Les grèves de Détroit deviennent un jeu industriel de « survivant » | Actualité économique

DÉTTROIT (Reuters) — Les Travailleurs unis de l’automobile se lancent dans la 19e journée de grève avec une stratégie audacieuse qui place les trois constructeurs automobiles de Détroit dans un jeu de « survivant » à enjeux élevés avec une décision hebdomadaire sur les usines que la grève frappera ensuite, avec une multiplication des licenciements et des souffrances chez les fournisseurs. et une rhétorique dure des deux côtés.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a transformé les rituels des négociations contractuelles avec Stellantis, société mère de General Motors, Ford et Chrysler, en un jeu à enjeux élevés, conçu pour les médias. Les constructeurs automobiles chercheront des indices sur la manière de survivre dans l’accord conclu dimanche par le syndicat avec Mack Trucks, propriété du groupe Volvo.

Pour l’instant, le syndicat semble avoir le contrôle, même s’il y a des souffrances des deux côtés. GM et Ford ont annoncé lundi qu’ils licenciaient pour une durée indéterminée 500 autres travailleurs dans quatre usines du Midwest, citant l’impact des débrayages.

Les analystes qui attendent les résultats financiers du troisième trimestre de ce mois-ci commencent à évaluer les coûts de ce que l’UAW appelle des « grèves debout ». JP Morgan estime que GM a perdu 191 millions de dollars de bénéfice d’exploitation et Ford 145 millions de dollars au cours du trimestre.

Ce sont des sommes importantes, mais pas dans le contexte de GM ou de Ford, qui prévoient des bénéfices combinés avant impôts pouvant atteindre 26 milliards de dollars pour cette année.

Il est presque certain que le coût quotidien des grèves augmentera chaque semaine, a ajouté JP Morgan. Les véritables souffrances commenceront si l’UAW ordonne des débrayages dans les usines qui fabriquent des camionnettes Ford, Chevrolet et Ram et de gros SUV comme le Cadillac Escalade de GM.

Au rythme actuel, l’UAW pourrait mettre des semaines à se rendre dans ces usines.

« Nous avons le pouvoir de continuer à escalader et à supprimer des usines », a déclaré Fain dans un discours vidéo le 13 septembre. « Cela va créer de la confusion pour les entreprises. Cela va les laisser deviner ce qui va se passer ensuite. «

Vendredi dernier, l’UAW a montré l’efficacité de sa stratégie consistant à lancer des grèves limitées dans les trois entreprises à la fois, plutôt que de s’attaquer à chaque entreprise une à une comme par le passé.

Fain était prêt à ordonner des débrayages dans une usine d’assemblage de chacun des trois constructeurs automobiles. À la dernière minute, il a décidé de ne pas ordonner de grève dans une usine Stellantis parce que la société mère de Chrysler avait proposé de nouvelles concessions quelques minutes avant le discours prévu sur Facebook Live du président du syndicat.

La semaine précédente, Ford avait obtenu un laissez-passer en faisant des propositions plus favorables en matière de sécurité de l’emploi et de protection contre l’inflation. Les travailleurs de l’UAW dans les dépôts de pièces détachées de GM et de Stellantis ont débrayé, tandis que les employés de Ford ont continué à expédier des pièces aux concessionnaires.

Les règles du jeu sont claires : pour éviter une grève plus large et une perte de revenus plus importante, les constructeurs automobiles doivent prendre de nouvelles mesures pour satisfaire les revendications syndicales d’ici la date limite de vendredi.

« Ce sont les négociations qui sont évaluées par l’UAW chaque semaine », a déclaré Harley Shaiken, professeur de droit du travail à l’Université de Californie à Berkley. « Maintenant, si vous ne donnez pas ce que veut le syndicat, une autre usine sera en grève. »

Les PDG de GM et de Ford ont accusé la semaine dernière Fain d’avoir dénaturé l’état des négociations et de passer trop de temps à la télévision et pas assez à la table de négociation. Tous deux n’ont pas accusé l’UAW de négociation de mauvaise foi, mais ils ont tous deux accusé Fain de mettre en danger les entreprises et les emplois syndicaux.

« L’UAW oppose les entreprises les unes aux autres », a déclaré vendredi la PDG de GM, Mary Barra, dans un communiqué. « Mais c’est une stratégie qui, en fin de compte, ne fait qu’aider la concurrence non syndiquée. »

Le PDG de Ford, Jim Farley, a averti que les fournisseurs de l’usine d’assemblage du constructeur automobile du Michigan, qui fabrique les SUV Bronco et les camionnettes Ranger, sont sur le « fil du couteau » avec des milliers d’emplois menacés.

« Ce qui est vraiment frustrant, c’est que je pense que nous pourrions parvenir à un compromis sur les salaires et les avantages sociaux, mais jusqu’à présent, l’UAW tient en otage l’accord sur les usines de batteries », a déclaré Farley.

Ford prévoit quatre usines de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis, dont trois dans le cadre de coentreprises avec le fabricant de batteries sud-coréen SK On. La quatrième serait une installation en propriété exclusive prévue à Marshall, dans le Michigan, pour construire des batteries lithium-fer à faible coût avec la technologie du chinois CATL.

Techniquement, les usines en coentreprise sont des sociétés distinctes qui ne sont pas soumises aux négociations sociales. Les usines de batteries en coentreprise de GM ont également un statut distinct et GM a refusé de les inclure dans les négociations.

Néanmoins, Fain a évoqué la baisse des salaires dans les coentreprises de batteries. Le syndicat cherche à éviter une situation dans laquelle des emplois non syndiqués et moins bien payés dans les usines de batteries finiraient par remplacer les emplois dans le secteur des groupes motopropulseurs à combustion représentés par l’UAW.

Ce qui se passera ensuite et quand n’est pas clair, de par sa conception.

L’UAW tenait lundi de nouvelles séances de négociation avec GM et Stellantis. Les négociateurs de l’entreprise chercheraient probablement des détails sur l’accord de principe conclu par le syndicat avec Mack Trucks, qui, s’il est ratifié, augmentera considérablement les salaires de près de 4 000 membres de l’UAW chez le constructeur de camions. Les parties se sont mises d’accord juste avant la date limite de dimanche soir, peu de temps après que Fain ait fustigé vendredi le constructeur de camions pour « avoir suivi le même manuel de jeu fatigué que beaucoup de nos autres employeurs ».