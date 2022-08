Les grillons modernes et anciens peuvent chanter la même chanson

Qu’il s’agisse du bourdonnement assourdissant d’une cigale, du bourdonnement assourdissant d’une abeille ou du gazouillis incessant d’un grillon, les insectes sont au cœur de la musique estivale. Et les arthropodes font du vacarme depuis des centaines de millions d’années. L’un des groupes les plus bruyants a été les Prophalangopsidae, une suite d’insectes chanteurs qui se sont répandus au cours de la période jurassique, alors qu’une centaine d’espèces réclamaient. Bien qu’ils soient apparentés aux grillons et aux sauterelles modernes, ces anciens arthropodes ont laissé peu de descendants directs, ce qui rend difficile de déchiffrer à quoi ressemblaient ces maestros mésozoïques.

Cependant, un spécimen unique en son genre de Prophalangopsis obscura peut aider à rejouer ces sons perdus. Le plus énigmatique des huit descendants modernes de Prophalangopsidés, P. obscura n’a jamais été observé en train de chanter à l’état sauvage et n’est connu que d’un seul spécimen découvert quelque part en Inde en 1869 et maintenant conservé au Natural History Museum de Londres.

Mais selon Charlie Woodrow, un Ph.D. étudiant à l’Université de Lincoln en Angleterre, l’espèce possède un équipement de production sonore presque impossible à distinguer de ses ancêtres fossilisés, ce qui rend plausible que P. obscura frappe les mêmes notes que ses parents éteints. En effet sa récente étude sur l’insecte, publiée mercredi dans la revue PLoS One, postule que le chant de P. obscura est similaire aux airs émis par les Prophalangopsidés depuis plus de 100 millions d’années.