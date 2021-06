Les gros bonnets du ministère de la Défense séjournent dans des hôtels à 1 000 £ la nuit tandis que les troupes sont logées dans des casernes de qualité inférieure

Les gros bonnets MILITAIRES sont restés dans des hôtels cinq étoiles coûtant jusqu’à 1 000 £ la nuit tandis que les troupes étaient logées dans des casernes de qualité inférieure.

Le ministère de la Défense a versé plus de 150 millions de livres sterling en un an pour les chambres, les repas et les transports.

Les chefs militaires accumulent de grosses factures avec des séjours à l’hôtel coûteux Crédit : Alamy

La facture 2019/2020 – y compris les meilleurs voyages en laiton vers la Laponie, Honolulu, Washington, Dubaï et l’Australie – était en hausse par rapport à 116 millions de livres sterling l’année précédente.

Une demande d’accès à l’information a également révélé que bon nombre des séjours les plus chers étaient au Royaume-Uni.

Une réservation de 98 nuitées à Barrow-in-Furness, Cumbria, coûte 44 700 £ ou 455 £ chacune.

Une grande partie des dépenses a été consacrée à des chambres à Londres, à proximité du siège du ministère de la Défense à Whitehall.

Les fonctionnaires ont séjourné à l’hôtel cinq étoiles Royal Horseguards, avec un séjour de trois nuits coûtant 3 100 £.

Les révélations interviennent après que le National Audit Office a critiqué les normes des casernes – notant «des décennies de sous-financement» et des réparations de 1,5 milliard de livres sterling nécessaires.

La TaxPayers’ Alliance a déclaré: « Le personnel du secteur public ne devrait pas se prélasser dans des hôtels de luxe. »

Un porte-parole du MOD a déclaré : « Nous essayons de réduire les coûts au minimum. »