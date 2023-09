Les grèves de l’UAW commencent alors que la date limite passe sans accord : mises à jour en direct

« Ce combat ne concerne pas seulement les travailleurs de l’automobile et leurs familles, il s’agit de créer un avenir où tout le monde peut prospérer », a-t-elle posté sur les réseaux sociaux alors que le délai de négociation expirait et que les travailleurs de l’automobile se retiraient.

En grève et en ligne

GM affirme que son « paquet économique sans précédent » n’était pas suffisant

GM a déclaré qu’avant la fin du temps imparti, il avait pris « des augmentations de salaires et des engagements industriels historiques » et avait proposé un ensemble de mesures économiques sans précédent dans le but de parvenir à un accord avec le syndicat.

L’entreprise a déclaré dans un communiqué tôt ce matin qu’elle était prête à reprendre les négociations et à remettre les gens au travail le plus rapidement possible, « pour le bénéfice des membres de notre équipe, de nos clients, de nos fournisseurs et des communautés à travers les États-Unis ».