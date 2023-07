Les grèves du contrôle du trafic aérien pourraient mettre en danger jusqu’à un tiers des vols estivaux en Europe | Nouvelles du Royaume-Uni

Des centaines de milliers de vols à travers l’Europe cet été sont menacés après que les contrôleurs aériens se sont engagés à déclencher une grève.

Jusqu’à 12 600 vols quotidiens – environ un tiers des voyages effectués à travers le continent pendant la période de pointe des vacances d’été – pourraient être retardés ou annulés en raison de l’action syndicale.

Les travailleurs d’Eurocontrol, qui gère l’espace aérien européen, ont déclaré qu’ils se retireraient dans un différend sur les salaires, les heures de travail et les problèmes de personnel, selon le Times.

Une source de l’industrie a déclaré au journal : « Dans une grève à grande échelle, 20 à 30 % des vols seraient au moins retardés.

La source a ajouté: « Ce sont de gros chiffres ».

La première série de grèves devrait être annoncée dès lundi, à moins que les pourparlers de crise de dernière minute ne parviennent à un accord.

Mais les responsables de l’organisme européen de gestion du trafic aérien auraient décrit les débrayages comme « inévitables », sans qu’aucun plan d’urgence ne soit en place.

C’est une autre mauvaise nouvelle pour les vacanciers qui ont été avertis plus tôt cette semaine de se préparer à un été de voyage « difficile » entraînant des retards et des temps de vol plus longs, notamment à destination et en provenance de Londres, Barcelone, Bruxelles, Athènes, Marseille et Budapest.

Eurocontrol s’attend à environ 33 000 vols pour les huit prochaines semaines – ce nombre devant atteindre 34 000 les vendredis de juillet et août.

Impact « massif et extrêmement perturbateur »

L’impact des grèves devrait être « massif et extrêmement perturbateur », a déclaré une source aérienne de premier plan.

Dans une lettre aux managers, le syndicat des travailleurs des transports Union Syndicale Bruxelles (USB) a appelé à l’embauche immédiate de davantage de contrôleurs.

Eurocontrol – qui traite chaque jour des dizaines de milliers de messages de pilotes et de personnel – fonctionnerait avec un déficit de 25%, ce qui équivaut à 40 travailleurs.

Le Times rapporte que la lettre dit: « Aussi difficile que soit l’action revendicative pour tout le monde, nous ne voyons pas d’autre voie à suivre que de vous informer de notre décision de progresser [with strikes]. »

Le syndicat a déclaré que ses revendications étaient « licites, fortes et justes » et « dans l’intérêt de l’agence, du gestionnaire de réseau, de nos parties prenantes (opérationnelles et des États membres), du public volant en général et de nous-mêmes en tant que fidèles employés de l’agence ».

L’été des grèves se profile

Le directeur général d’Eurocontrol, Raul Medina, a déclaré plus tôt que la guerre en Ukraine signifiait qu’il y avait moins d’espace aérien disponible pour voyager.

« Pour réussir cet été, nous avons besoin que chacun joue son rôle », a-t-il déclaré.

« Les aéroports doivent être bien dotés en personnel, il est vital (les services de la circulation aérienne) de fournir suffisamment de capacité et les compagnies aériennes respectent leurs horaires. »

Un porte-parole d’Eurocontrol a déclaré à Sky News qu’un syndicat « avait annoncé une période de six mois pendant laquelle une action revendicative pourrait avoir lieu » dans son centre d’exploitation de gestionnaire de réseau.

« Aucune date précise pour une action revendicative n’a été annoncée; c’était un pré-avertissement », ont-ils déclaré.

L’entreprise « s’engage activement avec tous les partenaires sociaux » et « s’engage à trouver des solutions par le dialogue social », a ajouté le porte-parole.

« Eurocontrol met tout en œuvre pour maintenir ouvertes les négociations et trouver une voie constructive. »

La menace d’action survient alors que la compagnie aérienne à bas prix Ryanair a annoncé cette semaine que plus de 900 voyages avaient été annulés en juin à la suite de grèves du contrôle du trafic aérien à travers la France – avec environ 160 000 personnes touchées par les vols au sol.

Les contrôleurs aériens français ont participé à une série de grèves le mois dernier – marquant leur 60e jour d’action cette année – avec un débrayage de 34 heures, qui s’est terminé le 30 juin.

Les grèves se poursuivent également dans d’autres secteurs.

Au Royaume-Uni, les écoles anglaises sont confrontées à de nouvelles perturbations alors que les enseignants organisent leur deuxième grève cette semaine vendredi.

Les médecins juniors en Angleterre feront grève pendant cinq jours consécutifs ce mois-ci – de 7 heures du matin le 13 juillet à 7 heures du matin le 18 juillet – dans ce qui sera la plus longue grève du NHS de l’histoire.

La perturbation des trajets ferroviaires devrait également s’intensifier comme l’interdiction des heures supplémentaires a été prolongée, le secrétaire général de l’ASLEF, Mick Wheelan, s’est engagé à agir pendant 20 ans jusqu’à ce qu’un accord soit conclu.

Le patron du syndicat a déclaré à Sky News : « Nous avons toujours l’intention de trouver la solution… nous allons continuer à agir jusqu’à ce que quelqu’un nous écoute. »