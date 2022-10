Les Grizzlies de Revelstoke remportent la victoire contre les Chiefs de Kelowna dans un match décousu vendredi soir – Kelowna Capital News

Les Grizzlies de Revelstoke ont remporté la victoire vendredi avec une victoire 3-1 contre les Chiefs de Kelowna.

La victoire des Grizzlies les amène à un dossier de 9-1-1-1 avec 20 points. Assis au sommet de la table de la Ligue de hockey junior intérieur de Kootenay, l’équipe la plus proche des Grizzlies est le Princeton Posse avec 17 points, mais Princeton a un match en main n’ayant disputé que 11 matchs contre 12 pour Revelstoke. Jake Wallace était le héros de la soirée. avec un triplé en une seule période. Alors que les Grizzlies ont remporté la victoire, ce n’était pas sans excitation et beaucoup de temps dans la surface de réparation.

Malgré tous les buts à venir en deuxième période, les Grizzlies ont tout de même diverti avec un jeu de va-et-vient, qui menaçait de se déchaîner à tout moment.

La première période n’a pas marqué de buts, mais neuf pénalités combinées pour les deux équipes signifiaient que les deux équipes étaient à terre aussi souvent qu’elles avaient toutes leurs forces.

Les buts sont venus rapidement et furieusement en deuxième période, avec un but de Jake Wallace à 3:19, aidé par Daniel Wittenberg et Carson Reinson en avantage numérique. Les Chiefs de Kelowna ont répondu rapidement avec un but de Jesse Lee, assisté de Zach McCormick à 5:11.

Wallace a de nouveau marqué à 11:46 sur un avantage numérique, assisté de Carter Bettenson et Brandon Gallo. Le dernier but de Wallace – et le dernier but du match – est survenu à 16:47. Wallace était assisté de Porter Trevelyan et Spencer MacDonald.

En plus de quatre buts, la deuxième période comptait encore huit pénalités.

Le jeu décousu n’a pas faibli en troisième période avec six pénalités supplémentaires. Au total, il y a eu plus de 40 minutes de temps de pénalité combinés purgés dans la surface de réparation pour les deux équipes.

Les Grizzlies seront de retour en action le mardi 1er novembre. L’équipe reprend la route pour affronter le Chase Heat à Chase, cherchant à corriger la défaite de la semaine dernière contre le Heat. Mise au jeu à 19h00

