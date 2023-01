Les grèves des enseignants écossais se poursuivront après que les pourparlers de dernière minute n’ont pas permis de conclure un nouvel accord

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les écoliers manqueront des cours cette semaine alors que les enseignants sortiront après que les derniers pourparlers entre les responsables du gouvernement écossais et les syndicats d’enseignants n’aient pas réussi à empêcher la grève.

Les membres du syndicat des écoles primaires écossaises se mettront en grève mardi, le personnel des écoles secondaires se retirant le lendemain alors que les syndicats d’enseignants recherchent des salaires plus élevés.

Une réunion du Comité de négociation écossais pour les enseignants (SNCT), qui réunit des syndicats, des autorités locales et le gouvernement écossais, a eu lieu lundi pour tenter d’éviter les grèves.

Les membres de l’Educational Institute of Scotland (EIS), de la NASUWT, de la Scottish Secondary Teachers’ Association (SSTA) et de l’Association of Headteachers and Deputes in Scotland (AHDS) sont maintenant en grève.

Les membres de la SSTA et de la NASUWT ont entamé deux jours de grève en décembre tandis que les membres de l’EIS ont quitté le 24 novembre.

Des discussions avaient déjà eu lieu vendredi, que la secrétaire écossaise à l’éducation, Shirley-Anne Somerville, a qualifiées de “constructives et utiles”.

Elle avait auparavant exhorté les membres du syndicat à “reconsidérer leurs plans d’action revendicative pendant que les pourparlers sont en cours”.

Cependant, les syndicats ont déclaré que s’il n’y avait pas de nouvelle offre, la grève se poursuivrait.

L’offre actuelle verrait la plupart du personnel dans les salles de classe recevoir une augmentation de salaire de 5%, bien que les enseignants les moins bien rémunérés obtiendraient une augmentation de 6,85%.

Les syndicats ont exigé une augmentation de 10 %.

La secrétaire générale de l’EIS, Andrea Bradley, a déclaré: «La réunion de négociation du SNCT, qui s’est tenue aujourd’hui à la suite d’une demande des syndicats d’enseignants, n’a abouti à aucune nouvelle offre salariale de la part du gouvernement écossais et de Cosla (Convention des autorités locales écossaises).

“Cela signifie que la grève, prévue mardi dans les écoles primaires et mercredi dans les écoles secondaires, se déroulera comme prévu.”

« Il est décevant, mais pas surprenant, qu’aucune nouvelle offre n’ait été présentée aujourd’hui, malgré quelques avancées positives dans les discussions.

« La partie syndicale reste disposée à discuter, à tout moment, en vue de parvenir à une résolution de ce conflit.

« Bien qu’il soit maintenant trop tard pour arrêter la grève de cette semaine dans les écoles, nous espérons que de nouvelles discussions pourront avoir lieu plus tard cette semaine pour faire avancer les discussions vers une offre améliorée.

“Seule une offre nettement améliorée du gouvernement écossais et de Cosla peut mettre fin à ce différend.”

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que la réunion offrait une occasion cruciale de discuter plus avant des domaines potentiels d’accord.





Nous apprécions notre personnel enseignant et reconnaissons l’importance vitale d’un accord sur les salaires, mais nous ne pouvons pas échapper aux pressions sans précédent auxquelles est confronté le budget de l’Écosse. Gouvernement écossais

“Bien qu’il y ait eu une compréhension commune que les pourparlers d’aujourd’hui étaient axés sur l’examen des options de compromis, plutôt que sur la présentation d’une nouvelle offre, le dialogue a été constructif”, ont-ils déclaré.

«Le gouvernement écossais continue d’exhorter les syndicats d’enseignants à reconsidérer leurs plans d’action revendicative pendant que les pourparlers sont en cours.

« Les grèves dans nos écoles ne sont dans l’intérêt de personne, y compris pour les élèves, les parents et les tuteurs qui ont déjà dû faire face à des perturbations importantes au cours des trois dernières années.

«Nous apprécions notre personnel enseignant et reconnaissons l’importance vitale d’un accord sur les salaires, mais nous ne pouvons pas échapper aux pressions sans précédent auxquelles est confronté le budget de l’Écosse.

“Bien que nous ayons clairement indiqué qu’une augmentation de salaire de 10% est inabordable dans le cadre du budget fixe du gouvernement écossais, nous restons absolument attachés à un accord salarial équitable et durable.”

Seumas Searson, secrétaire général de la SSTA, a déclaré: «Les membres participent à la grève cette semaine pour envoyer un message dur à l’employeur et au gouvernement écossais que les enseignants exigent d’être respectés et de recevoir un salaire professionnel qui agira pour retenir les enseignants dans écoles écossaises.

« La dernière offre a été rapidement rejetée par les syndicats d’enseignants et était délibérément source de division et inadéquate.

«Cette démonstration apparente de mépris envers les enseignants par cette offre a durci la détermination des membres et contraint la SSTA à prendre la forme d’action la plus forte.

« Pour de nombreux membres de la SSTA, ce sera la première grève à laquelle ils participeront, et cette action aura causé beaucoup d’anxiété non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les élèves qu’ils enseignent.

« La SSTA ne peut que s’excuser auprès des élèves et de leurs parents qui sont coincés au milieu d’un différend qui aurait dû être résolu il y a des mois.

“Les enseignants ne veulent pas faire la grève comme ils le feraient plutôt dans l’enseignement scolaire.”