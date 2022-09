Les grèves des chemins de fer et des postes sont annulées alors que les patrons syndicaux rendent hommage à Queen

Les grèves prévues par les cheminots et les postiers britanniques ont été annulées à la suite du décès de la reine Elizabeth II, alors que les patrons syndicaux rendaient hommage au souverain le plus ancien.

Le syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) devait se retirer les 15 et 17 septembre dans un conflit de longue date sur les salaires, les emplois et les conditions.

“RMT se joint à toute la nation pour rendre hommage à la reine Elizabeth”, a déclaré le secrétaire général de RMT, Mick Lynch. “Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et au pays.”

La Transport Salaried Staffs Association (TSSA) a également annulé sa participation aux grèves ferroviaires prévues. « Le syndicat TSSA exprime ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis, au pays et aux personnes touchées par son décès. Le syndicat rend hommage au monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Les travailleurs de Royal Mail devaient poursuivre une grève de 48 heures vendredi dans le cadre d’un différend sur les salaires et les conditions de travail – et devaient lancer une autre grève le 30 septembre.

Mais le chef du Syndicat des travailleurs de la communication (CWU) a déclaré que l’action revendicative prévue était désormais suspendue.

Le secrétaire général Dave Ward a déclaré: “Suite à la très triste nouvelle du décès de la reine et par respect pour son service au pays et à sa famille, le syndicat a décidé d’annuler la grève prévue demain.”

Le Royaume-Uni a fait face à une vague d’actions revendicatives alors que les travailleurs exigent des salaires plus élevés pour contrer la spirale de l’inflation pendant la crise du coût de la vie – avec des avertissements, les enseignants, les infirmières et les jeunes médecins pourraient tous faire grève.

Unison et Unite devaient déposer des motions avant le congrès du TUC la semaine prochaine qui leur permettraient de synchroniser les dates de grève pour assurer le plus grand impact sur les services.

Les appels à une «grève générale» dans tout le pays avaient été soutenus par des dirigeants syndicaux du CWU, du RMT et du Syndicat national des chemins de fer.

Mais la mort de la reine à l’âge de 96 ans sera désormais marquée par 10 jours de deuil national. Son cercueil devrait rester en état pendant trois jours à Westminster Hall avant ses funérailles nationales à l’abbaye de Westminster.

Les écoles devraient rester ouvertes et il appartiendra aux organismes sportifs et culturels de poursuivre les événements programmés pendant la période de deuil, a déclaré le n ° 10.

En plus de l’annulation des grèves et de nombreux autres événements, la mort du monarque signifie également que le Parlement sera suspendu pendant plus d’une semaine.

Mais les responsables gouvernementaux devraient continuer à travailler sur les plans de Liz Truss visant à imposer un plafond de 2 500 £ sur les factures annuelles d’énergie des ménages avant une augmentation imminente le 1er octobre.