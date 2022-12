Les grèves au Royaume-Uni devraient s’intensifier alors que les infirmières se préparent à un débrayage “sans précédent”

Londres

CNN

—



Les infirmières au Royaume-Uni ont atteint un point de rupture.

Pas moins de 100 000 membres du Royal College of Nursing se promèneront à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord jeudi au cours du premier des deux jours de grève ce mois-ci pour protester contre les salaires et les conditions de travail médiocres. Ils prévoyez de repartir le 20 décembre. (Les infirmières en Écosse négocient une offre salariale distincte.)

C’est la première fois au cours de ses 106 ans d’histoire que le RCN – le plus grand syndicat d’infirmières du Royaume-Uni – s’est mis en grève en Angleterre. L’action a été déclenchée par une crise du coût de la vie qui a réduit le pouvoir d’achat des infirmières près de trois ans après le début d’une pandémie qui a poussé beaucoup à leurs limites.

“C’est assez sans précédent”, a déclaré à CNN Billy Palmer, chercheur principal au Nuffield Trust, une société de recherche en santé. Alors que de petites poches de personnel infirmier sont déjà sorties, le Service national de santé du pays n’a vu “rien de cette ampleur jusqu’à présent”, a-t-il ajouté.

C’est en partie parce que, pendant la plus grande partie de son histoire, la MRC a eu une politique de « non-grève ». En 1995, le syndicat a modifié ses règles, autorisant les grèves tant qu’elles ne compromettaient pas les soins aux patients.

« La sécurité des patients est toujours primordiale », déclare la MRC sur son site Web, ajoutant que certains membres du personnel infirmier continueraient à travailler pendant la grève. La MRC a promis de maintenir les services essentiels, y compris les traitements de chimiothérapie et de dialyse, pendant les arrêts de ce mois-ci.

Les infirmières rejoignent des centaines de milliers d’autres travailleurs britanniques qui font grève en décembre, notamment des cheminots, des postiers et des ambulanciers. Au centre de ces différends se trouvent les salaires, qui ne parviennent pas à suivre le rythme de l’inflation qui a atteint un sommet en 41 ans de 11,1 % en octobre.

C’est le plus large vague de troubles industriels depuis le fameux « hiver du mécontentement » du pays à la fin des années 1970, lorsqu’un grand nombre de travailleurs, des camionneurs aux fossoyeurs, se sont mis en grève.

Le chaos a incité le Premier ministre Rishi Sunak à avertir que de nouvelles lois « dures » restreignant les grèves sont en route.

Plus tôt cette année, la MRC a rejeté une offre du gouvernement d’augmenter le salaire des infirmières d’au moins 1 400 £ (1 707 $) par an. L’offre s’élevait à une hausse moyenne de 4,3 %, bien en deçà du taux d’inflation.

Pat Cullen, secrétaire général et directeur général du RCN, a déclaré le mois dernier que “suffisamment [was] assez », et que les infirmières « ne toléreraient plus un couteau financier à la maison et une affaire crue au travail ».

Le syndicat dit vouloir une augmentation de salaire de 19% – une augmentation de 5% sur une inflation de 14%, mesurée par l’indice des prix de détail d’octobre – et pour le gouvernement de pourvoir un nombre record de postes vacants qui, selon lui, mettent en péril la sécurité des patients.

La MRC sait que c’est optimiste, a déclaré Palmer. Les infirmières ne « tiennent pas vraiment » pour une telle augmentation, a-t-il dit, mais l’utilisent simplement comme point de départ pour les négociations.

Mais cette demande n’est “pas abordable”, a déclaré Steve Barclay, secrétaire britannique à la Santé, à CNN dans un communiqué. Chaque augmentation salariale supplémentaire de 1 % pour le personnel infirmier coûterait le gouvernement autour de 700 millions de livres sterling (854 millions de dollars), a-t-il ajouté.

Barclay a déclaré sur Twitter le mois dernier qu’une action revendicative aurait un impact “inévitable” sur les services, mais que le NHS avait “mis en place des plans éprouvés pour minimiser les perturbations et garantir que les services d’urgence continuent de fonctionner”.

Le différend a ses racines dans des griefs antérieurs. Les 360 000 infirmières qui travaillent pour le NHS — le plus grand groupe professionnel du service – ont souffert d’années de sous-investissement, soutient la MRC.

En 2010, le gouvernement de coalition dirigé par les conservateurs s’est lancé dans une décennie d’austérité pour stabiliser les finances du pays après la crise financière mondiale.

Le salaire des infirmières a chuté de 1,2% chaque année entre 2010 et 2017 une fois l’inflation prise en compte, selon The Health Foundation, une organisation caritative britannique qui milite pour une meilleure santé et des soins de santé. Pendant les trois premières de ces années, leur salaire a été gelé.

Malgré les augmentations de salaire au cours des années qui ont suivi, le Nuffield Trust estime que le salaire type d’une infirmière – environ 40 000 £ (49 000 $) pour les infirmières expérimentées travaillant à temps plein – a chuté de près de 6 %. après inflation par rapport à il y a dix ans. Cela se compare à une augmentation de 0,6 % des salaires du secteur privé au cours de la même période.

Au niveau international, il est difficile de comparer le salaire des infirmières britanniques, étant donné que les systèmes de santé diffèrent considérablement d’un pays à l’autre, mais il se situe quelque part au milieu de la fourchette des économies comparables, a déclaré Palmer.

“Presque de toute façon, nous sommes à peu près au milieu, généralement [we] un peu pire que l’Allemagne mais un peu mieux que la France, et nous avons certainement l’air pire que l’Anglosphère, comme l’Australie et les États-Unis », a-t-il déclaré.

Cela est également vrai pour les dépenses globales du NHS. Alors que le gouvernement a augmenté le financement au cours de la dernière décennie, les gains ont été « marginaux », selon Palmer. Une fois l’inflation et les changements démographiques pris en compte, les dépenses en Angleterre n’ont augmenté que de 0,4 % par an depuis 2010, selon les données de Nuffield Trust.

Le salaire n’est pas le seul problème. Les infirmières sont également épuisées, en partie parce qu’il y a un record de 47 000 postes vacants en Angleterre.

Les données du Nuffield Trust montrent que 40 000 infirmières en Angleterre, soit environ 11% de l’ensemble de la main-d’œuvre infirmière, ont quitté leur emploi au cours de l’année se terminant en juin. Un nombre similaire a rejoint – près de 45 000 – mais cela n’a pas suffi à combler les lacunes.

La plupart des infirmières sont parties pour prendre leur retraite, mais le nombre citant l’équilibre travail-vie personnelle, la deuxième raison la plus courante de départ, est près de quatre fois plus élevé qu’il y a dix ans.

Et d’autres pourraient abandonner si les conditions ne s’améliorent pas. Un sondage du RCN auprès de ses membres en décembre dernier a montré que 57 % des répondants envisageaient de partir. Se sentir sous-évalué et travailler sous trop de pression étaient les principales raisons invoquées.

Sally Warren, directrice des politiques au King’s Fund, un groupe de réflexion, a déclaré à CNN que la dernière décennie avait été “difficile” car les effectifs étaient à la traîne par rapport à la demande. La pandémie n’a fait qu’aggraver ces problèmes.

“[Nurses were] avoir à gérer l’appel iPad entre quelqu’un qui [couldn’t] recevoir la visite de parents dans leurs dernières heures », a déclaré Warren. “[It was] vraiment épuisant émotionnellement.

— Zahid Mahmood a contribué au reportage.