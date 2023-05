Les Gritty Gamblers jouent au running, la défense remporte une quatrième victoire consécutive

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

MEMPHIS — Le Joueurs de Houston a montré dimanche qu’ils étaient chez eux dans leur ville de Memphis, réussissant à remporter une victoire 16-10 Grind City contre le Généraux du New Jersey pour étendre leur séquence de victoires à quatre de suite, les meilleures de la ligue.

Le porteur de ballon Mark Thompson a continué à se comporter comme la meilleure machine TD de l’USFL. Avant la fin du premier quart-temps contre le New Jersey, Thompson a pénétré dans la zone des buts à 6 mètres pour son neuvième meilleur touché de la ligue au sol de la saison.

Thompson, qui a terminé la journée avec 82 verges en 22 courses, a été une force lorsque le coordinateur offensif Eric Price a été en mesure de définir le look run-block pour lui avec un blocage homme contre homme de la ligne offensive. Sa vision a été claire et propre à cause de cela.

« C’est définitivement très propre cette année », a déclaré Thompson. « L’année dernière, il s’est passé beaucoup de choses et j’étais simplement reconnaissant de jouer au football. C’était amusant d’être là-bas, mais le résultat de l’année dernière n’a pas toujours été en notre faveur. Alors cette année, je Je suis vraiment excité d’avoir la chance d’utiliser ma grande ligne offensive. »

Après avoir raté les deux premières semaines de la saison en raison d’une blessure, Thompson a marqué ses neuf touchés au cours des quatre derniers matchs. Les Gamblers sont invaincus lorsque l’ancien produit de la Floride s’aligne dans le champ arrière.

Faits saillants: les joueurs ont fermé les généraux

L’offensive des Gamblers a également reçu un coup de pouce grâce au retour du meilleur passeur de tous les temps de Monmouth, Kenji Bahar. Houston a récolté en moyenne plus de 34 points lors des trois derniers départs de Bahar.

Bahar a élevé son jeu il y a un an, non seulement en gagnant le poste de titulaire, mais en devenant le genre de joueur qu’il s’est montré à l’université. Il a terminé le match en complétant 19 des 29 passes pour 130 verges et a crédité l’entraîneur de Houston Curtis Johnson pour son saut dans le développement en tant que professionnel de 2022 à 2023.

« Je pense que c’est plus juste (l’entraîneur Johnson) d’être plus l’entraîneur d’un joueur », a déclaré Bahar. « Ce n’est pas seulement lui qui nous dit quoi faire. Il nous demande ce que nous voulons faire, ce que nous faisons bien. Cela montre comment nous jouons. »

Avec Bahar derrière le centre, Houston a récolté 12 premiers essais et s’est mis en position pour que Nick Vogel marque deux buts sur le terrain (37 et 38 verges), donnant aux Gamblers une avance de deux points en première mi-temps. Ils étaient 6 pour 9 sur les troisièmes conversions au premier trimestre, tandis que le New Jersey n’était que de 2 pour 6.

L’offensive des Generals était au mieux erratique, le quart-arrière Kyle Lauletta recevant son premier départ de la saison. Lauletta n’a complété que quatre de ses 12 tentatives de passe en première mi-temps pour 33 verges et une interception, bien qu’il ait réussi une course de 18 verges pour générer un certain élan pour l’attaque au deuxième quart.

Toutes les possessions offensives des généraux sauf deux en première mi-temps se sont terminées par des bottés de dégagement. Les deux qui n’ont pas terminé sur un chiffre d’affaires sur des essais et une interception.

Le demi défensif de Houston, Jeremiah Johnson, a mangé en direct sur une passe de Lauletta qu’il a interceptée – sa deuxième en autant de semaines – pour mettre en place un placement qui a prolongé l’avance des Gamblers à 13-0.

Avec leur première possession de la seconde mi-temps, l’attaque des Gamblers s’est mise en position pour permettre à Vogel d’avoir un autre essai du logo de 25 verges, et il a éclaboussé de 34 verges pour mettre les Gamblers en tête 16-0, une avance qu’ils feraient juste faire tenir bon.

Les Généraux ont réussi à s’inscrire sur le tableau de bord pour éviter la forclusion au Simmons Bank Liberty Stadium, après s’être fait vider les poches à la table par les Gamblers.

Avec environ 10 minutes à jouer, cependant, et juste leur deuxième possession de la seconde mi-temps, les généraux ont monté une offensive de 12 jeux et 90 verges.

Lauletta a trouvé le large Alonzo Moore sur une route de traînée à travers la formation pour son premier TD de passage de l’année, réduisant l’écart à 16-10 avec 3:04 à jouer. Lauletta a terminé 17 sur 39 avec un TD et un INT.

« J’ai juste l’impression que nous sommes entrés dans un rythme là-bas », a déclaré Lauletta à propos de la poussée tardive. « Je lançais le ballon avec plus de précision sur le tronçon, je me débarrassais du ballon avant que la ruée ne puisse arriver et j’essayais juste de trouver des gars ouverts. »

Après le TD, Riley a pris la décision de profiter de la règle de l’USFL qui permet à une équipe de tenter un quatrième et 12 jeu depuis sa propre ligne de 33 verges au lieu d’un coup de pied à l’envers.

La tentative a cependant échoué et Houston a pris possession du ballon avec un peu plus de trois minutes à jouer dans le match.

Les Gamblers savaient quand les tenir, quand les coucher, et ont laissé la Banque sur une séquence de quatre victoires consécutives, prêtes à revenir sur les tables le week-end prochain et à laisser faire.

