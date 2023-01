Les grèves des pompiers peuvent obliger les NETTOYEURS et le personnel de bureau à être déployés pour aider à lutter contre les incendies

Une grève POSSIBLE des pompiers pourrait signifier que des nettoyeurs et du personnel de bureau sont appelés pour aider à répondre aux appels d’urgence.

Un scrutin organisé par le syndicat des pompiers (FBU) pour organiser une action revendicative nationale doit se clôturer demain et le résultat devrait être annoncé plus tard dans la journée.

Les membres de la FBU devraient voter pour la grève Crédit : Getty

Le FBU Matt Wrack dit que le gouvernement refuse d’écouter leurs demandes Crédit : Alamy

Les patrons syndicaux sont convaincus que le seuil nécessaire pour déclencher une grève sera atteint.

Si ses membres votent oui, ce sera la première fois que les pompiers entreprennent une action revendicative depuis 2003.

Ils se joindraient à un groupe croissant d’employés du secteur public pour organiser une sortie qui comprend des enseignants, des conducteurs de train et des ambulanciers.

Les services d’incendie ont formé leur personnel de bureau en renfort pour aider en cas d’urgence, selon les rapports.

Ceux-ci pourraient inclure des employés travaillant comme nettoyeurs, le personnel des RH, le travail de sécurité des bâtiments et les finances.

Le président des chefs des pompiers nationaux, Mark Hardingham, a déclaré qu’ils formeraient « toute autre personne prête à se porter volontaire ».

Il a déclaré au Daily Telegraph: «Ce sont des membres du service d’incendie et de sauvetage qui ne sont peut-être pas des pompiers formés, mais qui peuvent être formés pour fournir un niveau de couverture de base.

“Le service d’incendie porterait toujours la responsabilité, donc vous ne pouvez pas prendre n’importe qui. Ils ont besoin d’un niveau de condition physique de base et doivent passer une évaluation de leur santé.

« Il y a un programme de formation qui dure en moyenne deux semaines, et tout le monde ne passera pas ça. Beaucoup de services le font déjà maintenant.

M. Hardingham a ajouté que le service avait également créé des “équipes d’urgence” en embauchant du personnel temporaire d’entreprises privées pour fournir une couverture les jours de grève.

Les prestataires tiers qui forment les pompiers pourraient également « intervenir pour fournir une couverture ».

Une autre possibilité est que l’armée puisse être amenée à fournir un renfort, comme elle l’a fait pour les frappes des forces frontalières, mais les hauts gradés de l’armée ont déjà condamné cela, affirmant que les soldats étaient traités comme une “capacité de réserve”.

Le chef d’état-major de la défense, l’amiral Sir Tony Radakin, a déclaré le mois dernier que les forces devaient se concentrer sur leur “rôle principal” et ne pouvaient pas être le “dernier recours contre les troubles”.

Il a déclaré: «Nous ne sommes pas à court de capacité, nous sommes occupés et nous faisons beaucoup de choses au nom de la nation.

« Nous devons nous concentrer sur notre rôle principal. Il serait légèrement périlleux de compter sur la défense pour faire toutes ces choses comme ultime filet de sécurité.

Les pompiers ont vu leurs revenus baisser de 12% en termes réels, ce qui équivaut à environ 4 000 £, selon le FBU.

Le syndicat a rejeté une offre salariale de 5 % en novembre et a ouvert un scrutin de grève le 5 décembre.

Le secrétaire général du FBU, Matt Wrack, a déclaré: «Les pompiers sont confrontés à une attaque soutenue contre les salaires depuis plus d’une décennie, le salaire moyen baissant d’environ 4 000 £ en termes réels.

« Nos membres font face à des situations dangereuses tous les jours et risquent parfois leur santé pour faire leur travail.

“Face à une inflation à deux chiffres et à des factures d’énergie en flèche, on leur dit maintenant de supporter une réduction de salaire encore plus importante en termes réels. Pendant ce temps, le Royaume-Uni abrite un nombre record de milliardaires.

« Les gens se joignent au service d’incendie parce qu’ils veulent aider les gens et servir leur communauté.

“Nous avons été poussés au point de voter par un gouvernement qui refuse d’écouter.”

En 2021, un organisme de surveillance a recommandé que les pompiers soient privés de leur droit de grève.

Sir Tom Winsor, alors inspecteur en chef des services d’incendie et de police, a déclaré que le public n’était pas servi aussi bien qu’il le devrait en raison de pratiques syndicales «obsolètes» et «restrictives».

Dans son rapport annuel, il a déclaré : « Il est incontestable que les pompiers méritent une rémunération équitable ; tout le monde le fait. Mais la menace persistante d’action revendicative n’aide personne, et encore moins le public.

“De nombreux services nous ont dit que la menace peut affecter considérablement leur capacité à réagir aux incidents et qu’il est coûteux pour eux de fournir des dispositions d’urgence, en particulier lorsque, dans certains cas, les ressources sont déjà rares.”

La nouvelle survient alors qu’une grève généralisée devrait avoir lieu en février.

Le Royal College of Nursing organisera une action revendicative les 6 et 7 février à propos d’un différend concernant les salaires et les conditions.

Le 9 février, les physiothérapeutes de la Chartered Society of Physiotherapy seront en grève.

Les chauffeurs de bus des services londoniens Abellio sortiront du 1er au 3 février.

Pour ajouter au chaos des transports, les cheminots feront également grève les 1er et 3 février.

L’éducation sera également touchée par la grève des enseignants en Angleterre et au Pays de Galles.

Quelque 100 000 fonctionnaires de 124 ministères, membres du syndicat des services publics et commerciaux, se mettront également en grève pour leur différend sur les salaires, les emplois et les conditions.