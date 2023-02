Les grèves du travail au Royaume-Uni se préparent depuis des années

Les travailleurs britanniques ont atteint un point de rupture, avec un demi-million de personnes, dont des infirmières, des cheminots et des enseignants, en grève mercredi pour des salaires correspondant au rythme de l’inflation et à la valeur réelle de leur travail. Bien que la crise du coût de la vie au Royaume-Uni ait touché la plupart des secteurs de la société, ce n’est que le dernier d’une série de problèmes en cascade pour les travailleurs du pays.

Les grèves sortent de le fond de un programme d’austérité de plus de dix ans et des coupes dans les services sociaux qui ont particulièrement touché les classes pauvres et à revenu moyen, ainsi que des changements spectaculaires dans l’économie britannique qui, selon certains experts, ont exacerbé les inégalités.

Les grèves de mercredi ont été les plus importantes depuis une décennie, fermant des écoles et arrêtant le service ferroviaire du pays. Les services publics du Royaume-Uni, y compris le National Health Service (NHS), les écoles, les services ferroviaires et maritimes, les pompiers et la police, ont souffert d’un manque d’investissement gouvernemental au cours de la dernière décennie et en particulier, sous le parti conservateur du Royaume-Uni. Ce manque d’investissement a été exacerbé pour le NHS en particulier en raison de la pandémie de Covid-19, qui a surchargé le système déjà tendu.

Les cheminots, dirigés par le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports, Mick Lynch, organisent des grèves depuis l’été en raison de ce que le syndicat dit être une proposition de réduction de salaire au cours des deux prochaines années, ainsi que des offres d’emploi et de service. coupes de mise à niveau. Le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak a réagi en réprimandant les travailleurs, en condamnant les grèves et en soutenant une législation sur les niveaux de service minimum, qui limiterait le droit de grève des travailleurs si elle était adoptée par le Parlement.

Les grèves se sont étendues aux travailleurs de la fonction publique, comme ceux du Trésor de Sa Majesté et aux travailleurs qui gèrent les demandes de passeport et les tests de conduite, pour les mêmes préoccupations concernant la stagnation des salaires.

L’inflation au Royaume-Uni a culminé à 11,1 % l’année dernière selon le Financial Times, et a oscillé autour de 10 %, mais la rémunération des travailleurs du secteur public n’a pas suivi. Une augmentation de salaire proposée pour les travailleurs du secteur public était en moyenne d’environ 5 %, les travailleurs de la fonction publique n’ayant reçu qu’une augmentation d’environ 2 ou 3 %.

“[NHS workers] a eu une augmentation de salaire forfaitaire de 1 400 £ (quel que soit son niveau de rémunération) l’année dernière », a déclaré Anthony Barnes, porte-parole d’UNISON, le syndicat des services publics, à Vox. «Cela équivaut à quelque chose comme une augmentation de salaire de 4,5% en moyenne. Cela peut sembler correct, mais l’inflation a été d’environ 10 à 11 % pendant des mois. Barnes a également souligné des «pénuries de personnel catastrophiques» parce que les travailleurs quittent le service pour un travail mieux rémunéré. “Cela met une pression supplémentaire sur les personnes qui restent, et pourtant, avec des salaires si loin derrière l’inflation, la” hausse “des salaires équivaut à une réduction de salaire.”

Les grèves de mercredi – et les nouvelles actions prévues – indiquent que le gouvernement, les employeurs et les syndicats sont loin d’avoir trouvé une solution. Ils parlent également de problèmes plus importants dans l’économie britannique, remontant au Brexit et avant.

Plus que de simples revendications économiques, cependant, les grèves concernent la politique et la politique – demandant quel type de gouvernement peut non seulement négocier avec les travailleurs, mais aussi atténuer certains des problèmes qui ont provoqué les conditions économiques et de travail actuelles.

Les décisions économiques et politiques du Royaume-Uni ont conduit à ce moment

La crise actuelle du coût de la vie provoquée par l’inflation et la pénurie d’énergie due à l’invasion de l’Ukraine par la Russie est sans aucun doute désastreuse. Mais cela n’est pas venu de nulle part; c’est plutôt l’apothéose d’une série de décisions économiques et politiques qui ont drainé les services sociaux tout en dépendant d’eux d’un point de vue pratique et économique, accru les inégalités et coupé les opportunités de croissance.

La crise du coût de la vie est “probablement plus un point de basculement que le moteur causal sous-jacent” des grèves, a déclaré à Vox Liam Stanley, professeur de politique et de relations internationales à l’Université de Sheffield. “Il est assez difficile de démêler tous les différents facteurs, car le Royaume-Uni est assez dysfonctionnel depuis assez longtemps.”

L’économie du Royaume-Uni n’évoque probablement pas une image de dysfonctionnement. Mais en septembre dernier, l’ancienne première ministre Liz Truss a révélé une partie de la précarité économique du pays lorsqu’elle a dévoilé un plan fiscal – rapidement annulé – qui aurait réduit les impôts des plus riches du pays et accordé des allégements fiscaux aux entreprises.

Ce plan a provoqué le chaos sur les marchés financiers parce qu’il s’écartait radicalement de la compréhension économique dominante : injecter de l’argent dans l’économie par le biais d’allégements fiscaux ne fait qu’exacerber l’inflation. Les entreprises et les autres gouvernements n’avaient plus confiance dans l’économie britannique sous la direction de Truss, ils s’en sont donc désinvestis, ce qui a fait chuter la monnaie britannique, la livre sterling, à sa valeur la plus basse jamais enregistrée par rapport au dollar.

