Les grèves des dockers britanniques frappent la chaîne d’approvisionnement d’entreprises telles que Ford

Un docker en grève sur une ligne de piquetage à l’extérieur du port de Liverpool lors d’une grève à Liverpool, au Royaume-Uni, le mardi 20 septembre 2022. Les dockers du quatrième plus grand port à conteneurs de Grande-Bretagne ont voté à l’unanimité pour rejeter la dernière offre salariale de leur employeur – et marcher en arrêt de travail pendant deux semaines dans une grève qui bat son plein mardi. Photographe : Anthony Devlin/Bloomberg via Getty Images Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les dockers du port de Liverpool, le cinquième plus grand port du Royaume-Uni, ont quitté le travail mardi pour protester contre les négociations salariales. Cette grève de huit jours chevauche une deuxième grève dans le plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni, le port de Felixstowe, qui devrait commencer dimanche. Avec des multinationales telles que Ford – qui a mis en garde lundi contre une augmentation significative des coûts due aux pressions de la chaîne d’approvisionnement – ​​exportant depuis le Royaume-Uni, la poursuite des conflits de travail mettra à l’épreuve un réseau portuaire européen déjà encombré. Tout au long de l’été, il était déjà confronté à des problèmes croissants de travailleurs et à un empilement d’unités et de pièces de l’industrie automobile. Ford est l’une des milliers d’entreprises qui utilisent à la fois les ports du Royaume-Uni et les ports d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas pour exporter des pièces automobiles. Les dockers du port de Felixstowe ont fait une grève de huit jours en août pour protester contre les salaires. Depuis lors, le propriétaire du port, Hutchison Port Holdings, a augmenté les salaires des dockers de 7 % et a émis des arriérés de salaire. Mais Morton dit à CNBC que les travailleurs ne sont toujours pas satisfaits. “Le message que nous essayons de faire passer aux employeurs est que nous ne pouvions pas nous retirer pendant Covid”, a déclaré Bobby Morton, responsable national de Unite. “Il n’y a pas eu de répit. Nous travaillons par tous les temps. Il n’y a eu aucune récompense pour les efforts que nos gens ont déployés au cours de ces deux ans et demi à trois ans. Maintenant, le taux d’inflation monte en flèche. Nous devons être reconnus et nous devons être remerciés pour les efforts que nous avons faits.” “Nous avons demandé à nos membres, êtes-vous prêt à accepter les sept pour cent qui vous ont été imposés ? Ou voulez-vous continuer à faire grève pour obtenir ce que vous méritez ?” dit Morton. “Et nous avons obtenu un retour de 82 % de nos membres qui ont déclaré que nous voulions continuer malgré tout.” Le Royaume-Uni est un partenaire commercial majeur avec les États-Unis Selon les données SONAR de FreightWaves, le port de New York et du New Jersey reçoit 30 % de toutes les exportations du Royaume-Uni. Dans un examen des exportations récentes de Liverpool à l’aide d’ImportGenius, CNBC a examiné des articles allant des pièces automobiles pour Ford, des meubles de Raymour & Flanigan, du whisky et de la bière de Diageo, de l’encre pour copieur et des pièces pour Xerox et Donaldson. Parmi les entreprises qui exportent depuis Felixstowe figurent Ocean Spray, Nutrition and Biosciences (qui a fusionné avec IFF), Brown Forman (la société propriétaire de Jack Daniels), Becton Dickinson et Pilgrims Pride.

Contagion de la congestion européenne

Les responsables logistiques redirigent les conteneurs vers d’autres ports en Europe, mais Christian Roeloffs, co-fondateur et PDG de Container xChange, affirme que ces mesures créeront davantage de perturbations et retarderont le fret de la haute saison dans les principaux ports européens. La carte thermique de la chaîne d’approvisionnement de CNBC Europe montre les perturbations subies par les importateurs et les exportateurs.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

“Ces retards s’ajoutent à d’autres bruits en amont et en aval dans le système”, a déclaré Glenn Koepke, directeur général de Network Collaboration chez FourKites. Un exemple est le délai de livraison de la commande au client. Avec des problèmes de disponibilité des pièces de production, des problèmes de personnel, des retards de camion, puis des retards de port ajoutés à ces facteurs, FourKites voit des cas où le temps de transit de bout en bout peut passer de 15 à 30 jours à 20 à 45 jours. . “Cela rend la planification et les prévisions extrêmement difficiles pour toutes les parties”, a déclaré Koepke.

Commerce se déplaçant vers la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas

Dans un effort pour maintenir les produits en mouvement, les responsables logistiques ont déclaré à CNBC qu’ils expédient leurs conteneurs dans les ports d’Anvers et de Rotterdam, puis transfèrent le fret des conteneurs de fret maritime dans des véhicules de fret routier pour venir au Royaume-Uni. D’autres options sont d’expédier en Irlande et à nouveau de traverser le Royaume-Uni jusqu’à Grangemouth. Bremerhaven et Hambourg reçoivent également des conteneurs détournés. “Il est important de garder une longueur d’avance et de travailler sur le transbordement des conteneurs de la mer aux mouvements routiers lorsque cela est possible pour garantir que la cargaison reste en mouvement plutôt que de rester dans les files d’attente de congestion”, a déclaré Paula Bellamy, directrice générale d’OL UK. Malheureusement, les ports allemands, belges et néerlandais font face à leurs propres problèmes de congestion après une série d’arrêts de travail au début de l’été. Les cargos détournés vers d’autres ports d’Europe et du Royaume-Uni augmenteront la pression sur la congestion dans les ports de Bremerhaven, Hambourg et Rotterdam. Crane Worldwide Logistics a estimé qu’il faudra attendre le premier trimestre 2023 pour que l’arriéré dans les ports européens se résorbe.

Conteneurs d’expédition vides

Container xChange avertit également que les chaînes d’approvisionnement européennes surchargées subissent un “double coup dur de perturbations” à la suite des grèves, la plus grande préoccupation étant l’accès aux conteneurs vides. “Cela n’affecte pas seulement les importations pour la prochaine saison de pointe, je pense qu’en ce moment, l’impact sera principalement sur les obstacles à l’exportation de vides hors d’Europe”, a déclaré Roeloffs. “Les dépôts surchargés remplis de conteneurs vides seront confrontés à d’autres inefficacités car les opérations seront interrompues à la suite des grèves.” Andreas Braun, directeur des produits océaniques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Crane Worldwide Logistics, a déclaré que bien qu’il y ait suffisamment de vides en Europe, le problème reste la congestion du port pour les obtenir. “Les horaires des navires ne sont toujours pas synchronisés sur la route de l’Europe vers la Chine, ils ne peuvent donc pas charger suffisamment de vides”, a-t-il déclaré.

Impact des fêtes chinoises