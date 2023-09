Les grèves à Hollywood entrent dans une nouvelle phase avec des émissions de jour comme le retour de Drew Barrymore malgré les piquets de grève

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

« The Drew Barrymore Show » commencera à diffuser de nouveaux épisodes lundi, mais de nombreuses controverses hors antenne s’accrocheront à son animateur typiquement pétillant.

Barrymore – fille d’une fière dynastie d’acteurs – réalise de nouvelles séries de son talk-show syndiqué malgré les manifestants devant son studio, alors que la télévision de jour devient le dernier champ de bataille dans le conflit syndical en cours à Hollywood.

« Cela fait environ quatre mois que cette grève a commencé et il n’est pas surprenant qu’il y ait des transfuges », a déclaré Michael H. LeRoy, professeur de relations de travail et d’emploi à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. « Je ne pouvais pas prédire que cela se produirait à la télévision pendant la journée, mais tout le monde a un point de rupture dans un conflit de travail. »

« The Drew Barrymore Show », fonctionnant sans ses trois écrivains syndicaux, n’est pas la seule émission de jour à reprendre. « The View » est de retour pour sa 27e saison sur ABC, tandis que « Tamron Hall » et « Live With Kelly and Ryan » – ni l’un ni l’autre ne sont régis par les règles de la guilde des écrivains – ont également produit de nouveaux épisodes. « The Jennifer Hudson Show » et « The Talk » reprennent également lundi.

Tant que les animateurs et les invités ne discutent pas ou ne font pas la promotion d’œuvres couvertes par des contrats de télévision, de cinéma ou de streaming, ils ne brisent pas techniquement la grève. En effet, les talk-shows sont couverts par un contrat distinct – le soi-disant Code de réseau – de celui que les acteurs et les scénaristes concluent. Le Code des réseaux couvre également la télé-réalité, les sports, les journaux télévisés du matin, les feuilletons et les jeux télévisés.

«Je sais que je ne peux rien faire pour que cela soit acceptable pour ceux avec qui cela ne va pas. J’accepte pleinement cela », a déclaré Barrymore dans une vidéo publiée vendredi sur Instagram qui a ensuite été supprimée. «Je veux juste que tout le monde sache que mes intentions n’ont jamais été de nature à me contrarier ou à me blesser. Ce n’est pas qui je suis.

La grève en cours oppose la Writers Guild of America et la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists à l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente Disney, Netflix, Amazon et d’autres.

Le retour des animateurs de jour, des producteurs et des équipes de studio entraînera des échanges délicats, a prédit Zayd Ayers Dohrn, écrivain, professeur et directeur du MFA en écriture pour écran et scène à l’Université Northwestern.

« C’est assez étonnant qu’ils retournent travailler avec leurs propres scénaristes qui manifestent devant les portes des studios », a déclaré Dohrn, membre de la guilde des écrivains. «Ils passent littéralement devant la ligne de piquetage des travailleurs qu’ils prétendent soutenir.»

La décision de Barrymore de revenir à l’antenne a été rejetée sur les réseaux sociaux. « Vous avez le cœur et l’esprit nécessaires pour être davantage à l’écoute des besoins de la communauté », a écrit un internaute sur Instagram. Un autre était plus direct : « Vous ne pouvez pas jouer un personnage généreux et auquel on peut s’identifier lorsque cela est financièrement opportun pour vous, puis vous casser la croûte lorsque votre portefeuille est en danger. »

L’actrice et militante Alyssa Milano, dont l’amitié avec Barrymore remonte à des années, a également critiqué le retour, le qualifiant de « pas une bonne décision ».

«Je l’aime beaucoup – j’ai grandi avec elle – mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision pour faire grève. Je suis sûr qu’à ses yeux, c’est la bonne décision pour elle et pour la série, mais en ce qui concerne la WGA, la SAG et le syndicat, ce n’est pas une bonne décision.

La position de Barrymore a également suscité une certaine perplexité depuis qu’elle a quitté son poste d’animatrice des MTV Movie & TV Awards en mai, la première grande cérémonie de remise de prix diffusée pendant la grève. À l’époque, elle avait écrit : « J’ai écouté les scénaristes et, afin de vraiment les respecter, je cesserai d’héberger les MTV Movie & TV Awards en direct en solidarité avec la grève. »

Depuis, elle a perdu un autre poste d’animatrice : les National Book Awards en novembre. L’organisation a annulé son invitation « à la lumière de l’annonce selon laquelle « The Drew Barrymore Show » reprendrait la production.

LeRoy, qui étudie les luttes entre travailleurs et employeurs depuis 30 ans, a averti que les émissions de télévision comme celle de Barrymore pourraient penser qu’elles peuvent s’en sortir sans faire appel à des écrivains syndiqués, mais pourraient en trouver des coûts à long terme.

« Aucun membre de la Writers Guild ne travaillera à nouveau sur cette série », a-t-il déclaré. « C’est un moment de bien-être à court terme ou un moment de repos pour Drew Barrymore et peut-être pour les autres, mais à long terme, à mon avis, ils se sont vraiment accordés une retraite anticipée. »

Il a souligné d’autres grèves dans le passé qui ont laissé des sentiments amers pendant des décennies, comme lorsque les arbitres de la Ligue majeure de baseball se sont mis en grève en 1999. De nouveaux arbitres ont été embauchés et intégrés aux vétérans, mais les tensions ont persisté.

« Pendant les 25 prochaines années, ces arbitres ne se parleraient pas s’ils étaient chargés de jouer ensemble », a déclaré LeRoy. « Vingt-cinq ans d’exclusion. Les gens ne l’oublient pas.

Les téléspectateurs qui regardent de nouveaux épisodes de talk-shows de jour découvriront un paysage changé. Les invités ne sont pas toujours les vedettes avec des émissions de télévision ou des films à succès à promouvoir. Depuis le début de la grève, auteurs, musiciens et comédiens comblent les vides.

Cette semaine, Neil deGrasse Tyson était dans « Live With Kelly and Ryan » pour parler de la science derrière Hulk tandis que Cedric The Entertainer parlait à Hall de son premier roman. Matthew McConaughey était sur « The View » pour promouvoir son livre « Just Because ».

Des hôtes comme Barrymore peuvent se retrouver dans une situation perdant-perdant : ils sont contractuellement obligés de retourner au travail, mais certains de mettre en colère leurs collègues lorsqu’ils le font. La semaine dernière, elle a déclaré: «C’est plus grand que moi.»

Bill Maher, qui a également annoncé qu’il reviendrait à son talk-show de fin de soirée, a expliqué son raisonnement comme voulant aider tout son personnel, affirmant que les écrivains « ne sont pas les seules personnes à avoir des problèmes, des problèmes et des préoccupations ».

Dohrn n’y croit pas : « Ils parlent de vouloir soutenir les gens qui peinent à s’en sortir. Mais Bill Maher, Drew Barrymore et les animateurs de « The View » ne s’en sortent pas seulement. Ils pourraient très facilement se ranger aux côtés de leurs collègues du secteur et dire : « Nous n’allons pas alimenter le pipeline des studios tant qu’ils n’auront pas fait une offre équitable » », a-t-il déclaré.

«Ils décident, pour toute une série de raisons compliquées, de retourner au travail et, finalement, de tenter de briser la grève.»

La rédactrice d’Associated Press, Krysta Fauria, a contribué à ce rapport.

Mark Kennedy est sur http://twitter.com/KennedyTwits