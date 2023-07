Les grèves à Hollywood pourraient conduire à « un effondrement absolu »: Diller d’IAC

Ne pas résoudre les doubles grèves des guildes d’écrivains et d’acteurs de cinéma à Hollywood entraînera « des effets dévastateurs s’ils ne sont pas réglés rapidement ». IAC et Expedia Le président Barry Diller a déclaré dimanche dans une interview sur « Face the Nation » de CBS.

Diller, un ancien Paramount Pictures PDG, a prédit un effet domino si les doubles grèves ne se résolvaient pas rapidement.

« Ces conditions vont potentiellement produire un effondrement absolu de toute une industrie », a-t-il déclaré.

Si les dirigeants du studio et les guildes ne parviennent pas à un accord avant plusieurs mois, a prédit Diller, il y aura moins de programmes à regarder pour les consommateurs, ce qui entraînera l’annulation des abonnements au streaming et une réduction des revenus pour l’industrie du divertissement. Cela signifie qu’au moment où les grèves seront réglées, il n’y aura pas assez d’argent pour relancer les programmes.

Cependant, un règlement semble peu probable, a déclaré Diller, car « il n’y a pas de confiance entre les parties ».

Il a souligné les « problèmes existentiels », notamment l’essor de l’intelligence artificielle, sur lesquels les guildes ont déclaré vouloir des informations sur la manière dont elle sera utilisée, ainsi que les disparités salariales entre les hauts et les bas de l’industrie.

Diller a déclaré que pour atténuer cette disparité, les meilleurs dirigeants de studio et les acteurs les mieux payés pourraient accepter une réduction de salaire de 25% comme une « mesure de bonne foi » pour essayer de « réduire la différence entre ceux qui sont bien payés et ceux qui ne le sont pas ». «

Il a également suggéré qu’il devrait y avoir une « date limite de règlement » au 1er septembre.

Diller a spécifiquement abordé l’IA dans l’interview, qu’il a qualifiée de « surmédiatisée à mort » en termes d’impact qu’elle aura sur le travail des écrivains et des acteurs de cinéma.

« Les écrivains seront aidés, pas remplacés », a déclaré Diller. « La plupart de ces véritables métiers d’art, je ne pense pas qu’ils soient en danger d’intelligence artificielle. »

Diller est plus préoccupé par l’impact de l’IA sur l’industrie de l’édition, préfigurant un éventuel procès avec un groupe de « grands éditeurs », bien qu’il ait refusé d’entrer dans les détails, y compris quand une plainte pourrait être déposée.

Diller a déclaré que les principales entreprises d’IA Google et Microsoft « vouloir trouver une solution pour les éditeurs. »

Mais, a-t-il ajouté, « Le problème est qu’ils disent aussi que la doctrine de l’utilisation équitable de la loi sur le droit d’auteur leur permet d’aspirer tout cela. Nous, du côté de l’édition, ne sommes pas d’accord avec cela. »

Google et Microsoft n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les entreprises d’IA doivent proposer un modèle commercial équitable avant d’ingérer le travail protégé par le droit d’auteur des éditeurs, a déclaré Diller. Il a déclaré que la situation est similaire à la décision des éditeurs d’offrir un accès gratuit au matériel sur Internet à ses débuts, tout en s’appuyant sur les revenus publicitaires.

« Il a fallu 15 ans pour revenir sur les murs payants qui protégeaient les éditeurs », a déclaré Diller.

« Je pense que les litiges mèneront, espérons-le, à une législation sensée ici », a-t-il déclaré. « Si vous ne protégez pas le droit d’auteur, tout est perdu. »

