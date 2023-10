Les grèves des Travailleurs unis de l’automobile s’étendent alors que 7 000 travailleurs supplémentaires de deux usines rejoignent la ligne de piquetage – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

DETROIT (AP) — Le syndicat United Auto Workers a étendu vendredi ses grèves contre les constructeurs automobiles de Détroit, ordonnant à 7 000 travailleurs supplémentaires de quitter leur travail dans l’Illinois et le Michigan afin d’exercer davantage de pression sur les entreprises pour qu’elles améliorent leurs offres.

C’est la deuxième fois que le syndicat élargit les grèves, qui ont commencé il y a deux semaines dans trois usines d’assemblage avant l’ajout le plus récent d’une usine Ford à Chicago et d’une usine General Motors près de Lansing.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré aux travailleurs dans une vidéo que les grèves avaient été intensifiées parce que Ford et GM avaient refusé de « faire des progrès significatifs » dans les négociations contractuelles. Le constructeur de Jeep Stellantis a été épargné par la troisième série de grèves.

Ford et GM ont riposté alors que la guerre des mots avec le syndicat s’intensifiait également. Ford a accusé l’UAW de retarder un accord principalement sur la représentation syndicale dans les usines de batteries de véhicules électriques, dont la plupart sont des coentreprises avec un constructeur coréen.

« Nous avons encore le temps de parvenir à un accord et d’éviter un véritable désastre », a déclaré Jim Farley, PDG de Ford. L’entreprise a déclaré que les arrêts de travail commençaient à affecter les entreprises fragiles qui fabriquent des pièces pour les usines en grève.

La PDG de General Motors, Mary Barra, a imputé la responsabilité de l’impasse aux dirigeants syndicaux.

« Les dirigeants de l’UAW continuent d’étendre la grève tout en intensifiant la rhétorique et le théâtre. Il est clair qu’il n’y a aucune réelle intention de parvenir à un accord », a déclaré Barra dans un communiqué.

L’usine GM de Delta Township, près de Lansing, fabrique de gros SUV multisegments tels que le Chevrolet Traverse et le Buick Enclave. Une usine d’emboutissage de pièces métalliques située à proximité restera ouverte, a déclaré Fain.

L’usine Ford de Chicago fabrique les Ford Explorer et Explorer Police Interceptors, ainsi que le SUV Lincoln Aviator.

Fain a déclaré que les négociateurs syndicaux sont toujours en pourparlers avec les entreprises et qu’il espère qu’elles pourront parvenir à des accords.

Stellantis, a-t-il déclaré, a fait des progrès significatifs vendredi en acceptant des augmentations non précisées du coût de la vie, le droit de ne pas franchir une ligne de piquetage et le droit de grève contre les fermetures d’usines.

Raneal Edwards, une employée de longue date de GM qui travaille dans l’usine de la région de Lansing, s’est dite « choquée mais heureuse » d’apprendre que son usine se joindrait à la grève.

« J’ai l’impression qu’ils ne comprennent pas que cela ne se limite pas aux salaires », a déclaré Edwards. «Il s’agit d’assurer la sécurité de nos emplois.»

Edwards a déclaré que la stratégie de l’UAW consistant à ajouter progressivement davantage d’usines fonctionnerait. «Je l’aime parce que cela nous tient en haleine. Personne ne sait quelle sera la prochaine étape », a-t-elle déclaré.

Mais dans une note adressée vendredi aux travailleurs, le patron d’Edwards, le directeur de la fabrication de GM, Gerald Johnson, a déclaré que l’entreprise n’avait pas encore reçu de contre-offre des dirigeants syndicaux à une proposition économique du 21 septembre.

Les constructeurs automobiles se disent depuis longtemps prêts à accorder des augmentations, mais ils craignent qu’un contrat coûteux ne rende leurs véhicules plus chers que ceux construits dans des usines américaines non syndiquées et gérées par des sociétés étrangères.

Farley de Ford a accusé le syndicat de tenir en otage un accord sur la représentation syndicale des travailleurs de l’usine de batteries. Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes du secteur, il a déclaré que des salaires élevés dans les usines de batteries augmenteraient le prix des véhicules électriques de Ford au-dessus de ceux de Tesla et d’autres concurrents.

« Contrat d’enregistrement ? Aucun problème. Hypothéquer notre avenir ? C’est un gros problème. Nous ne le ferons jamais », a déclaré Farley.

