Les grèves mettent en péril les taux de survie au cancer, avertit le patron d’une association caritative

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le gouvernement doit résoudre la crise de la main-d’œuvre du NHS et les problèmes de rémunération, sinon il deviendra “de plus en plus difficile” d’empêcher les patients cancéreux de mourir tôt, a averti le directeur général de Cancer Research UK.

Les grèves prévues par les infirmières et les ambulanciers constituent une menace sérieuse pour les patients atteints de cancer malgré les efforts du NHS pour leur donner la priorité, a déclaré Michelle Mitchell.

Le chef de la plus grande organisation caritative britannique contre le cancer a exhorté “toutes les parties concernées à travailler ensemble pour parvenir à une résolution”, ajoutant que les temps d’attente pour le cancer et les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur étaient déjà critiques.

“Les services de cancérologie sont déjà en difficulté en raison de la pandémie et des années de pénurie chronique de main-d’œuvre”, a déclaré Mme Mitchell.

«Malgré les meilleurs efforts du personnel du NHS, les temps d’attente pour le cancer sont systématiquement parmi les pires jamais enregistrés et les plans visant à les réduire d’ici 2025 ne seront probablement pas atteints.

S’adressant à The Guardian, elle a poursuivi: «Le gouvernement doit tenir son engagement de publier un plan de main-d’œuvre à long terme, y compris des mesures pour maximiser la rétention – sinon nous risquons d’annuler tous les progrès durement gagnés que nous avons réalisés au cours des 20 dernières années. ”

Cela survient alors que le secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN) a accusé le secrétaire à la Santé d’entraver les efforts visant à résoudre le conflit salarial des infirmières avec son style de négociation «macho».

Le chef du syndicat, Pat Cullen, a affirmé que Steve Barclay sous-évaluait le travail des infirmières parce qu’il s’agissait d’une “profession féminine à 90%”, après que les ministres ont rejeté la demande du syndicat d’une augmentation de 19% comme “inabordable”.

Infirmières sur la ligne de piquetage à l’extérieur de l’hôpital Mater Infirmorum de Belfast (PENNSYLVANIE)

Rishi Sunak refuse de céder aux pressions des dirigeants de la santé et de certains hauts conservateurs pour négocier le salaire avec les infirmières afin d’empêcher de nouvelles actions.

Le Premier ministre a insisté vendredi sur le fait que l’offre faite aux infirmières est “appropriée et juste”, car ils ont averti que les grèves s’intensifieraient sans un meilleur accord salarial.

Plus tôt, il est apparu que près de 16 000 rendez-vous, procédures et chirurgies avaient été reportés en Angleterre – 54 000 de moins que ce que le gouvernement avait suggéré – en raison de la grève de jeudi.

Pat Cullen, du Royal College of Nursing, a affirmé que le secrétaire à la santé “sous-estime” les infirmières (fil de sonorisation)

Les chiffres ont été publiés après que la ministre de la Santé, Maria Caulfield, a déclaré qu’environ 70 000 rendez-vous seraient perdus en raison de l’action revendicative.

Mais, selon les données provisoires du NHS communiquées par les fiducies où la grève de la RCN a eu lieu, 2 452 procédures électives en hospitalisation et en ambulatoire et 13 327 rendez-vous en ambulatoire ont été reportés, pour un total de 15 779.

Dans toute l’Angleterre, 9 999 employés étaient absents du travail en raison de la grève, selon les chiffres du site Web du NHS England.

Les chiffres les plus élevés ont été observés dans le sud-ouest, où le personnel en grève s’élevait à 2 372, avec 2 023 dans les Midlands et le deuxième plus élevé, 1 714 dans le nord-est et le Yorkshire.