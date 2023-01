Les grillons domestiques autorisés comme nourriture dans l’UE — RT World News

Une décision de la Commission européenne autorise désormais l’ajout d’insectes sous forme dégraissée et en poudre aux produits à base de pizza et de pâtes

Les grillons domestiques partiellement dégraissés et en poudre pourront officiellement se retrouver sur les tables des citoyens de l’UE à partir du 24 janvier. Cela est dû à une décision de la Commission européenne adoptée plus tôt ce mois-ci.

Conformément à la décision, qui citait l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’additif peut être utilisé en toute sécurité dans toute une gamme de produits, y compris, mais sans s’y limiter, les barres de céréales, les biscuits, les pizzas, les produits à base de pâtes et la poudre de lactosérum. .

En août 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que “formulations congelées et séchées de grillons domestiques entiers” sont “sans danger dans le cadre des utilisations et des niveaux d’utilisation proposés.” Les responsables ont toutefois noté que les insectes peuvent déclencher des réactions allergiques chez certains consommateurs.















La réglementation de l’UE stipule que les grillons adultes doivent d’abord subir une période de jeûne de 24 heures afin qu’ils “jeter leur contenu intestinal.» Après cela, les insectes sont congelés, lavés, traités thermiquement, leur huile est extraite et réduite en poudre.

Tous les aliments contenant ce nouvel additif devront supporter “approprié” Étiquettes.

En plus des grillons, la Commission européenne a également approuvé plus tôt ce mois-ci les larves de l’Alphitobius diaperinus, connu sous le nom de petit ver de farine, pour la consommation humaine.

Bien que faisant partie des cuisines traditionnelles de certains pays asiatiques, l’utilisation des insectes comme nourriture est encore relativement nouvelle en Europe.

Les partisans insistent sur le fait que les insectes pourraient devenir une source majeure de protéines animales tout en réduisant l’empreinte carbone de l’humanité. On pense que les fermes d’insectes sont beaucoup plus respectueuses de l’environnement que l’élevage traditionnel. Les insectes sont également présentés comme une alternative plus abordable à la viande.