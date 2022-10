Les grèves du chef du syndicat des chemins de fer Mike Lynch ont brutalement détruit la collecte de fonds du coquelicot du mois prochain

NOUS savions déjà que le chef du syndicat des chemins de fer, Mick Lynch, était prêt à piétiner tous les clients des trains payants dans son interminable série de grèves.

Mais maintenant, il a révélé un côté encore plus laid de ses bouffonneries de retour, en détruisant sans pitié la collecte de fonds de pavot de la Royal British Legion le mois prochain avec une autre sortie indulgente.

Le vendeur de pavot et ancien garde Barrie Padwick, 80 ans, a décrit l’action de piquetage comme «dégoûtante» – il n’a pas tort, n’est-ce pas? Crédit : Getty

Refusant de changer la date, Lynch a ignoré la responsabilité de la déception des anciens combattants et a même appelé le gouvernement – ​​c’est-à-dire les contribuables – à couvrir les pertes attendues de 1 million de livres sterling de l’organisme de bienfaisance.

S’il avait une once de honte, il se rendrait compte que c’est le RMT qui devrait puiser dans ses vastes coffres pour combler le manque à gagner.

Peut-être que le cogneur à la voix douce lui-même – qui porte 84 000 £ par an plus des avantages pour avoir paralysé la nation – pourrait même apporter une contribution?

Mais nous laisserons le dernier mot au vendeur de pavot et ancien garde Barrie Padwick, 80 ans, qui qualifie l’action de piquetage du RMT de “dégoûtante”.

Il n’a pas tort, n’est-ce pas, M. Lynch ?

Expulsez l’Iran

Expulser la Russie des qualifications pour la Coupe du monde a été la meilleure décision que la FIFA ait prise depuis de nombreuses années – à quand le tour de l’Iran ? Crédit : Getty

ÉCHAPPER la Russie des qualifications pour la Coupe du monde du Qatar pour son invasion brutale et non provoquée de l’Ukraine a été la meilleure décision que la FIFA ait prise depuis de nombreuses années.

Maintenant, il y a aussi des appels pour expulser l’Iran du tournoi du mois prochain, pour avoir fourni des experts militaires en Crimée pour aider à coordonner les frappes de drones tueurs de la Russie.

Comme la Russie, l’Iran est depuis longtemps une présence malveillante sur la scène mondiale.

En août, ses mollahs se sont délectés du coup de couteau presque mortel de l’auteur Sir Salman Rushdie, tandis que ses milices battent actuellement à mort des écolières pour le “crime” de refuser de se couvrir les cheveux.

L’assistance répulsive aux crimes de guerre de Vladimir Poutine lève à coup sûr tout doute sur son aptitude à participer à la Coupe du monde.

Nous serions ravis de voir sa place donnée à l’Ukraine en guise de punition, aussi improbable que cela puisse paraître.

Mais si la FIFA n’intervient pas, nous espérons que nos as de l’Angleterre et du Pays de Galles pourront envoyer un message d’un autre genre en battant l’Iran en phase de groupes.

Un appel au calme

Plus le prochain PM est choisi rapidement et en douceur, mieux c’est – nous attendons un peu de stabilité Crédit : Getty

Les dernières données économiques sombres publiées hier ont rappelé la toile de fond réelle du drame capiteux de Westminster.

D’une livre sterling extrêmement fluctuante à la dette publique atteignant les niveaux les plus élevés en 60 ans et la chute des ventes au détail, tout est en partie aggravé par l’incertitude au sommet de notre politique.

Ainsi, plus un nouveau PM peut être choisi rapidement et en douceur, mieux c’est.

Et pour ceux dont les ambitions sont contrecarrées – et leurs partisans – nous les exhortons, pour le bien du pays, à y coller une chaussette et à s’élever au-dessus des querelles tribales.

Nous avons enduré trop longtemps à osciller entre les limbes et le chaos.

On attend un peu de stabilité.