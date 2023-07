Les grèves scolaires sont officiellement ANNULÉES alors que les syndicats d’enseignants soutiennent une hausse de salaire de 6,5%

Les grèves des ENSEIGNANTS ont été officiellement annulées – après que le plus grand syndicat ait soutenu un accord salarial de 6,5 %.

Les membres du National Education Union (NEU) en Angleterre ont convenu d’accepter les progrès réalisés en matière de rémunération et de financement et de mettre fin à leur action revendicative, a-t-on appris aujourd’hui.

Le plus grand syndicat d’enseignants, le NEU, a aujourd’hui soutenu l’accord salarial et a officiellement mis fin à sa grève Crédit : Alamy

Cela survient après que les ministres ont annoncé une augmentation de salaire de 6,5% pour les enseignants au début du mois – après des mois de débrayages.

Les enseignants ont déjà quitté les enfants pendant huit jours consécutifs depuis février de cette année pour des conditions de publicité payante.

Un vote électronique des membres enseignants du NEU a vu 86 pour cent voter pour accepter les progrès réalisés et mettre fin à l’action revendicative avec un taux de participation de 60 pour cent.

Cela signifie qu’il n’y aura plus de grèves prévues pour le trimestre d’automne.

Le Dr Mary Bousted et Kevin Courtney, secrétaires généraux conjoints du Syndicat de l’éducation nationale, ont déclaré: « En tant que syndicat démocratique, la direction du NEU a promis aux membres que toute offre de rémunération et de financement faite par le gouvernement qui justifierait leur examen leur serait soumise. Les membres ont parlé très clairement et en grand nombre.

« La grève entreprise par nos membres a également changé la donne, obtenant le salaire le plus élevé depuis plus de trente ans. Les membres devraient être fiers d’avoir également obtenu un financement supplémentaire pour les écoles.

«Le gouvernement ne devrait avoir aucun doute sur le fait que nous garderons les pieds sur le feu pour fournir aux enseignants et au personnel de soutien la charge de travail et le financement.

« Le NEU reste d’avis que le financement des écoles et des collèges est loin d’être suffisant. Il reste un engagement du NEU à faire campagne pour de nouvelles augmentations du salaire des enseignants. »

Plus tôt ce mois-ci, une rare déclaration conjointe entre le Premier ministre, la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan et les quatre plus grands syndicats a annoncé l’accord.

Les patrons syndicaux ont insisté sur le fait qu’ils avaient reçu des assurances en fonte que le financement des augmentations de salaire ne compromettrait pas les services de première ligne de l’école.

Avec 6,5%, les enseignants ont obtenu la plus forte augmentation de salaire de tous les travailleurs du secteur public, qui ont reçu environ 6%.

M. Sunak a déclaré que le chéquier du gouvernement était désormais fermé et que les syndicats pouvaient l’apprécier ou le regrouper.

Il a déclaré: « L’offre d’aujourd’hui est définitive. Il n’y aura plus de discussions sur les salaires. Nous ne négocierons plus sur les accords de cette année. Et aucun nombre de grèves ne changera notre décision. »