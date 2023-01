Les grèves des enseignants en Écosse commencent après l’échec des pourparlers de la dernière chance

Presque toutes les écoles d’Écosse seront fermées mardi et mercredi dans le cadre d’une nouvelle vague de grèves du Nouvel An sur les salaires, malgré les avertissements du premier ministre, Nicola Sturgeon, selon lesquels son gouvernement n’a “plus d’argent” à offrir aux enseignants, ainsi comme infirmières et sages-femmes. Les écoles primaires sont fermées toute la journée de mardi, tandis que les écoles secondaires ferment mercredi, après que les membres de l’Educational Institute of Scotland (EIS), de la NASUWT et de la Scottish Secondary Teachers’ Association (SSTA) ont rejeté une augmentation de salaire de 5 %, y compris des hausses de jusqu’à à 6,85 % pour les moins bien payés, plaidant pour 10 %. Les pourparlers de dernière minute entre le gouvernement écossais et les syndicats d’enseignants lundi n’ont pas permis d’éviter les grèves de cette semaine, bien que l’EIS ait déclaré qu’il espérait toujours une résolution avant de nouvelles grèves prévues la semaine prochaine. Les dernières fermetures d’écoles surviennent après la plus grande grève des enseignants écossais depuis des décennies en novembre dernier. S’exprimant lors de l’émission Good Morning Scotland de la BBC, la secrétaire à l’éducation de Holyrood, Shirley-Anne Somerville, a qualifié les revendications salariales des syndicats de « tout simplement inabordables ». Elle a ajouté: “Nous nous efforçons d’avoir un package juste et abordable sur la table, mais nous restons malheureusement à une certaine distance.” La secrétaire générale de l’EIS, Andrea Bradley, a déclaré à propos des pourparlers de lundi qu’il était « décevant, mais pas surprenant, qu’aucune nouvelle offre n’ait été présentée, malgré quelques avancées positives dans les discussions ». “La partie syndicale reste disposée à discuter, à tout moment, en vue de parvenir à une résolution de ce conflit”, a-t-elle ajouté. À la suite d’une nouvelle réunion avec le ministre de la Santé de Holyrood, Humza Yousaf, lundi, le Royal College of Nursing et le Royal College of Midwives devraient annoncer prochainement leurs premières grèves en Écosse dans le cadre d’un différend en cours concernant un règlement salarial imposé au personnel du NHS en Décembre. Lundi, alors que Sturgeon dévoilait un ensemble de mesures d’urgence pour atténuer la pression sur les hôpitaux écossais débordés, elle a admis qu’elle était pessimiste quant aux chances d’éviter les grèves, affirmant que son gouvernement n’avait plus d’argent à offrir aux syndicats de la santé. “Nous n’avons plus d’argent cette année”, a-t-elle déclaré. “Je pense que ce sera une chose très, très difficile à réaliser, mais je suis très, très clair sur la priorité que j’attache à éviter une action revendicative.” Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Elle a déclaré aux journalistes que le personnel du NHS écossais avait reçu 7,5% en moyenne, contre 4,5% en Angleterre et au Pays de Galles, mais a indiqué qu’une nouvelle offre visant à améliorer les conditions générales pourrait être faite, les discussions sur le salaire de l’année prochaine devant commencer bientôt.

Le RCM a déclaré qu’il poursuivait les discussions avec le ministre de la Santé et les autres syndicats et participait mercredi à une table ronde d’urgence sur les pressions exercées sur le NHS Scotland.