Les grimpeurs tchèques transforment la paroi rocheuse en un grand défi de mur de glace

Alors que les températures chutaient en République tchèque, les grimpeurs ont tiré le meilleur parti des conditions de gel en créant un type différent de surface à l’échelle.

Dans le village de Vir, dans la région morave du pays, les organisateurs d’une zone d’escalade ont transformé une paroi rocheuse en un mur de glace de 20 mètres de haut pour les grimpeurs.

Les températures nocturnes ont plongé dans les deux chiffres sous zéro Celsius au cours du dernier mois, permettant aux équipages de pomper l’eau d’une rivière voisine vers le sommet d’une paroi rocheuse et de la laisser geler.

L’ensemble du processus n’a pris que cinq jours à créer.

Pour observer la distanciation sociale et se conformer aux mesures COVID, la zone d’escalade ne donne pas de leçons et insiste pour que les grimpeurs ne travaillent que par paires et que les autres gardent leur distance.

Les organisateurs affirment que les températures du mois dernier sont les plus basses qu’ils aient connues depuis dix ans.