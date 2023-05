Les grimpeurs célèbrent le 70e anniversaire du mont Everest au milieu de la fonte des glaciers et de la hausse des températures

KATMANDOU, Népal (AP) – Alors que la communauté des alpinistes se prépare à célébrer le 70e anniversaire de la conquête du mont Everest, on s’inquiète de plus en plus de la hausse des températures, de la fonte des glaciers et de la neige, et du temps qui devient dur et imprévisible sur la plus haute montagne du monde.

Depuis que le sommet de la montagne de 8 849 mètres (29 032 pieds) a été escaladé pour la première fois par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et son guide Sherpa Tenzing Norgay en 1953, des milliers d’alpinistes ont atteint le sommet et des centaines d’autres ont perdu la vie.

La détérioration des conditions sur l’Everest suscite des inquiétudes pour la communauté des alpinistes et les personnes dont les moyens de subsistance dépendent du flux de visiteurs.

La communauté sherpa, qui a grandi sur les contreforts de la montagne enneigée qu’elle vénère comme la mère du monde, est la plus surprise.

« Les effets du changement climatique ne touchent pas seulement les poissons de l’Antarctique, les baleines ou les pingouins, mais ils ont un impact direct sur les montagnes himalayennes et les habitants », a déclaré Ang Tshering, un sherpa éminent qui fait campagne depuis des années. pour sauver les sommets himalayens et les régions environnantes des effets du réchauffement climatique.

Presque chaque année, lui et son agence Asian Trekking organisent une expédition de nettoyage au cours de laquelle clients et guides ramènent les déchets laissés par les précédentes ascensions de l’Everest.

Les effets du changement climatique et du réchauffement climatique ont été graves dans la région de l’Himalaya élevé, a déclaré Ang Tshering. « La hausse de la température de la région himalayenne est supérieure à la moyenne mondiale, donc la neige et la glace fondent rapidement et la montagne devient noire, les glaciers fondent et les lacs s’assèchent. »

Ayant grandi sur les contreforts de la montagne, Ang Tshering a déclaré se souvenir d’avoir glissé sur le glacier près de son village. Mais c’est parti maintenant.

D’autres sherpas ont également déclaré avoir vu les changements dans le glacier du Khumbu au pied de l’Everest, près du camp de base.

« Nous n’avons pas vraiment besoin d’attendre l’avenir ; nous voyons déjà l’impact », a déclaré Phurba Tenjing, un guide Sherpa qui a récemment escaladé le sommet pour la 16e fois en guidant des clients étrangers jusqu’au sommet.

Phurba Tenjing escalade l’Everest depuis l’âge de 17 ans. Il a déclaré que la neige et la glace avaient fondu et que la randonnée qui prenait cinq ou six heures sur le chemin glacé ne prend plus qu’une demi-heure car les glaciers ont fondu et les roches nues sont exposé.

« Avant, les morceaux de glace du glacier de Khumbu ressemblant à des bâtiments montaient jusqu’au camp de base. Mais maintenant, nous ne le voyons pas près du camp de base », a déclaré Phurba Tenjing.

Des recherches récentes ont révélé que les glaciers du mont Everest ont perdu 2 000 ans de glace au cours des 30 dernières années seulement.

Les chercheurs ont découvert que le plus haut glacier de la montagne, le glacier South Col, avait perdu plus de 54 mètres (177 pieds) d’épaisseur au cours des 25 dernières années. Une équipe de 10 scientifiques a visité le glacier et installé deux stations de surveillance météorologique – les plus hautes du monde – et a extrait des échantillons d’une carotte de glace de 10 mètres de long (33 pieds). Le glacier, qui se trouve à environ 7 900 mètres (26 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, s’amincissait 80 fois plus vite qu’il n’a fallu à la glace pour se former à la surface, selon une étude publiée en 2022.

Les glaciers perdent de la glace à un rythme qui n’a probablement pas de précédent historique, a déclaré Duncan Quincey, glaciologue à l’Université de Leeds au Royaume-Uni.

Le changement se produit « extrêmement rapidement », a-t-il déclaré. « Cela pose des défis à tout le monde dans cette région et, bien sûr, aux millions de personnes qui vivent en aval », car une grande partie de l’Asie du Sud dépend des rivières qui prennent leur source dans l’Himalaya pour l’agriculture et l’eau potable.

Les inondations et les sécheresses sont susceptibles de devenir plus extrêmes, a-t-il déclaré.

« Il y a une énorme quantité d’imprévisibilité dans ces systèmes maintenant, et il est très difficile pour les personnes qui ont besoin d’eau à un moment donné de l’année de savoir qu’elles vont avoir cette eau disponible », a-t-il déclaré.

Le gouvernement népalais et la communauté des alpinistes prévoient de célébrer la Journée de l’Everest le 29 mai avec un défilé autour de Katmandou et une cérémonie en l’honneur des alpinistes et des guides sherpa vétérans.

___

Sibi Arasu, écrivain sur le climat chez Associated Press à Bengaluru, en Inde, a contribué à ce rapport.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Binaj Gurubacharya, The Associated Press