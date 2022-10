Les grèves massives des trains au Royaume-Uni sont le dernier défi pour Liz Truss

LONDRES – Des grèves massives des trains devraient perturber la vie de millions de personnes au Royaume-Uni cette semaine, aggravant un environnement politique déjà difficile pour la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss. Les syndicats représentant les conducteurs de train et autres cheminots, qui doivent se mettre en grève les 5, 6, 7 et 8 octobre, ainsi que lundi prochain en Écosse, disent qu’il y a eu trop peu de progrès dans les négociations de longue date avec le gouvernement sur les augmentations de salaire, les licenciements et les conditions de travail – et faire valoir ces questions sont d’autant plus aigus que le Royaume-Uni est confronté à une crise historique du coût de la vie. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation atteigne 11% ce mois-ci.

Les tensions entre les syndicats et les dirigeants politiques britanniques sont devenues de plus en plus publiques. Les dirigeants syndicaux disent que leurs problèmes sont pires depuis que le nouveau Truss, qui a remplacé Boris Johnson le mois dernier, a proposé des plans économiques qui ont entraîné la livre dans une spirale descendante vertigineuse la semaine dernière et ont semé la panique sur les marchés financiers.

Une grève samedi a été présentée comme la plus grande grève ferroviaire du pays depuis des décennies – programmée pour coïncider avec la conférence annuelle du parti conservateur au pouvoir à Birmingham. Les grèves de mercredi auront lieu lorsque Truss devrait y prendre la parole.

Les chefs de train de 13 compagnies ferroviaires – dont Chiltern Railways, North Eastern Railway et London Overground – prévoient de faire grève mercredi pour des revendications non satisfaites “pour un salaire qui suit le coût de la vie”, a déclaré l’un des deux syndicats organisant la grève. Le Heathrow Express, qui emmène les voyageurs du centre de Londres à l’aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, ne circulera pas non plus mercredi.

Certains travailleurs de Great Western Railway feront grève entre midi jeudi et vendredi en fin de journée, a annoncé leur syndicat. C’est l’un des plus grands opérateurs ferroviaires de Grande-Bretagne et relie Londres au Pays de Galles et au sud-ouest de l’Angleterre.

Les cheminots ne sont pas les seuls à faire la grève. Truss n’est Premier ministre que depuis un mois, mais déjà son gouvernement a dû faire face aux retombées de grèves à grande échelle dans tous les secteurs, des transports à la collecte des ordures et aux avocats – toutes liées au salaire et symptomatiques d’un malaise plus profond au sein du économie britannique.

L’inflation au Royaume-Uni est de 9,9 %, soit 4,5 fois plus que l’objectif de la Banque d’Angleterre. Il devrait atteindre 11% en octobre, mettant davantage de pression sur les ménages qui ont déjà du mal à payer le loyer, la nourriture et les factures de services publics. Alors que l’inflation monte en flèche à l’échelle mondiale, le Royaume-Uni a été particulièrement touché, la demande croissante des consommateurs et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement faisant grimper les prix, et la guerre en Ukraine multipliant le coût du gaz et de l’électricité, selon le parlement britannique.

L’annonce par Truss fin septembre d’un plan pour l’économie reposant sur d’importantes réductions d’impôts principalement pour les riches a contribué à une dévaluation massive de la monnaie britannique qui a forcé Truss et Kwasi Kwarteng, son ministre des Finances, à abandonner leur projet d’abolir le taux maximum d’impôt sur le revenu. , qui, selon eux, était devenue une « distraction ».

Truss a été un critique virulent des syndicats et des grèves. Fin juillet, alors qu’elle se présentait pour remplacer l’ancien Premier ministre en proie à des scandales Boris Johnson, Truss a déclaré au Sunday Express que l’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre serait de “réduire la capacité des syndicats à provoquer une consternation et une perturbation persistantes nos vies quotidiennes.”

Dans le cadre de l’annonce du budget, Kwarteng a déclaré aux législateurs que le gouvernement ferait pression pour de nouvelles lois obligeant les opérateurs ferroviaires à maintenir un niveau de service minimum pendant les grèves et obligeant les syndicats à soumettre des offres salariales du gouvernement à leurs membres pour un vote.

Samedi, le Syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports a déclaré dans un communiqué de presse qu’il avait eu une “réunion positive” avec la secrétaire d’État aux transports de Truss, Anne-Marie Trevelyan. Mais il a déclaré que “rien n’a concrètement changé”, et a ajouté que “la menace de Kwarteng d’imposer de nouvelles restrictions au droit de grève a encore plus enflammé les sentiments des membres”, ce qui a conduit à la grève.

“Le gouvernement doit changer de cap”, a-t-il déclaré.

Si les négociations ne sont pas résolues, les dirigeants syndicaux ont laissé entendre que les grèves pourraient se prolonger jusqu’à la période de Noël. « Dans l’état actuel des choses, nous allons devoir faire preuve de créativité », a déclaré samedi le secrétaire général adjoint du RMT, Eddie Dempsey, au Mirror.