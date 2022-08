Les grèves ferroviaires plongent les voyages des fans de football dans le chaos alors qu’ils sont obligés de rester à la maison ou de parcourir des kilomètres

Les grévistes du RAIL ont plongé les voyages des fans de football dans le chaos hier.

Les supporters de la Premier League ont dû rester chez eux ou parcourir des kilomètres pour se rendre à leurs matchs.

Les grévistes du rail ont plongé les voyages des fans de football dans le chaos hier 1 crédit

Les membres des syndicats des transports ont débrayé pendant 24 heures, paralysant Network Rail et les entreprises ferroviaires Crédit : Getty Images – Getty

Des milliers de fans d’équipes d’autres ligues ont également été touchés alors que 45 000 cheminots ont démissionné pour cause de salaire et de conditions.

Les membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports, la Transport Salaried Staffs’ Association et Unite ont débrayé pendant 24 heures, paralysant Network Rail et les entreprises ferroviaires.

Les lignes n’étaient ouvertes que jusqu’à 18h30 pour les services qui fonctionnaient, laissant les fans de foot bloqués ou manquant des bières après le match.

Les supporters de Southampton se rendant à Leicester ont effectué le plus long trajet routier de la Premier League avec 146 miles.

Le Londonien Jonathan Winsky a annulé son voyage en train à Preston pour regarder Watford.

Il a déclaré: “Le dernier train pour Euston part cinq minutes avant le coup d’envoi.”

Des annulations ferroviaires sont également attendues aujourd’hui.

L’agent de bord Thomas Goodearl, d’Ely, Cambridgeshire, dit qu’il a dépensé des centaines de livres dans des hôtels d’urgence au cours des dernières semaines parce qu’il n’a pas pu rentrer chez lui en raison de grèves ferroviaires.

Il a déclaré à la BBC: “Je suis revenu de Vancouver à Londres jeudi et il n’y avait pas de train quittant King’s Cross, j’ai donc dû rester dans un hôtel jeudi soir.

“Vendredi matin, je n’avais pas de métro. J’ai donc réussi à récupérer l’un des deux derniers sièges d’un car pour rentrer dans mon village.

“Malheureusement, j’ai perdu près de 300 à 400 £ au cours des dernières semaines dans des hôtels d’urgence.

“C’est ça, ou dormir sur le sol de l’aéroport d’Heathrow, ce que je ne fais pas.”

L’homme de 37 ans a ajouté qu’il sympathisait avec les cheminots en grève et reprochait aux compagnies ferroviaires de ne pas avoir conclu plus tôt un accord avec les syndicats.

Les parties sont plus éloignées que jamais dans la résolution de la dispute malgré des mois de pourparlers visant à sortir de l’impasse, avec une colère croissante des syndicats face au refus du secrétaire aux Transports Grant Shapps de s’impliquer dans les négociations.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a rejeté les suggestions selon lesquelles les cheminots accepteraient l’offre actuelle sur la table Crédit : EPA

La grève fait suite à un débrayage vendredi des travailleurs du métro de Londres et de certains chauffeurs de bus de la capitale dans des conflits distincts, qui ont provoqué le chaos des voyages.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a rejeté les suggestions selon lesquelles les cheminots accepteraient l’offre actuelle sur la table si le syndicat la soumettait à un vote.

Les membres de la TSSA qui prennent des mesures comprennent le personnel travaillant dans les billetteries, les gares, les salles de contrôle, l’ingénierie, ainsi que la planification, les horaires et d’autres rôles de soutien.

Le syndicat demande des garanties de non-licenciement forcé, une augmentation de salaire en ligne avec le coût de la vie et des promesses de non-modification unilatérale des conditions d’emploi.