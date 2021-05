Les grizzlies retiennent les guerriers dans le thriller OT pour la tête de série n ° 8

C’était peut-être un bon signe que Ja Morant a fait ses deux premiers 3 points. Après son troisième au troisième quart, il a levé le doigt pour faire taire la foule au Chase Center.

Les Memphis Grizzlies n’ont pas joué peur de faire face à l’élimination vendredi. Ils sont sortis audacieux pour égaler les Golden State Warriors ne voulant pas perdre à domicile. Morant a égalé Stephen Curry avec son tir.

Il a fallu des heures supplémentaires pour décider des choses et Morant s’est levé pour un flotteur avec 4,5 secondes à faire. Il réussit et secoua furieusement la tête pour célébrer pendant que Dillon Brooks l’embrassait.

Les partisans ont commencé à partir et les Grizzlies ont gagné 117-112 pour mettre fin à une sécheresse de quatre ans en séries éliminatoires et devenir la huitième tête de série des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Une avance de 10 points des Grizzlies au quatrième quart s’est évanouie sur les lancers francs des Warriors et les décisions discutables. Une faute sur Desmond Bane n’a pas été contestée par les Grizzlies malgré Jordan Poole qui a donné un coup de pied à la jambe sur un 3 points.

Il a fait les trois et Curry a égalisé le match avec une paire. Ensuite, les Grizzlies, sur leur possession finale du règlement, n’ont pas appelé le temps mort et ont obtenu une violation du chronomètre sur un 3 points manqué par Xavier Tillman.

CALENDRIER DES LECTURES:Matchs du premier tour, horaires des matchs et infos TV

Draymond Green a raté un tir potentiellement gagnant en temps réglementaire. Mais cela n’avait pas d’importance car les Grizzlies sont restés durs et ont fait confiance à Morant et à leur défense pour achever les choses.

Morant a terminé avec 35 points, six rebonds et quatre interceptions. Les Grizzlies sont devenus la plus jeune équipe à participer aux séries éliminatoires depuis le Thunder d’Oklahoma City en 2011.

Tillman, qui a joué 23 minutes avec Jonas Valanciunas en difficulté, a frappé un 3 points avec 1:27 à faire pour mettre les Grizzlies en avance de 110-109. Morant a emboîté le pas avec ses deux derniers paniers pour commencer la célébration.

Les Grizzlies ont forcé 21 revirements. C’était le genre de jeu rigoureux et discipliné que les Grizzlies ont montré en remportant six de leurs sept derniers matchs. Curry avait 39 points, mais Brooks l’a aidé à garder le contrôle pendant la majeure partie du match.

Les Warriors portaient leurs uniformes de l’époque « We Believe », un clin d’œil à leur deuxième tour en séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 8 en 2007. Mais ce sont les Grizzlies qui jouent le rôle d’outsider alors qu’ils se tournent maintenant vers l’Utah Jazz dimanche. .

Suivez Evan Barnes sur Twitter @evan_b.