurs et les buveurs AUD ont bien réussi le test cognitif, contrairement aux buveurs légers. Mais les trois groupes étaient également affaiblis lors du test de motricité à 30 minutes.

Des tests supplémentaires ont été administrés à un sous-ensemble de buveurs AUD dans lesquels on leur a donné une boisson correspondant à leur consommation régulière, égale à sept ou huit verres. Ils ont montré plus du double de troubles mentaux et moteurs qu’après leur dose enivrante standard.