Les usines de batteries de Ford, a déclaré Farley, n’ont pas été construites. « Elles n’ont pas encore été organisées par l’UAW parce que les travailleurs n’ont pas été embauchés et ne le seront pas avant de nombreuses années », a-t-il déclaré.

Fain a ensuite accusé Farley de mentir et a déclaré que le syndicat avait fait une contre-offre à Ford lundi mais n’avait pas eu de réponse. Il a souligné qu’il n’y a pas d’impasse, même si les deux pays sont très éloignés sur des questions économiques telles que les retraites à prestations définies pour tous les travailleurs et l’assurance maladie pour les retraités.

« Nous avons eu de bonnes discussions. Il y a des moments où nous pensons que nous arrivons à quelque chose, et puis les choses s’arrêtent », a-t-il déclaré. Fain a également déclaré que « la sécurité de l’emploi dans la transition vers les véhicules électriques » reste un problème.

Le syndicat insiste sur le fait que les dépenses de main-d’œuvre ne représentent que 4 à 5 % du coût d’un véhicule, et que les entreprises réalisent des milliards de bénéfices et peuvent se permettre de grosses augmentations.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que les frappes élargies montrent que les deux parties s’engagent dans une bataille potentiellement longue.

Ives a écrit dans une note aux investisseurs que l’administration du président Joe Biden voit les revendications des syndicats entrer en collision avec sa campagne en faveur de véhicules électriques plus propres. Biden, qui s’est présenté comme le président le plus favorable aux syndicats de l’histoire, s’est rendu mardi dans la région de Détroit pour manifester avec les travailleurs d’un entrepôt de pièces détachées GM.

Le favori républicain Donald Trump s’est également rendu cette semaine dans la région de Détroit pour un rassemblement chez un fabricant de pièces détachées non syndiqué.

Les offres présentées par les entreprises ajouteront 3 000 à 5 000 dollars au coût d’un véhicule électrique moyen qui serait répercuté sur les consommateurs, a écrit Ives.

Les usines de batteries pour véhicules électriques constituent un enjeu majeur pour l’avenir du syndicat. Certains dirigeants de l’industrie, dont Farley, affirment que la construction de véhicules électriques nécessitera jusqu’à 40 % de travailleurs en moins, car ils comportent moins de pièces. Le syndicat cherche donc à organiser les usines de batteries et à obtenir les meilleurs salaires afin que les travailleurs licenciés aient un endroit où aller, en particulier ceux qui fabriquent des moteurs à combustion.

D’autres responsables de l’industrie, dont Mary Barra, PDG de GM, affirment qu’il y aura suffisamment d’emplois pour tous à mesure que l’industrie s’éloignera des véhicules à essence.

Les dernières offres salariales connues des constructeurs automobiles s’élevaient à environ 20 % sur la durée d’un contrat de quatre ans, soit un peu plus de la moitié de ce que réclamait le syndicat. D’autres améliorations contractuelles, telles que l’augmentation du coût de la vie, le rétablissement des retraites à prestations définies pour les travailleurs nouvellement embauchés et la fin des niveaux de salaire au sein du syndicat, sont également sur la table.

Le syndicat s’est mis en grève le 15 septembre, ciblant initialement une usine d’assemblage par entreprise. Puis la semaine dernière, 38 centres de distribution de pièces détachées gérés par GM et Stellantis ont été ajoutés. Ford a été épargné par cette expansion parce que les négociations avec le syndicat progressaient alors.

Le syndicat a structuré ses débrayages afin que les entreprises puissent continuer à fabriquer de grosses camionnettes et des SUV, leurs véhicules les plus vendus et les plus rentables. Auparavant, elle avait fermé des usines d’assemblage dans le Missouri, l’Ohio et le Michigan qui fabriquaient des camionnettes de taille moyenne, des fourgonnettes commerciales et des SUV de taille moyenne, qui ne sont pas aussi rentables que les véhicules plus gros.

Les nouvelles grèves contre GM et Ford ciblent les SUV crossover qui rapportent beaucoup d’argent aux deux sociétés.

Dans le passé, le syndicat avait choisi une entreprise comme cible potentielle de grève et avait conclu un accord contractuel avec cette entreprise qui servirait de modèle pour les autres.

Mais cette année, Fain a introduit une nouvelle stratégie consistant à cibler un nombre limité d’installations chez les trois constructeurs automobiles.

Environ 25 000, soit environ 17 %, des 146 000 travailleurs syndiqués des trois constructeurs automobiles sont désormais en grève.

Droit d’auteur 2023 La Presse Associée. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

