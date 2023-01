Les grèves du NHS ont touché plus de 88 000 rendez-vous en Angleterre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La grève dans les services de santé a entraîné le report de plus de 88 000 rendez-vous en Angleterre, ont déclaré des responsables de la santé.

L’action industrielle des infirmières, du personnel ambulancier et des physiothérapeutes a perturbé des dizaines de milliers de rendez-vous en seulement sept semaines dans les hôpitaux et dans les services communautaires, ont déclaré les fournisseurs du NHS.

L’organisation, qui représente les fiducies du NHS, a accusé le gouvernement de “gêner” les tentatives de s’attaquer à l’arriéré record de soins en ne parvenant pas à une résolution avec les syndicats de la santé dans l’amère dispute sur les salaires.





L’ampleur choquante des perturbations est le résultat direct des conflits salariaux entre le gouvernement et les syndicats. Les dirigeants de confiance craignent que cela ne monte en flèche avec plus de grèves Saffron Cordery, directeur général par intérim chez NHS Providers

Il a déclaré que les ministres avaient le pouvoir de mettre fin au conflit en revenant à la table avec les syndicats et en discutant des salaires pour cet exercice et des conditions de travail.

“Leur réticence à le faire entrave les efforts visant à lutter contre le rétablissement électif des patients”, a déclaré le directeur général par intérim de l’organisme, Saffron Cordery.

Selon les chiffres du NHS, environ 7,19 millions de personnes en Angleterre attendaient de commencer un traitement hospitalier de routine fin novembre.

Les fournisseurs du NHS ont déclaré que les dirigeants des hôpitaux craignaient que les perturbations des services de santé ne «montent en flèche» avec davantage de grèves.

Dans moins d’une semaine, le NHS en Angleterre devrait connaître la plus grande action industrielle de l’histoire alors que les infirmières et le personnel ambulancier sortent simultanément.

Cela survient alors que le secrétaire à la Santé doit être interrogé sur l’action revendicative mardi lorsqu’il comparaîtra devant le comité restreint de la santé et des soins sociaux.

Steve Barclay sera également grillé sur les pressions hivernales du NHS, l’arriéré de soins et les pénuries de main-d’œuvre.

Avant sa comparution, M. Barclay a été invité à une réunion privée avec des ambulanciers du syndicat GMB.

Mme Cordery a déclaré: «Plus de 88 000 patients du NHS ont maintenant vu leur rendez-vous reporté en raison des grèves des sept dernières semaines.

« L’ampleur choquante des perturbations est le résultat direct des conflits salariaux entre le gouvernement et les syndicats.

«Les dirigeants de confiance craignent que cela ne monte en flèche avec davantage de grèves, ce que personne ne peut se permettre alors que les dirigeants de confiance tentent sans relâche de réduire l’arriéré de soins électifs.

« Il est inquiétant de constater que cela pourrait n’être que la pointe de l’iceberg si la grève se poursuit.

“Pour de nombreuses fiducies, le lundi [February 6] sera le défi le plus difficile qu’ils aient jamais eu à relever alors que les infirmières et le personnel ambulancier font grève ensemble pour la première fois, et dans plus d’endroits qu’auparavant.

«Les dirigeants font tout ce qu’ils peuvent pour se préparer en mettant en place des plans pour minimiser les effets sur les patients et en s’assurant qu’ils peuvent fournir des soins de haute qualité et en temps opportun lorsque cela est possible. Mais sans résolution, la perturbation est inévitable.

«Personne ne veut que cela se produise, mais le personnel a le sentiment d’y avoir été poussé par des conditions de travail de plus en plus difficiles, notamment des postes vacants record, la crise du coût de la vie et les retombées de la pandémie.

« La perspective intimidante d’encore plus de débrayages est d’autant plus inquiétante que les effets d’une grève vont bien au-delà de la journée elle-même. La demande s’accumule et ceux qui ont évité les services le jour d’une grève se présentent souvent avec de pires conditions plus tard.

“L’escalade des grèves causera des dommages graves et profonds au NHS à long terme.

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les actions revendicatives ne deviennent pas la nouvelle norme.

«Le gouvernement a le pouvoir de mettre fin à cette perturbation dès maintenant en discutant avec les syndicats des conditions de travail et, surtout, des salaires pour cet exercice.

“Leur réticence à le faire entrave les efforts visant à lutter contre le rétablissement électif des patients.”

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Nos sympathies vont à toute personne dont les soins ont été affectés à la suite d’une grève et nous exhortons les syndicats à examiner attentivement l’impact sur les patients.

«Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales a eu des discussions constructives avec les syndicats sur le processus de rémunération de cette année à venir pour 2023/24 et est ouvert à continuer à parler de ce qui est abordable et équitable.

«Le NHS a fait de grands progrès dans la lutte contre les arriérés de Covid, éliminant pratiquement les attentes de plus de deux ans pour un traitement – ​​le premier objectif du plan de relance électif – et réduisant le nombre de personnes attendant 18 mois pour un traitement de près de 60% en un an .”

Cela survient après que le gouvernement a lancé un plan visant à libérer les services de soins d’urgence et d’urgence après que des médecins expérimentés ont décrit décembre comme le «pire jamais» pour les services de santé.

Le nouveau plan, qui n’est pas soutenu par des liquidités supplémentaires, verra le NHS acheter 800 ambulances supplémentaires, ouvrir 5 000 nouveaux lits d’hôpitaux et traiter des milliers de patients supplémentaires à domicile via une liaison vidéo dans des soi-disant «services virtuels».

Les critiques ont déclaré que de sérieuses questions subsistent quant au nombre d’employés nécessaires pour améliorer les soins du NHS.

Pendant ce temps, le NHS England a annoncé son intention de transformer le NHS 111 pour réduire la pression sur les hôpitaux en augmentant l’accès des patients à des conseils pédiatriques spécialisés pour les enfants.

– Le 6 février, les membres du Royal College of Nursing (RCN) de 73 fiducies, les membres Unite de quatre fiducies d’ambulance et les membres du GMB de huit fiducies d’ambulance du NHS mèneront simultanément une action revendicative. Le 7 février, les membres du RCN entreprendront de nouvelles actions revendicatives dans les mêmes 73 trusts que la veille. Les membres de GMB entreprendront également une action revendicative dans le East Suffolk et le North Essex NHS Foundation Trust, le Mersey Care Foundation Trust et le NHS Blood and Transplant le 6 février, et au Liverpool Women’s Foundation Trust le 7 février.