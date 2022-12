Les grèves des trains et des aéroports déclenchent un avertissement de Noël – dernières nouvelles de voyage

Les passagers ferroviaires entre Londres, les West Midlands, le nord-ouest de l’Angleterre, le nord du Pays de Galles et le sud de l’Écosse sont confrontés à des retards et à des trains bondés.

Avanti West Coast a annulé au moins 40 express à destination et en provenance de Londres Euston pour jeudi, accusant une pénurie d’équipage. Les services Axed incluent cinq dans chaque sens entre la capitale et Manchester Piccadilly, et le même nombre vers et depuis Liverpool Lime Street.