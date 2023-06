Les grimpeurs sourds entrent dans l’histoire du mont Everest – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Comment signe-t-on si on tient un piolet ? Les guides refusent-ils de travailler avec vous si vous n’entendez pas ? Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous voir signer la nuit ?

Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes que les aventuriers américains Scott Lehmann et Shayna Unger ont abordés sur leur chaîne YouTube, qui documente leurs expériences en tant que couple sourd se dirigeant vers les sommets des plus hautes montagnes du monde.

Le 22 mai, Unger et Lehmann ne sont devenus que les troisième et quatrième personnes sourdes à gravir le mont Everest. Unger est la première femme sourde de tous les temps.

Par coïncidence, en montant, Unger et Lehmann n’ont rencontré que la deuxième personne sourde à atteindre le sommet – le ressortissant malaisien Muhammad Hawari Hashim – qui a escaladé le sommet le 18 mai et a été vu souriant fièrement tout en tenant le drapeau malaisien dans une image partagée sur les réseaux sociaux médias.

Le fait que trois personnes sourdes aient escaladé la plus haute montagne du monde à quelques jours d’intervalle – quelques années seulement après l’annulation d’une interdiction imposée aux grimpeurs handicapés par la Cour suprême népalaise – a envoyé des vagues de fierté dans la communauté sourde mondiale.

La Fédération mondiale des sourds estime qu’il y a 70 millions de personnes sourdes dans le monde, utilisant plus de 300 langues des signes différentes.

Unger et Lehmann font partie de ce nombre. CNN les a interviewés via Zoom en American Sign Language (ASL).

Les grimpeurs sourds en hausse

Jusqu’à cette année, une seule personne sourde avait jamais atteint le sommet de l’Everest – l’alpiniste japonais Satoshi Tamura, un skieur alpin qui a réussi sa troisième tentative, en 2016.

L’année suivante, le Népal a annoncé qu’il ne délivrerait plus de permis d’escalade aux personnes handicapées, dont la surdité, certains affirmant que cela créerait plus de travail pour les Sherpas sur la montagne pour les accueillir.

La décision a rendu furieux les grimpeurs handicapés, dont Hari Budha Magar, un soldat Gurkha né au Népal qui est devenu double amputé lorsqu’il a marché sur un engin piégé alors qu’il servait en Afghanistan.

Il faisait partie d’une coalition de Népalais handicapés qui ont combattu l’interdiction devant la Cour suprême du Népal, et en 2018, elle a été abrogée.

Magar a réussi le sommet de l’Everest le 19 mai de cette année, devenant le premier amputé double au-dessus du genou à terminer l’ascension.

Grimper et plus

L’environnement de l’Everest peut rendre la communication difficile pour quiconque, sourd ou non. Les vents et les tourbillons de neige peuvent rendre difficile de se voir et de s’entendre; l’obscurité ajoute une couche supplémentaire de défi visuel.

Unger et Lehmann sont en couple depuis le lycée, mais ils n’ont commencé à grimper ensemble qu’en 2015, lorsqu’ils ont atteint le sommet du Kilimandjaro.

Lehmann avait beaucoup plus d’expérience après avoir fait un voyage à travers le pays avec des amis après avoir obtenu son diplôme de Gallaudet, la seule université d’arts libéraux au monde pour les sourds et les malentendants.

Il est tombé amoureux de l’escalade, mais a été frustré par le manque de ressources disponibles dans son ASL natale.

Il s’est inscrit à un cours, mais l’instructeur l’a informé qu’il devrait embaucher et payer lui-même un interprète, puis demander à un interprète de l’accompagner à chaque expédition. Au lieu de cela, il s’est tourné vers YouTube, mais la plupart des vidéos n’étaient pas sous-titrées ou les sous-titres automatisés n’étaient pas assez bons pour être suivis.

Surtout, il a dit qu’il avait appris par essais et erreurs, en regardant d’autres grimpeurs et en les copiant. Il a ensuite appris à Unger à grimper.

