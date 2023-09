Les grèves de l’UAW menacent les fournisseurs de pièces automobiles déjà vulnérables

Alors que les Travailleurs unis de l’automobile font grève contre Moteur Ford , Moteurs généraux et Stellantis Alors qu’il en est à sa deuxième semaine, les effets économiques commencent à se répercuter sur la vaste base d’approvisionnement des constructeurs automobiles américains.

Même si les constructeurs automobiles et leurs plus grands fournisseurs de premier rang disposent probablement des ressources nécessaires pour faire face à un arrêt de travail prolongé, il existe un réseau de petits fournisseurs qui pourraient être durement touchés par une grève prolongée, voire même faire faillite.

Ce réseau comprend environ 5 600 entreprises – la plupart situées dans le Haut-Midwest – qui fournissent des sièges, des composants de suspension, des faisceaux de câbles et des milliers d’autres pièces utilisées dans les véhicules de marque. C’est un secteur important, qui emploie environ 871 000 personnes, selon l’American Automotive Policy Council.

Ces petits fournisseurs ne se sont remis que récemment des chocs de la pandémie de Covid-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui en a résulté. Aujourd’hui, ils subissent des pressions pour augmenter les salaires de leurs propres travailleurs – dans un environnement où des taux d’intérêt plus élevés ont rendu les emprunts plus coûteux – et font face à la menace de grèves en cours des travailleurs de l’automobile.