Les grévistes de l’énergie ‘Robin Hood’ donnent de l’électricité gratuite aux écoles, hôpitaux et foyers sociaux français

Au milieu des grèves nationales dans le secteur de l’énergie, certains travailleurs en France ont trouvé une nouvelle façon de protester. Jeudi, les opérations «Robin Hood» – non autorisées par le gouvernement – ont fourni gratuitement du gaz et de l’électricité aux écoles, aux universités et aux ménages à faible revenu dans tout le pays.

La fourniture d’énergie non autorisée comprenait également des installations sportives publiques, des crèches, des universités, des bibliothèques publiques, certaines petites entreprises et des maisons qui avaient été coupées de l’électricité.

Les opérations “Robin des Bois” – du nom du héros du folklore anglais, Robin Hood – faisaient partie d’un effort plus large visant à forcer le gouvernement à abandonner les projets d’augmentation de l’âge de la retraite en France.

La fourniture d’énergie gratuite visait à “intensifier le rapport de force” en faveur des grévistes, a déclaré Philippe Martinez, secrétaire général de la GGT, l’une des plus grandes confédérations syndicales en France. “[It’s about] redonner de l’énergie à ceux qui n’en ont pas du tout parce qu’ils n’en ont pas les moyens, et le rendre gratuit pour les hôpitaux et les écoles.

La référence à l’Anglais, connu pour voler les riches pour donner aux pauvres, était “appropriée”, a déclaré mercredi Martinez à FranceInfo.

La protestation non conventionnelle intervient pendant une crise du coût de la vie en cours en Europe qui verra les prix du gaz et de l’électricité augmenter de 15 % supplémentaires en France en 2023, intensifiant les problèmes de longue date. En 2021 un quart des ménages en France avaient déjà du mal à payer leurs factures d’énergie.

“On pourrait paralyser le pays”

Pendant ce temps, les grèves des travailleurs de l’énergie dans les centrales électriques, les raffineries, les ports et les quais jeudi ont réduit la disponibilité de l’électricité française de 2 gigawatts (GW) dans trois réacteurs nucléaires, a montré vendredi matin le tableau des pannes du groupe nucléaire contrôlé par l’État EDF.

Des grèves ont également eu lieu dans presque tous les ports français et beaucoup se sont complètement arrêtées, a indiqué la fédération nationale CGT des ports et docks. Alors que les travailleurs de TotalEnergies ont rompu leur grève jeudi soir, d’autres grèves de l’énergie se sont poursuivies vendredi.

La grève de l’énergie fait suite à une grève nationale le 19 janvier contre les réformes des retraites proposées par le gouvernement du président Emmanuel Macron, qui prévoient notamment de relever l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Les changements mettraient également fin aux régimes de retraite spécifiques dans les sociétés énergétiques nationales EDF et Engie qui permettent à certains travailleurs de prendre leur retraite plus tôt.

Alors que Macron s’est engagé à faire avancer les réformes, qui seront présentées au parlement lundi, les grévistes ont également déclaré qu’ils ne reculeraient pas.

“Le but des manifestations d’aujourd’hui est de montrer que le rapport de force monte d’un cran et que, si nous le voulions, nous pourrions paralyser le pays”, a déclaré Gwenaël Plagne, représentant CGT d’une centrale thermique à Cordemais, dans l’ouest de la France. .

Une deuxième grève nationale comprenant des enseignants, des fonctionnaires, des travailleurs des transports et plus est prévue pour le mardi 31 janvier.

‘Nous continuerons’

D’autres opérations « Robin des Bois » sont également probables. « Si le gouvernement ne revient pas sur ses réformes des retraites, nous continuerons et nous rendre l’énergie gratuite pour tous ceux qui n’ont pas accès aux tarifs réglementés, qu’il s’agisse d’établissements publics ou d’entreprises », a déclaré vendredi à FranceInfo Frédéric Probel, secrétaire général de la CGT de Bagneux, en banlieue parisienne.

Il a indiqué qu’à Paris et dans la banlieue de la ville, de l’énergie gratuite était fournie jeudi aux hôpitaux, aux cliniques, aux patinoires, aux piscines, aux lycées, aux bâtiments publics, à l’éclairage public et au chauffage. “Au moins, c’est significatif et cela aide le public”, a-t-il ajouté.

Les plans de fourniture ou de coupure de courant peuvent également devenir plus ciblés. Le secrétaire général du GCT, Martinez, a nié mercredi que des élus ou des individus spécifiques puissent voir leur alimentation électrique coupée – à quelques exceptions près. “Je suggérerais que certains milliardaires qui pensent que nous n’avons pas besoin d’augmenter les salaires et que tout va bien dans ce pays auraient intérêt à vivre l’expérience de millions de ménages confrontés insécurité énergétique,” il a dit.

Des politiciens de premier plan se sont prononcés contre la fourniture d’énergie gratuite non autorisée.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire les a qualifiées mercredi d'”inacceptables”. Ce n’est pas à la CGT décider des prix», a-t-il déclaré à Europe 1. « Ce n’est pas à la CGT de décider qui doit payer et combien. C’est l’Etat, l’intérêt public, les Français via leurs [elected] représentants ».

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré vendredi matin à France 2 qu’il était probable que les contribuables devraient finalement payer la facture d’une consommation d’électricité non autorisée.