De plus, les gouvernements doivent collecter des fonds pour les services qu’ils fournissent, comme la scolarisation, les services de santé, la fiscalité et les prestations, etc. Les impôts et les investissements étrangers sont deux moyens évidents d’y parvenir, et lorsque Truss et son chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng ont annoncé le plan, cela a soulevé des questions sur la façon dont son gouvernement paierait les services, y compris le précieux NHS, qui a déjà souffert pendant des années. du sous-financement.

Mark Blythe, directeur du William Rhodes Center for International Economics and Finance de l’Université Brown, a fait remarquer à Vox dans une interview par e-mail en septembre que le gouvernement britannique commettait des “actes étonnants d’automutilation” depuis des années, notamment des “réductions des dépenses”. sur un État qui a déjà été coupé jusqu’à l’os. Après le krach financier de 2008, le gouvernement britannique dirigé par le Premier ministre conservateur David Cameron a considérablement réduit les ressources pour tout, de la sécurité alimentaire et de l’inspection de la qualité de l’air aux soins aux personnes âgées.

Techniquement, le NHS et l’éducation publique devaient être épargnés par ces coupes, mais le programme d’austérité dans l’ensemble a sapé la société britannique et a encore enraciné les inégalités, de sorte qu’en 2018, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Philip Alston, a rendu un rapport cinglant sur son effets. À cause de ce programme, écrivait-il à l’époque, “une grande misère a été infligée inutilement, en particulier aux travailleurs pauvres, aux mères célibataires aux prises avec de grandes difficultés, aux personnes handicapées déjà marginalisées et à des millions d’enfants. qui sont enfermés dans un cycle de pauvreté dont la plupart auront beaucoup de mal à sortir.

Une autre facette de la crise économique, a déclaré Blythe, est le Brexit, qui “a fait perdre au Royaume-Uni les marchés d’exportation qu’il pourrait utiliser pour sortir de cette crise”. Cette évaluation est reprise dans les données d’un rapport de 2022 du Center for Economic Policy Research, qui montre une baisse importante des exportations de biens et de services vers l’Europe en raison du Brexit et de ses politiques commerciales, en plus de provoquer des pénuries et une hausse des prix des biens importés de L’Europe .

Le Brexit a provoqué une insularité supplémentaire dans l’économie – qui s’était déjà éloignée de l’industrie et de la fabrication et vers ce que Stanley appelle le «capitalisme rentier» – la propriété de quelques actifs précieux comme la terre, la propriété intellectuelle ou les ressources naturelles, qui sont ensuite louées, au détriment du plus grand nombre et au profit de quelques-uns.

Plutôt que l’industrie et la fabrication, l’économie du Royaume-Uni est désormais basée sur les services et le soi-disant capitalisme rentier, augmentant les inégalités économiques au cours des dernières années tout en échouant à produire des innovations susceptibles d’augmenter la croissance économique. À ce stade, le Fonds monétaire international a prévu que l’économie britannique se contracterait de 0,6 % cette année, avec des performances inférieures à celles des autres économies développées, et même à celles de la Russie, qui est soumise à un régime de sanctions punitif.

À court terme, le pouvoir ouvrier devrait se poursuivre

Les grèves de mercredi ont été les plus importantes depuis une décennie, mais elles ne seront pas les dernières. Barnes a déclaré à Vox que les membres d’UNISON feraient à nouveau grève le vendredi 10 février. D’autres actions dans divers secteurs sont prévues pour février et mars.

Lynch a promis de nouvelles mesures dans un discours à Westminster mercredi. “Nous n’allons pas gagner en un jour”, a-t-il déclaré. « Nous allons gagner en gardant le cap. Il va falloir creuser. »

Cela ne signifie pas seulement des grèves continues, bien que celles-ci fassent certainement partie du plan. C’est aussi prendre des mesures politiques et juridiques.

Le projet de loi sur la grève en cours d’examen au Parlement, par exemple, risque d’être poursuivi en justice par le Congrès des syndicats, a déclaré Tim Sharp, responsable principal de la politique de l’emploi à Vox dans une interview vendredi. “Nous pensons qu’il est très probable que ce que le gouvernement propose soit illégal”, a déclaré Sharp, et va à l’encontre de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. “Nous pensons que c’est contraire à ce que [International Labor Organization] exige en matière de droit de grève.

Le Royaume-Uni n’a pas inscrit dans sa législation le droit de grève, bien que l’arrêt de travail soit légal à condition que les syndicats suivent des procédures gouvernementales spécifiques. Ce que ferait le projet de loi sur les services minimums, a expliqué Sharp, donnerait au gouvernement plus de pouvoir sur les arrêts de travail, car les minimums de service seraient décidés par les ministres du gouvernement – ​​et non par les employeurs ou les syndicats.

S’ils prennent les rênes lors des prochaines élections générales, le parti travailliste a promis d’abroger le projet de loi sur le service minimum s’il est promulgué. Mais en fin de compte, ce que les syndicats et les grévistes exigent, c’est un gouvernement qui réponde aux besoins des travailleurs – qui accorde la priorité au financement des services publics dont tant de gens dépendent et qui travaille à une économie capable de servir sa population. Le discours de Lynch mercredi a appelé les politiciens à répondre aux demandes des travailleurs pour un meilleur salaire.

“S’ils ne le sont pas, ils feraient mieux de s’en aller maintenant”, a-t-il dit. « Organisons des élections générales et formons un nouveau gouvernement qui agit au nom de notre peuple.