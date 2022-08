Les grimpeurs peuvent désormais partager des selfies depuis la plus haute montagne d’Afrique

Le mont Kilimandjaro a été connecté à Internet pour la toute première fois lors de ce que les responsables ont qualifié d’événement “historique”.

Le gouvernement tanzanien a installé un réseau Internet à large bande pour desservir le mont Kilimandjaro, qui possède le plus haut sommet du continent africain, étendant une connexion Internet à haut débit à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer.

La Tanzania Telecommunications Corporation, gérée par l’État, a dévoilé cette décision mardi, avec le ministre de l’Information Nape Nnauye déclarer que l’internet est maintenant accessible même sur le “toit de l’Afrique”.

“Profitez d’Internet rapide aujourd’hui [on] Kilimandjaro », Nnauye a ajouté dans un post de suivi célébrant l’événement.

Avec son pic Uhuru culminant à quelque 5 880 mètres (19 290 pieds) de haut, la montagne est la plus haute d’Afrique et abrite désormais des équipements à large bande à une altitude de 3 720 mètres (12 200 pieds), près du camp Horombo Huts sur le chemin du sommet.

“Tous les visiteurs seront connectés… [up to] cette pointe de la montagne, a déclaré le ministre de l’informatique lors d’une visite au camping.

Nnauye a poursuivi en disant que le sommet de la montagne devrait être connecté d’ici la fin de 2022, mais n’a pas précisé exactement quand.

Le Kilimandjaro est un attrait touristique majeur pour la Tanzanie, avec environ 35 000 personnes tentant d’escalader le rocher chaque année, selon l’AFP et un certain nombre d’autres points de vente. Seul un petit pourcentage atteint avec succès le sommet, bien que la montagne soit loin d’être la plus haute du monde, toujours éclipsée par des monolithes tels que K2 dans la chaîne du Karakoram à la frontière du Pakistan, de la Chine et de l’Inde, ou le célèbre mont Everest dans l’Himalaya.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni a mené une opération de propagande “sale” en Afrique – Guardian