Normalement, le couple utilise l’application de traduction voix-texte Big pour communiquer avec les guides et autres grimpeurs, mais le signal téléphonique à haute altitude est au mieux risqué. Même quelque chose d’aussi simple que la dactylographie est difficile à 25 000 pieds – ils devraient retirer leurs gants pour utiliser l’écran tactile, ce qui peut être risqué par des températures aussi froides.

Unger et Lehmann ont décidé de supposer qu’aucune technologie ne fonctionnerait pour eux sur l’Everest et ont décidé d’apprendre à communiquer autant que possible sans elle.

Avant l’ascension, ils ont travaillé avec leurs Sherpas à l’avance pour apprendre quelques notions d’ASL de base et se mettre d’accord sur des repères visuels et des signaux qu’ils pourraient tous utiliser. À la troisième semaine d’escalade ensemble, le couple et leurs sherpas ont pu interagir facilement, sans utiliser d’application ni écrire sur papier.

Le travail supplémentaire de pré-montée s’est avéré essentiel.

Près du sommet, le masque de Lehmann s’est rempli de glace et il a commencé à paniquer. Cependant, il a pu communiquer avec son Sherpa, qui a rapidement réparé le masque et remis le groupe sur les rails.

« Il y a beaucoup d’obstacles différents que nous avons dû franchir pour arriver à l’Everest, alors quand nous avons atteint le sommet, nous avons eu l’impression d’avoir surmonté les obstacles », explique Unger. « Nous étions vraiment fiers de nous. »

Au camp de base de l’Everest, Unger et Lehmann s’étaient liés d’amitié avec Hashim, l’alpiniste malaisien. Il a vu le couple signer et est venu se présenter.

Bien qu’ils n’aient pas de langue des signes en commun, le trio est devenu ami – communiquant via un mélange d’ASL, de langue des signes internationale et de gestes.

Hashim a battu le couple au sommet le 18 mai, mais il n’a pas été revu depuis. Il a disparu le lendemain en descendant du sommet au Camp Four.

Les gouvernements malaisien et népalais ont participé à une mission de recherche, qui a finalement été abandonnée le 6 juin.

Cette année a été dangereuse sur la montagne. Le Népal a été largement critiqué pour avoir délivré son plus grand nombre de permis d’escalade jamais enregistré, au milieu des inquiétudes concernant la surpopulation potentielle. Il est confirmé que douze grimpeurs sont décédés au cours de la saison 2023, et cinq autres – dont Hawari – sont portés disparus.

Il est probable qu’Unger et Lehmann étaient les deux dernières personnes sourdes que Hashim a vues avant sa mort.

« Bien sûr, nous savons que l’alpinisme comporte des risques », déclare Unger. « Mais c’est arrivé à notre ami et à notre communauté sourde, et ce n’est pas facile pour nous. »

Signes du futur

Le couple vise maintenant à être les premiers alpinistes sourds à franchir les sept sommets – les plus hautes montagnes de chaque continent. Seuls 460 individus connus ont réussi l’exploit.

Leur ascension réussie de l’Everest les place à plus de la moitié de leur objectif – en plus du Kilimandjaro, ils ont également atteint le sommet de l’Aconagua et du Denali, les plus hauts sommets d’Amérique du Sud et du Nord respectivement.

« Avec la bonne attitude et les bons ajustements, (le plein air) est disponible pour les personnes sourdes et malentendantes », déclare Lehmann. « Il est disponible pour les personnes handicapées. »

Il parle ensuite de ce qu’il espère que les enfants sourds et malentendants penseront lorsqu’ils verront que deux adultes sourds ont conquis la plus haute montagne du monde.

En ASL, une façon de montrer l’emphase sur un mot est de répéter un signe plusieurs fois, de plus en plus grand ou plus urgent.

Lorsqu’il parle de son objectif d’inspirer les jeunes sourds et malentendants, Lehmann utilise à plusieurs reprises le signe « rêve », qui ressemble à un ballon gonflé, mais il gonfle le ballon jusqu’à ce qu’il soit de plus en plus gros et plus gros, couvrant presque tout son corps.

Il est difficile de traduire ce concept en anglais.

Mais, comme le montrent les expériences d’alpinisme de Lehmann et Unger, l’ambition a du sens dans toutes les langues.

Le-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception