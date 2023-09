Les grèves de l’UAW pourraient faire de 2023 la plus grande année d’activité syndicale depuis des décennies

« Nous avons constaté que de nombreux travailleurs sont de plus en plus frustrés par l’augmentation des inégalités de revenus depuis des décennies », a déclaré Kallas.

Quelque 362.000 travailleurs se sont mis en grève jusqu’à présent en 2023, contre 36.600 sur la même période il y a deux ans, selon les données de Johnnie Kallas , un doctorat. candidat à l’École des relations industrielles et de travail de l’Université Cornell et directeur de projet de l’ILR Labor Action Tracker.

Les employés qui suspendent leur travail peuvent faire face à un certain nombre de conséquences, notamment la perte de leur emploi et de leur assurance maladie, selon les experts. En conséquence, ils devraient apprendre quelles protections peuvent être mises à leur disposition.

« Les grèves sont un outil puissant pour exercer le pouvoir, mais parce que notre législation du travail est si faible, elle comporte de grands risques pour les travailleurs. » Sharon Blocprofesseur à la Harvard Law School et directeur exécutif du Center for Labour and a Just Economy, a déclaré dans une précédente interview avec CNBC.

Voici ce qu’il faut savoir.