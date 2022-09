Les grèves pourraient paralyser les chemins de fer britanniques à la fin de la trêve

Aujourd’hui, un jour après les funérailles du monarque, les grèves reprennent alors que les travailleurs réclament de meilleurs salaires et conditions et que l’inflation annuelle oscille autour de 10 %.

Plus tôt ce mois-ci, les syndicats des cheminots et des postiers ont suspendu leurs plans de retrait des revendications de salaires plus élevés à la suite du décès de la reine.

Le Syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports (RMT) a déclaré mardi que plus de 40 000 travailleurs appartenant à 14 opérateurs ferroviaires et à Network Rail, propriétaire de l’infrastructure ferroviaire nationale, feraient grève pendant 24 heures à compter du 1er octobre dans le cadre d’un conflit salarial. , la sécurité et les conditions d’emploi.

Le RMT a déclaré que l’action – qui coïncidera avec des grèves séparées par d’autres le personnel des chemins de fer et les travailleurs des bus – amènerait les chemins de fer britanniques à un “arrêt effectif”.