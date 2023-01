Les Grizzlies honorent Tire Nichols avec un moment de silence et une déclaration (Vidéo)

Les Grizzlies et les Timberwolves ont honoré Tire Nichols avec un moment de silence vendredi tandis que Taylor Jenkins était aux prises avec la tragédie de Memphis.

La ville de Memphis est confrontée à quelque chose qu’aucune ville ne veut avoir à affronter : un incident inexcusable de brutalité policière entraînant une mort insensée.

Tire Nichols, un homme de 29 ans de Memphis, est décédé le 10 janvier, trois jours après avoir été brutalement battu par cinq policiers qui l’ont tiré à plus de deux minutes de chez lui. La ville, qui a récemment accusé les officiers de meurtre au deuxième degré, a publié une caméra corporelle et une vidéo de surveillance de l’incident vendredi soir, provoquant des manifestations à travers Memphis.

Lors d’un road trip dans le Minnesota, les Grizzlies ont fait ce qu’ils pouvaient pour honorer Nichols et parler d’une tragédie indescriptible.

Les Grizzlies rendent hommage à Tire Nichols avec une minute de silence et des déclarations d’avant-match

Il y a eu un moment de silence avant le match contre les Timberwolves avec l’image de Nichols projetée sur la carte vidéo.

BREAKING: Il y a eu un moment de silence à la suite des images de la caméra corporelle de Trye Nichols brutalement battu par la police libérée au Target Center avant que les Memphis Grizzlies et les Timberwolves du Minnesota ne se jouent. #Memphis #NBATwitter pic.twitter.com/txjkUAimbO — t 🇮🇹 (@diamondswet999) 28 janvier 2023

L’équipe a publié une déclaration plus tôt dans la journée avant la sortie de la vidéo.

«Nous sommes bouleversés de nous retrouver face à une perte de vie inutile due à la brutalité policière, et cette fois c’était celle de Memphis. Nous pensons à la famille et aux amis Nichols et partageons la douleur ressentie dans toute notre communauté. Alors, soutenons-nous les uns les autres et respectons la façon dont nos concitoyens de Memphis s’en sortent. Nous avons foi en cette ville et en notre pouvoir de guérison.

«À la famille et aux amis Nichols, nous offrons nos plus sincères condoléances et nos plus sincères condoléances pour votre perte. #JusticeForTyre.

Taylor Jenkins et Jaren Jackson Jr. ont assuré que Memphis les Grizzlies étaient avec la ville

L’attaquant Jaren Jackson Jr. a tweeté à propos de Nichols et de la douleur que traverse la ville.

À la famille Nichols, mes coéquipiers et moi sommes et avons été attentifs. Nous sommes avec toi. À Memphis, nous souffrons aussi. Des manifestations pacifiques, soutenir la famille, pousser à la responsabilité sont ce qu’il faut en ce moment. 🤎 – JJJ (@jarenjacksonjr) 27 janvier 2023

«À la famille Nichols, mes coéquipiers et moi sommes et avons été attentifs. Nous sommes avec vous », a écrit Jackson. « À Memphis, nous souffrons aussi. Des manifestations pacifiques, un soutien à la famille, des pressions pour la responsabilisation sont ce dont nous avons besoin en ce moment. »

Avant le début du match, l’entraîneur-chef Taylor Jenkins a fait de son mieux pour exprimer ses sentiments.

“Notre équipe comprend que notre ville souffre”, a déclaré Jenkins. “Ça a été dur d’être sur la route, de ne pas être à la maison, et j’aimerais pouvoir tendre les bras à travers cette caméra en ce moment à la famille.”

Jenkin a fait l’éloge de la mère de Nichols, qui a pris la parole lors d’une conférence de presse vendredi, admettant que ses paroles l’avaient fait pleurer.

Il a également reconnu les responsabilités des Grizzlies en tant que force unificatrice à Memphis.

« Notre ville a une grande âme. Notre ville s’aime. C’est évidemment un moment difficile pour notre ville », a déclaré Jenkins. “… Mais nous allons nous en sortir… Nous allons le faire avec le cœur lourd mais aussi en nous souvenant d’une belle vie qui a été perdue.”

Les joueurs de la NBA ont réagi à la sortie de la vidéo de Tire Nichols

Jenkins s’est adressé aux médias avant la sortie de la vidéo. Dans la foulée, la NBA a publié une déclaration traitant de son contenu inquiétant.

« Les images de la vie inutilement écourtée de Tire Nichols sont horribles. Bien qu’il y ait eu des étapes vers la responsabilisation dans ce cas, la famille NBA reste déterminée à s’associer aux défenseurs, aux décideurs et aux forces de l’ordre pour trouver des solutions au problème auquel nous continuons de faire face. Nos pensées vont à la famille et aux amis de M. Nichols, à toute la communauté de Memphis et à ceux qui sont touchés par ces images et ces pertes tragiques.

Le garde des Suns Chris Paul a également pesé sur une nuit émouvante.

Le changement est nécessaire à tous les niveaux et nous devons tous faire notre part. Nous ne pouvons pas perdre notre humanité en tant que société. À la famille Nichols et à la communauté de Memphis, mon cœur est avec vous ce soir. — Chris Paul (@CP3) 28 janvier 2023

“Le changement est nécessaire à tous les niveaux et nous devons tous faire notre part”, a tweeté Paul. « Nous ne pouvons pas perdre notre humanité en tant que société. À la famille Nichols et à la communauté de Memphis, mon cœur est avec vous ce soir.

Elliott Perry, qui a joué à Memphis à l’université et pour les Grizzlies en NBA, a eu une réponse viscérale à la vidéo.

“Je viens de regarder ce qui était extrêmement difficile à digérer”, a écrit Perry. “Ce n’est définitivement pas acceptable et c’est absolument INHUMAIN !!! PERSONNE ne mérite ce genre de traitement en aucune circonstance. Tire Nichols est resté allongé là pendant ce qui a semblé être une heure et il n’y avait PAS D’URGENCE À L’AIDE… Continuons à prier pour TIRE et sa famille, mais ne laissons pas ces officiers décrocher !!!!! PÉRIODE DE PRISON !!!!”

Les Grizzlies ont perdu contre les Timberwolves 111-100, mais le basket-ball était loin d’être à l’esprit pour beaucoup à Memphis et dans tout le pays vendredi soir.