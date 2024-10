Les gribouillages ludiques de Jason Sturgill nous rappellent d’accepter l’imperfection

Jason Sturgill a grandi en pensant qu’il ne savait pas dessiner. Il a toujours été fan d’illustration – sans le savoir, à cause de sa passion pour le skateboard et la musique – mais ce n’est qu’à l’âge de 30 ans qu’il prend intentionnellement la plume. C’est difficile à croire pour un illustrateur qui collabore avec Muji et Stumptown Coffee Roasters, produisant des vêtements, des peintures murales et des campagnes de marque.

Malgré ce succès, le parcours de Sturgill n’a été ni facile ni linéaire. Il a débuté dans la publicité en tant que producteur chez Wieden+Kennedy, au cours duquel il a créé sa propre galerie en ligne en 2001. Peu de temps après, à l’âge de 28 ans, on lui a diagnostiqué un cancer et il a décidé de s’orienter vers le graphisme. . Il a ensuite travaillé avec Dark Horse Comics et Nike Skateboarding avant de se tourner vers l’illustration. Dans un autre coup du sort, Sturgill a alors découvert qu’il souffrait du trouble bipolaire II. Aujourd’hui, la défense de la santé mentale représente une grande partie de son travail personnel. «J’incorpore souvent des variantes d’expressions idiomatiques et d’aphorismes pour inciter les gens à faire une pause et à réfléchir à la manière dont cela se rapporte à eux-mêmes», dit-il.

L’illustrateur basé à Portland gère désormais également une boutique en ligne, vendant des autocollants, des imprimés, des vêtements et des articles pour la maison dans un studio de jardin qu’il a construit avec sa femme. Il est connu pour ses charmants gribouillages, parsemés de mantras sincères qui combinent son mélange caractéristique de ludique et poignant. Le travail de Sturgill semble être le reflet de ses diverses références, qui reflètent également une appréciation des bizarreries de la vie. Parmi les références les moins obscures figurent l’art populaire, les souvenirs vintage et l’illustrateur japonais Osamu Harada. Il est également fasciné par la paréidolie – un phénomène psychologique dans lequel les gens voient des schémas dans des stimuli ambigus – et par l’heta-uma : l’appréciation japonaise de l’imperfection. Cela se traduit, car accepter nos défauts intrinsèques est également un message clé dans l’art de Sturgill. À travers ses gribouillages légers, il nous rappelle que la seule chose que nous partageons tous est une expérience humaine imparfaite.