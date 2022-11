Les grèves sur l’énergie signifient que l’Ukraine est confrontée à son hiver de 125 jours le plus difficile de l’histoire post-soviétique, a déclaré le patron de l’énergie Maksym Timchenko | Nouvelles du monde

Cet hiver sera le plus difficile de l’histoire de l’Ukraine en tant qu’État indépendant alors que la Russie cible l’approvisionnement en électricité et en eau, aggravant l’impact de la guerre, a déclaré un patron de l’énergie.

Mais Maksym Timchenko a déclaré à Sky News que Moscou n’éteindrait pas les lumières trop longtemps avec ses frappes de missiles en raison de la capacité de son pays à réparer rapidement les dégâts.

Le directeur général de DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée ukrainienne, a prédit que les gens endureront les 125 prochains jours d’hiver “comme de braves Ukrainiens” malgré la menace de nouvelles attaques russes contre le réseau énergétique.

“Nous survivrons et nous gagnerons”, a-t-il déclaré.

Maksym Timchenko, directeur général de DTEK



Les travailleurs de DTEK ainsi que d’Ukrenergo, la compagnie nationale d’électricité, se sont mobilisés – à grands risques personnels – pour réparer les centrales électriques, les sous-stations et d’autres parties du réseau qui ont été ciblées par les frappes aériennes russes depuis octobre dans une nouvelle ligne de front énergétique.

“Cela a la même importance pour les victoires ukrainiennes que la ligne de front militaire”, a déclaré M. Timchenko.

Quatre de ses employés ont jusqu’à présent été tués en service depuis que la Russie a lancé sa guerre à grande échelle en février. Trois sont morts dans des tirs de roquettes et le quatrième a été tué par une mine.

“Je suis tellement reconnaissant envers nos gens… qui travaillent dans cette industrie”, a-t-il déclaré. “Ce sont de vrais héros et ils resteront à jamais dans l’histoire de l’Ukraine.”

Alors que la Russie pense déjà avoir bombardé plus d’un tiers du système énergétique ukrainien, le patron de DTEK a prédit que les mois à venir seraient les plus durs depuis au moins 1991, lorsque l’Ukraine a obtenu son indépendance de l’Union soviétique de l’époque.

“Je peux dire en toute confiance [it] sera l’hiver le plus difficile parce que nous n’avons jamais vu une telle destruction, un tel comportement de notre ennemi, et nous n’avons jamais vécu dans de telles conditions – des attaques constantes de roquettes, des destructions, des dégâts et des explosions », a-t-il déclaré.

De même, “j’ai pleinement confiance que nous nous en sortirons”.

Les ingénieurs travaillent en permanence pour réparer le réseau électrique de l’Ukraine



M. Timchenko a déclaré que les six centrales thermiques de son entreprise avaient été touchées, certaines à plusieurs reprises, mais qu’elles étaient toutes de nouveau opérationnelles.

“Dans ce combat, vous apprenez beaucoup : comment rétablir l’alimentation électrique ; comment restaurer le système ; quelles solutions techniques créatives peuvent être trouvées pour que nous récupérions nos centrales électriques”, a-t-il déclaré.

“J’ai la ferme conviction qu’il n’y a aucune chance qu’un black-out complet puisse se poursuivre pendant longtemps pour que les gens ne puissent pas vivre.”

Mais il a lancé un appel à la communauté internationale pour plus de transformateurs électriques afin de contribuer aux efforts de reconnexion du réseau. “Aujourd’hui, l’équipement est plus important que l’argent pour nous.”

Vasyl Timoshchuk est l’un des ingénieurs électriciens qui ont risqué leur vie pour réparer les infrastructures ukrainiennes



Une attaque majeure le 23 novembre a coupé le courant dans une grande partie du pays pour des dizaines de millions de personnes. Même de nombreux foyers de la capitale Kyiv ont été privés d’électricité et d’eau pendant au moins 48 heures – le pire impact de la nouvelle tactique russe jusqu’à présent.

Cependant, M. Timchenko a déclaré que malgré les dégâts, il avait été possible de récupérer des alimentations électriques. “Maintenant, nous commençons ce compte à rebours de la saison hivernale – 125 jours – et croyez-moi, nous traverserons ces 125 jours en tant que braves Ukrainiens”, a-t-il déclaré.

Dans une maison à la périphérie de Kyiv, un couple de 70 ans a déclaré qu’il n’abandonnerait jamais, peu importe combien de temps il resterait sans électricité ni eau courante.

Liubov Sudakova et Volodymyr Sudakov



Liubov Sudakova et Volodymyr Sudakov ont de la chance car ils ont un poêle à bois qui garde la maison au chaud en cas de panne de courant. Ils ont également fait le plein de nourriture – pommes de terre et autres légumes – cultivés dans leur jardin.

“Nous avons juste besoin que les bombes cessent de tomber”, a déclaré Liubov. “Quand les bombes volaient en été… J’étais dans mon jardin et j’ai entendu ce ‘woosh’ et plus tard boum. Alors c’était effrayant.”